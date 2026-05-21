Thông tin bất thường về Chủ tịch Công ty Xây dựng Điện 2

Việt Linh

TPO - Công ty Cổ phần (CTCP) Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2, mã chứng khoán: TV2) vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến việc Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Nguyễn Chơn Hùng và Kế toán trưởng Bùi Thị Ngọc Lý bị khởi tố.

Theo thông báo của PECC2, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đang điều tra vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tập đoàn PC1 cùng một số đơn vị liên quan trên phạm vi toàn quốc.

Thông báo nêu rõ, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch HĐQT PECC2 và bà Bùi Thị Ngọc Lý - Kế toán trưởng công ty.

Chủ tịch HĐQT Công ty Xây dựng Điện 2 Nguyễn Chơn Hùng. Ảnh: PECC2.

Ông Nguyễn Chơn Hùng giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty PECC2 từ tháng 6/2022. Bà Bùi Thị Ngọc giữ vị trí Kế toán trưởng Công ty PECC2 từ tháng 12/2016.

PECC2 là một trong những doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế và quản lý xây dựng công trình điện tại Việt Nam, cung cấp dịch vụ tư vấn cho nhiều dự án năng lượng quy mô lớn.

Trên sàn chứng khoán, doanh nghiệp có vốn hóa đạt trên 2.000 tỷ đồng. Cổ phiếu đang giao dịch trên sàn HoSE, đóng cửa phiên hôm nay ở mức 31.950 đồng/cổ phiếu.

Doanh nghiệp cũng vừa phát đi thông cáo báo chí, cho biết đã tiến hành phân công lại và ủy quyền hợp pháp toàn bộ thẩm quyền ký kết, phê duyệt của các cá nhân bị ảnh hưởng cho các thành viên khác trong ban điều hành.

PECC2 cũng cam kết mọi nghĩa vụ tài chính, hoạt động thanh toán, bảo lãnh ngân hàng cũng như các chế độ lương, bảo hiểm cho người lao động đều được thực hiện bình thường

Trước đó, Công ty PC1 công bố thông tin 7 lãnh đạo bị khởi tố để điều tra các hành vi “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “tham ô tài sản”. Danh sách gồm: Ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT; ông Vũ Ánh Dương - thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc; ông Võ Hồng Quang - thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc; ông Nguyễn Minh Đệ - thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc PC1, đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Cột thép Đông Anh; Ông Trịnh Ngọc Anh - Phó Tổng giám đốc PC1 kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khoáng sản Tấn Phát; ông Đặng Quốc Trường - Phó Tổng giám đốc; bà Trần Thị Minh Việt - Kế toán trưởng.

