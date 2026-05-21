Gia Lai tăng trưởng mạnh, xếp vị trí thứ 16 cả nước

Trong quý I, tổng sản phẩm (GRDP) Gia Lai tăng trưởng 8,51% so với cùng kỳ, xếp vị trí thứ 16 cả nước và dẫn đầu nhóm địa phương vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Ngày 21/5, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đã có báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến của tỉnh.

Theo đó, tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2026 của tỉnh đạt nhiều kết quả nổi bật, chỉ trong quý I tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng trưởng 8,51% so với cùng kỳ, xếp vị trí thứ 16 cả nước, dẫn đầu nhóm địa phương vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Cũng tại Gia Lai, các khu vực kinh tế chủ yếu duy trì đà tăng trưởng và phát triển khá, từ nông nghiệp tới công nghiệp, thương mại dịch vụ.

Theo đó, 4 tháng đầu năm, tỉnh có 34 dự án với tổng vốn đầu tư 7.510 tỉ đồng đi vào hoạt động (9 dự án trọng điểm). Các khu, cụm công nghiệp tiếp tục thu hút đầu tư, xây dựng nhà xưởng và hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập và an sinh xã hội.

Gia Lai từ khi sáp nhập có "rừng - biển", cùng những chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo chủ chốt đã giúp kinh tế địa phương tăng trưởng mạnh.

Đặc biệt, từ đầu năm tới nay, Gia Lai đón được 5,6 triệu khách du lịch, tổng thu du lịch đạt 11.900 tỉ đồng. Tỉnh cũng tổ chức nhiều chương trình, sự kiện, hoạt động lớn trong Năm Du lịch quốc gia 2026, thu hút đông đảo người dân, du khách.

Cũng trong 4 tháng vừa qua, Gia Lai đã tổ chức nhiều chương trình, sự kiện lớn, tạo tác động lan toả mạnh mẽ thúc đẩy các trụ cột tăng trưởng kinh tế của tỉnh, nhất là dịch vụ du lịch, thương mại, công nghiệp, hoạt động thu hút đầu tư. Đặc biệt, đã tổ chức thành công Tuần Lễ khai mạc Năm du lịch Quốc gia 2026 với sự tham gia của khoảng 2.200 nghệ sỹ biểu diễn cùng với màn bắn pháo hoa rực rỡ, độc đáo, thu hút hơn 70.000 người dân, du khách trong và ngoài nước thưởng thức.

Tại nghị xúc tiến đầu tư Gia Lai 2026 đã trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ký ghi nhớ hợp tác đầu tư đối với 273 dự án, tổng vốn gần 850.000 tỉ đồng, tương đương hơn 33 tỉ USD. Dự kiến trong năm 2026 tỉnh sẽ khởi công 174 dự án trong số này, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Trong 4 tháng đầu năm, thu ngân sách Gia Lai đạt 12.769 tỉ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ.