Sau lời khẩn cầu, sở ngành Vĩnh Long tìm cách bảo vệ vườn chim Hai Chìa

TPO - Chính quyền cho rằng, lực lượng kiểm lâm mỏng, việc tuần tra, phát hiện và xử lý săn bắt chim tại Vườn chim Hai Chìa gặp rất nhiều khó khăn. Vườn chim chủ yếu do ông Chìa tự quản lý, bảo vệ, nhưng ông đã 80 tuổi, trong khi số lượng chim ngày càng nhiều. Việc áp dụng các chính sách đầu tư, hỗ trợ vườn chim cũng gặp khó về quy định.

Liên quan đến tình trạng săn bắn đáng lo ngại tại vườn chim của ông Lê Văn Chìa (vườn chim Hai Chìa) ở xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long, ngày 20/5, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh này đã lập đoàn liên ngành khảo sát tại vườn chim. Động thái diễn ra sau khi dư luận đăng tải những lời 'khẩn cầu' của ông Chìa về việc chim trong vườn bị săn bắt ngày càng nhiều, trong khi ông gia yếu không còn sức bảo vệ (báo Tiền Phong có bài: "Tiếng kêu cứu từ khu vườn: Lão nông bất lực nhìn đàn chim quý thưa dần vì nạn săn bắn", đăng ngày 17/5/2026).

Đoàn công tác khảo sát và trao đổi với ông Hai Chìa.

Theo Sở NN&MT Vĩnh Long, khoảng năm 2006, một đàn chim vạc vài chục cá thể đến cư trú trong vườn ông Chìa. Nhận thấy tín hiệu môi trường sinh thái thuận lợi, với quan niệm “đất lành chim đậu”, ông Chìa đã để lại vườn tự nhiên cho chim cư trú và sinh sản.

Qua thời gian, số lượng chim tăng nhanh, cao điểm năm 2018 ghi nhận hơn 2.000 cá thể chim vạc. Nhiều loài chim hoang dã khác như cò trắng, cò ốc (cò nhạn), cồng cộc (chim cốc)… cũng dần tập trung về cư trú, hình thành quần thể chim đa dạng. Kết quả khảo sát năm 2021 ghi nhận 33 loài chim thuộc 20 họ, 12 bộ, trong đó có 5 loài ghi nhận làm tổ và sinh sản, đặc biệt, có một số loài có giá trị bảo tồn về cư ngụ tại vườn.

Hiện, vườn chim rộng hơn 2,6ha, số lượng ước tính khoảng 2.000 cá thể chim, trong đó loài cò ốc (cò nhạn) tăng đột biến về số lượng trong năm nay (khoảng 1.000 cá thể), đây là loài thiên địch đối với ốc bươu vàng (loài ngoại lai xâm hại).

Ông Chìa cũng đang chăm sóc 5 cá thể chim bị thương do hoạt động săn bắn. Với những con chết, theo ông Chìa, do bị bắn bằng đạn bi sắt từ súng cao su (ná cao su), trung bình mỗi ngày có 5-10 cá thể chim bị săn bắn. Chính quyền, Công an xã đã tổ chức ngăn chặn và nhắc nhở nhiều đối tượng, tuy nhiên các hành vi săn bắn vẫn tiếp diễn.

Ông Hai Chìa cùng con chim bị thương được ông chăm sóc.

Qua trao đổi, ông Chìa mong muốn tăng cường thêm hàng rào bảo vệ, cơ quan chức năng hỗ trợ ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi săn bắt chim; hỗ trợ, đầu tư mở rộng vườn chim, hỗ trợ kinh phí bảo vệ vườn chim.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Sở NN&MT Vĩnh Long, lực lượng kiểm lâm rất mỏng so với yêu cầu thực tiễn. Khu vực xã Trà Côn thuộc phạm vi quản lý của Hạt Kiểm lâm khu vực 5, nhưng đơn vị phải phụ trách 35 xã, phường, nhưng chie có 3 công chức. Công tác quản lý và bảo vệ vườn chim hiện chủ yếu do ông Chìa tự thực hiện. Tuy nhiên, ông đã lớn tuổi (80 tuổi), trong khi số lượng chim tập trung về sinh sống ngày càng nhiều.

Ngoài ra, việc áp dụng các chính sách đầu tư, hỗ trợ trong lĩnh vực lâm nghiệp đối với vườn chim gặp nhiều khó khăn do khu vực này không thuộc vùng quy hoạch đất lâm nghiệp, nên không thể áp dụng các chính sách hỗ trợ liên quan đến bảo vệ rừng.

Ông Trần Trường Giang - Phó Giám đốc Sở NN&MT Vĩnh Long cho biết, vườn chim Hai Chìa là nguồn tài nguyên quý, có ý nghĩa quan trọng về môi trường và đa dạng sinh học nên cần quyết tâm bảo tồn. Ngành chức năng đang quyết liệt vào cuộc hỗ trợ, ghi nhận các ý kiến, đề xuất của các đơn vị để tổng hợp báo cáo. Tiếp tục nghiên cứu giải pháp gia cố nhằm tăng cường bảo vệ vườn chim. Về lâu dài, địa phương sẽ kiến nghị các giải pháp căn cơ để bảo tồn vườn chim gắn với phát triển du lịch sinh thái.