Báo chí và du lịch: 'Một điểm chạm, vạn niềm tin'

Chiều 22/5, trong khuôn khổ Diễn đàn Vai trò của báo chí trong việc thúc đẩy ngành kinh tế du lịch tại Việt Nam, diễn ra tọa đàm chuyên sâu về truyền thông và du lịch. Nhiều nhà quản lý, chuyên gia truyền thông, lãnh đạo cơ quan báo chí và doanh nghiệp du lịch tham dự tọa đàm.

Tọa đàm do bà Đặng Thị Phương Thảo - Phó Cục trưởng Cục Báo chí - chủ trì, điều phối. Các diễn giả sự tham gia là ông Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; ông Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong; bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Phó Tổng Biên tập Thời Báo Ngân Hàng; ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietravel; ông Lê Quốc Vinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Le Group Of Companies.

Câu chuyện lớn được kể bằng những điều rất nhỏ

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - chia sẻ đây là lần đầu tiên có một diễn đàn chuyên biệt kết nối giữa báo chí và du lịch, mở ra cơ hội để các cơ quan truyền thông cùng nhìn lại vai trò của mình đối với ngành công nghiệp không khói. Theo ông Sưởng, sức mạnh của truyền thông không nằm ở những khẩu hiệu lớn mà ở cách kể chuyện.

“Một câu chuyện lớn nhưng chúng tôi kể bằng những điều rất nhỏ” - ông Sưởng chia sẻ về hành trình Báo Tiền Phong tổ chức nhiều sự kiện quy mô quốc gia như Hoa hậu Việt Nam với bề dày gần 40 năm, Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong với lịch sử 67 năm, nhiều giải golf mang tầm quốc gia...

Từ thực tiễn tổ chức các sự kiện lớn, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cho rằng mỗi giải đấu, mỗi hoạt động văn hóa - thể thao đều góp phần quảng bá hiệu quả cho điểm đến. Những địa phương đăng cai thành công không chỉ nhờ cảnh quan đẹp mà còn bởi hạ tầng, dịch vụ và khả năng tổ chức chuyên nghiệp.

Tổng Biên tập Báo Tiền Phong dẫn chứng, một giải marathon tổ chức tại Quảng Trị thu hút khoảng 7.000 vận động viên, trong khi ở Khánh Hòa có thể lên tới 12.000 người tham gia và hơn 100.000 lượt khách du lịch trong tuần cao điểm. Điều đó cho thấy sức lan tỏa của truyền thông sự kiện đối với phát triển du lịch địa phương.

Du lịch và báo chí “một điểm chạm, vạn niềm tin” - ông Phùng Công Sưởng đưa ra thông điệp và nhận được sự đồng tình của các diễn giả, đại biểu tại Diễn đàn.

Báo chí đồng hành cùng du lịch

Phát biểu tại tọa đàm, ông Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam - đánh giá cao vai trò của báo chí đối với sự hồi phục ấn tượng của ngành du lịch Việt Nam trong những năm gần đây. Theo ông Khánh, COVID-19 từng “xóa sạch” ngành du lịch toàn cầu, nhưng Việt Nam đã có sự chuẩn bị tốt để mở cửa trở lại và nhanh chóng bứt phá.

“Năm 2025, du lịch toàn cầu mới chỉ phục hồi khoảng 90% so với trước dịch, trong khi du lịch Việt Nam tăng trưởng trên 20%. Chỉ trong 4 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã đón hơn 8 triệu lượt khách quốc tế” - ông Khánh dẫn số liệu và cho rằng đây là minh chứng cho sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam cũng như vai trò quan trọng của truyền thông, báo chí trong quảng bá hình ảnh đất nước.

Theo ông Khánh, Việt Nam đang có nhiều lợi thế để phát triển du lịch như sự quan tâm của Đảng, Chính phủ; hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện; chuyển đổi số và du lịch thông minh hỗ trợ hiệu quả cho công tác quảng bá và vận hành. Đặc biệt, hình ảnh một điểm đến an toàn, thân thiện sau đại dịch đã tạo thêm sức hút với du khách quốc tế.

Tuy nhiên, người đứng đầu ngành du lịch cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều thách thức: Sự cạnh tranh giữa các điểm đến ngày càng gay gắt; chất lượng tăng trưởng chưa thực sự bền vững; lượng khách tăng nhưng doanh thu chưa tương xứng; thiếu các sản phẩm du lịch cao cấp, đặc thù. Trong bối cảnh đó, truyền thông chính sách và việc kiểm soát rủi ro thông tin trở thành yêu cầu cấp thiết.

Không chỉ quảng bá mà còn kiến tạo điểm đến

Ở góc nhìn truyền thông hiện đại, bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Phó Tổng Biên tập Thời báo Ngân hàng - cho rằng báo chí hiện nay không chỉ dừng lại ở quảng bá du lịch mà còn đóng vai trò kết nối chính sách, thúc đẩy du lịch xanh, tiêu dùng xanh và tài chính xanh.

Theo bà Bình, ngành ngân hàng cũng đang tham gia mạnh mẽ vào quá trình xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh thông qua các nền tảng thanh toán số, dịch vụ tài chính thân thiện với khách du lịch và hỗ trợ doanh nghiệp du lịch tiếp cận tín dụng xanh. “Mỗi nhà báo là một đại sứ du lịch” - bà nhấn mạnh.

Trong khi đó, ông Lê Quốc Vinh cho rằng thế giới hiện nay đang bước vào “nền kinh tế niềm tin”, nơi du khách không chỉ quan tâm đến sự chú ý bề nổi mà cần những trải nghiệm sâu sắc, mang tính cá nhân hóa.

“Ngày nay chúng ta không còn chỉ quảng bá cho điểm đến, mà phải kiến tạo cho điểm đến. Điều quan trọng không phải điểm đến có gì, mà là du khách sẽ được trải nghiệm điều gì khi đến đó” - ông Vinh nói.

Theo vị chuyên gia, báo chí cần góp phần xây dựng “tinh thần điểm đến” thay vì chỉ phản ánh rời rạc các khía cạnh của địa phương. Đó có thể là chiều sâu văn hóa, bản sắc con người hay cảm xúc mà du khách cảm nhận được khi đặt chân đến vùng đất ấy.

Đồng quan điểm, đại diện doanh nghiệp du lịch Vietravel cho rằng trải nghiệm khách hàng đang trở thành yếu tố quyết định sức hút của ngành du lịch. Trong đó, văn hóa, ẩm thực và các giá trị bản địa chính là những “điểm chạm” giàu cảm xúc nhưng chưa được khai thác tương xứng.

Nhiều ý kiến tại tọa đàm cũng đề xuất cần xây dựng đội ngũ phóng viên chuyên sâu về văn hóa - du lịch, đồng thời hình thành các quỹ xúc tiến truyền thông với sự đồng hành của doanh nghiệp để tạo nên các chiến dịch quảng bá dài hơi, có chủ đề rõ ràng cho từng điểm đến.