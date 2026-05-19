Khoa học

Venture Forum 2026: Điểm hẹn mới của giới đầu tư công nghệ và M&A châu Á

P.V

Ngày 12/6 tới, tại Vinpearl Landmark 81 (TP.HCM), hơn 500 lãnh đạo quỹ đầu tư, tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ hàng đầu châu Á sẽ tham dự Venture Forum 2026 - diễn đàn đối thoại cấp cao về M&A và vốn tư nhân do VinVentures (thuộc Vingroup) khởi xướng. Sự kiện được kỳ vọng trở thành một trong những điểm hẹn đáng chú ý nhất năm của giới đầu tư công nghệ và tài chính khu vực.

Diễn đàn Venture Forum 2026 có chủ đề “Vietnam’s M&A Moment – The Unseen Dynamics”, được tổ chức với sự đồng hành của Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM, Lotte Ventures và Impact Square.

Theo Ban tổ chức, Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến đáng chú ý của dòng vốn công nghệ và đầu tư tư nhân tại khu vực nhờ nền tảng tăng trưởng dài hạn, tốc độ chuyển đổi số nhanh và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phát triển mạnh. Diễn đàn Venture Forum 2026 vì thế được kỳ vọng trở thành không gian đối thoại chuyên sâu về các chuyển động mới của thị trường M&A khu vực.

Sự kiện dự kiến quy tụ 500 đại biểu đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan và Việt Nam, bao gồm lãnh đạo quỹ đầu tư, tập đoàn, tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ và startup tăng trưởng nhanh.

Chương trình có 6 phiên thảo luận chuyên đề, tập trung vào nhiều chủ đề như định giá doanh nghiệp, chiến lược M&A của các tập đoàn châu Á, xu hướng dịch chuyển của dòng vốn tư nhân từ giải ngân sang thu hồi vốn và DPI, vai trò của chính sách trong thúc đẩy giao dịch, cũng như các quyết định mở rộng hoặc thoái vốn của nhà sáng lập.

Bên cạnh các phiên đối thoại, diễn đàn cũng dành không gian cho hoạt động kết nối trực tiếp giữa nhà đầu tư và doanh nghiệp nhằm thúc đẩy các cơ hội hợp tác và giao dịch tiềm năng sau sự kiện.

Theo Ban tổ chức, mục tiêu dài hạn của Venture Forum là từng bước xây dựng một nền tảng đối thoại thường niên có chiều sâu về M&A và vốn tư nhân tại Việt Nam, qua đó góp phần kết nối doanh nghiệp trong nước với các dòng vốn chất lượng cao từ khu vực và quốc tế./.

Những “ông lớn” hàng đầu châu Á sẽ trở thành diễn giả tại Diễn đàn Venture Forum 2026 gồm:

Ông Chris Freund – Nhà sáng lập kiêm Đối tác điều hành Mekong Capital;

Ông Andrea Campagnoli – Đối tác Sáng lập Bain Việt Nam;

Bà Ngọc Nguyễn – Phó Tổng Biên tập DealStreetAsia Việt Nam;

Bà Lê Hàn Tuệ Lâm – Tổng Giám đốc VinVentures;

Ông Jun Sung Bae – Giám đốc điều hành, Khối Đầu tư Lotte Ventures;

Ông Maxx Tsai – Giám đốc đầu tư Chiến lược doanh nghiệp và M&A Advantech;

Ông Shigeki Kanemoto – Giám đốc Văn phòng Đại diện Daiwa Corporate Investment tại TP.HCM kiêm phụ trách hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Ông Timothy Do – Tổng Giám đốc Impact Square.

Thông tin chi tiết về sự kiện, chương trình và diễn giả sẽ được cập nhật tại website vinventures.net.

Đăng ký quan tâm tham dự tại: https://www.vinventures.net/venture-forum-2026

