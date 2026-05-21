Những tài sản, thu nhập của người có chức vụ phải công khai hằng năm

Tài sản, thu nhập phải kê khai là tài sản của người có nghĩa vụ kê khai, vợ (chồng) và con chưa thành niên, bao gồm quyền sử dụng đất, nhà ở, vàng, kim cương, đá quý, tiền mặt, cổ phiếu, tài sản số…

Trưởng phòng trở lên phải kê khai hằng năm

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 164/2026 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức đơn vị.

Theo Nghị định, tài sản, thu nhập phải kê khai là tài sản của người có nghĩa vụ kê khai, vợ (chồng) và con chưa thành niên, bao gồm: Quyền sử dụng đất; nhà ở, công trình xây dựng; vàng, kim cương, bạch kim và các kim khí quý, đá quý khác mà mỗi loại có tổng giá trị từ 150 triệu đồng trở lên. Các loại tài sản tiền mặt, tiền cho vay; cổ phiếu, trái phiếu, tài sản số, tài sản khác mà mỗi loại tài sản có giá trị từ 150 triệu đồng trở lên…

Nghị định cũng quy định việc kê khai trên môi trường điện tử để bảo đảm thuận lợi cho việc lưu trữ, kiểm soát tài sản, thu nhập khi điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ được đáp ứng.

Người có nghĩa vụ kê khai hằng năm gồm người giữ chức vụ từ trưởng phòng và tương đương có phụ cấp chức vụ từ 0,25 trở lên công tác tại các cơ quan nhà nước; trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại doanh nghiệp nhà nước; người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Công khai tại cơ quan, đơn vị

Nghị định nêu rõ, bản kê khai của người giữ chức vụ phó tổng cục trưởng và tương đương trở lên được niêm yết tại trụ sở bộ, cơ quan ngang bộ hoặc công khai tại cuộc họp bao gồm lãnh đạo từ cấp cục, vụ và tương đương trở lên;

Bản kê khai của người giữ chức từ vụ trưởng và tương đương trở xuống được niêm yết tại đơn vị hoặc công khai tại cuộc họp bao gồm lãnh đạo cấp phòng trở lên.

Bản kê khai của những người khác được niêm yết tại phòng, ban, đơn vị hoặc công khai tại cuộc họp bao gồm toàn thể công chức, viên chức thuộc phòng, ban, đơn vị.

Trong khi đó, bản kê khai của chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND cấp tỉnh được niêm yết tại trụ sở, hoặc công bố tại cuộc họp bao gồm toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc Văn phòng HĐND, UBND.

Đối với lãnh đạo thuộc sở, ngành, bản kê khai được niêm yết tại trụ sở cơ quan hoặc công khai tại cuộc họp bao gồm toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc sở ngành.

Với bản kê khai của những người làm việc trong doanh nghiệp nhà nước sẽ được niêm yết tại trụ sở doanh nghiệp hoặc nơi người có nghĩa vụ kê khai thường xuyên công tác hoặc công khai tại cuộc họp.

Bản kê khai được công khai chậm nhất là 5 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai bàn giao bản kê khai cho cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.

Thời gian niêm yết bản kê khai là 15 ngày. Vị trí niêm yết phải bảo đảm an toàn, thuận tiện cho việc đọc các bản kê khai.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.