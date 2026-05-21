Tân Á Đại Thành triển khai tổ hợp xi măng quy mô lớn 5.800 tỷ đồng tại miền Tây

Dự án Nhà máy sản xuất Xi măng Hà Tiên Kiên Giang vừa được chấp thuận đầu tư, mở ra động lực mới cho phát triển công nghiệp, hạ tầng logistics và kinh tế - xã hội khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong khuôn khổ Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang với chủ đề “Không gian mới - Tầm nhìn mới - Thành công mới”, UBND tỉnh An Giang đã trao quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất Xi măng Hà Tiên Kiên Giang cho Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang (đơn vị thành viên của Tập đoàn Tân Á Đại Thành).

Dự án được triển khai tại xã Kiên Lương, tỉnh An Giang với tổng vốn đầu tư khoảng 5.800 tỷ đồng và diện tích gần 70ha. Theo quy hoạch, đây sẽ là một trong những tổ hợp công nghiệp xi măng có quy mô lớn tại khu vực miền Tây, được phát triển theo mô hình tích hợp giữa sản xuất, năng lượng và logistics trong cùng hệ sinh thái vận hành.

Nhà máy được thiết kế với công suất 3,3 triệu tấn clinker/năm và 2,9 triệu tấn xi măng/năm. Dự án đồng thời tích hợp cảng thủy nội địa tiếp nhận tàu 2.000DWT cùng hệ thống trạm biến áp 110kV nhằm phục vụ toàn bộ hoạt động sản xuất và vận hành.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, việc hình thành thêm một trung tâm sản xuất xi măng quy mô lớn tại An Giang sẽ góp phần nâng cao tính chủ động nguồn cung vật liệu xây dựng cho khu vực Tây Nam Bộ - nơi nhiều năm qua vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn clinker và xi măng vận chuyển từ các địa phương khác.

Không chỉ bổ sung nguồn cung cho thị trường, dự án còn được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển hạ tầng logistics, vận tải thủy nội địa, công nghiệp phụ trợ và thương mại dịch vụ tại khu vực miền Tây. Việc giảm áp lực vận chuyển đường dài cũng được kỳ vọng giúp tối ưu chi phí logistics, đồng thời giảm tải cho hạ tầng giao thông liên vùng.

Đáng chú ý, khi đi vào vận hành, nhà máy dự kiến tạo thêm nhiều việc làm trực tiếp và gián tiếp cho lao động địa phương trong các lĩnh vực sản xuất, kỹ thuật, logistics, thương mại và dịch vụ hỗ trợ. Đây được xem là yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, gia tăng thu nhập và tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế cho người dân địa phương.

Bên cạnh vai trò phát triển công nghiệp, dự án cũng được kỳ vọng tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đối với quá trình đô thị hóa, phát triển hạ tầng dân sinh và các dịch vụ hỗ trợ tại địa phương trong những năm tới.

Hình ảnh minh họa Nhà máy Xi măng Hà Tiên Kiên Giang tích hợp các công nghệ tiên tiến nhất của ngành xi măng thế giới

Theo đại diện doanh nghiệp, Nhà máy Xi măng Hà Tiên Kiên Giang được định hướng phát triển theo mô hình nhà máy xi măng thế hệ mới với hệ thống công nghệ hiện đại và tiêu chuẩn vận hành xanh ngay từ giai đoạn đầu tư.

Dự án có sự tham gia của Sinoma International Engineering trong vai trò tổng thầu EPC - doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực kỹ thuật và xây dựng công nghiệp xi măng. Nhiều giải pháp công nghệ tiên tiến dự kiến sẽ được tích hợp trong quá trình vận hành như hệ thống tối ưu năng lượng, thu hồi nhiệt dư phát điện (WHR) và các giải pháp kiểm soát phát thải theo định hướng tiêu chuẩn xanh.

Theo định hướng của Tân Á Đại Thành, dự án không chỉ tập trung vào năng lực sản xuất mà còn hướng tới xây dựng mô hình công nghiệp hiện đại, trong đó yếu tố môi trường, hiệu quả sử dụng tài nguyên và quản trị bền vững đóng vai trò nền tảng.

Nhà máy được định hướng vận hành theo các nguyên tắc ESG, chú trọng tiết kiệm năng lượng, quản lý tài nguyên và giảm phát thải nhằm hướng tới mô hình công nghiệp hiện đại, thân thiện môi trường và có năng lực cạnh tranh dài hạn.

Trong khuôn khổ sự kiện, ông Phạm Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang - đã đại diện doanh nghiệp nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. Đồng thời, ông Trần Kiên Nghị - Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang - đại diện doanh nghiệp nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang ghi nhận những đóng góp tích cực và cam kết đầu tư lâu dài đối với địa phương.

Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang (thành viên của Tập đoàn Tân Á Đại Thành) được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Theo kế hoạch, dự án dự kiến đưa vào vận hành từ Quý IV/2028.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang, MEYGROUP (một đơn vị thành viên khác trong hệ sinh thái Tân Á Đại Thành) đã được trao Biên bản ghi nhớ nghiên cứu, khảo sát đầu tư Khu phức hợp biển quy mô 770ha.