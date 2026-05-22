Báo Tiền Phong ký biên bản ghi nhớ về tổ chức Diễn đàn thường niên du lịch xanh Quốc gia

TPO - Chiều 22/5, tại Diễn đàn “Vai trò báo chí trong việc thúc đẩy ngành kinh tế du lịch tại Việt Nam năm 2026”, tổ chức ở Quảng Trị, Báo Tiền Phong và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ký biên bản ghi nhớ phối hợp tổ chức Diễn đàn thường niên du lịch xanh Quốc gia giai đoạn 2026-2030. Theo biên bản ghi nhớ, hai đơn vị đồng chủ trì tổ chức Diễn đàn, trên nguyên tắc phối hợp đúng chức năng, nhiệm vụ, minh bạch và hiệu quả.

Diễn đàn được tổ chức nhằm triển khai các chủ trương của Chính phủ về phục hồi và phát triển du lịch hiệu quả, bền vững; nâng cao nhận thức, thúc đẩy các cấp, ngành, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương thực hành du lịch xanh.

Biên bản ghi nhớ phối hợp tổ chức Diễn đàn thường niên du lịch xanh Quốc gia giai đoạn 2026-2030, do ông Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong ký xác nhận, có hiệu lực kể từ ngày 22/5/2026.

Ông Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong và ông Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia - ký kết biên bản ghi nhớ, hợp tác.

Theo nội dung ký kết, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ chủ trì xây dựng các nội dung chuyên môn, định hướng phát triển du lịch xanh, bền vững. Báo Tiền Phong đảm nhận công tác truyền thông, quảng bá Diễn đàn trên các nền tảng báo chí, mạng xã hội và phối hợp huy động nguồn lực tổ chức sự kiện.

Hai bên thống nhất phối hợp với các địa phương đăng cai để tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn; định kỳ sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện và lựa chọn địa điểm tổ chức cho các năm tiếp theo.

Cục du lịch Quốc gia Việt Nam, Báo Tiền Phong và Sở Du lịch Quảng Ninh trao bản ghi nhớ hợp tác về tổ chức Diễn đàn Du lịch Xanh năm 2026.

Biên bản ghi nhớ nhấn mạnh mục tiêu tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động trong thực hành du lịch xanh, góp phần thay đổi hình ảnh du lịch Việt Nam phù hợp với xu thế phát triển toàn cầu và thúc đẩy quá trình chuyển dịch nền kinh tế theo hướng xanh, bền vững.

Báo Tiền Phong cùng 12 cơ quan báo chí nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL cho 13 cơ quan báo chí trong đó có Báo Tiền Phong vì đã có thành tích tiêu biểu trong công tác truyền thông, quảng bá và thúc đẩy du lịch Việt Nam.