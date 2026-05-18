Nhận dạng ‘vị khách quý’ xuất hiện khu vực bên Cồn ở Gia Lai

TPO - Cò ốc hay cò nhạn, là loài chim di cư theo mùa, có vai trò quan trọng đối với hệ sinh thái đất ngập nước. Cá thể trung bình khối lượng trung bình từ 1-1,5kg, chiều cao từ 50-90cm, sải cánh hơn 1m.

Cò nhạn trú ngụ ở khu vực Cồn Chim - đầm Thị Nại.

Ngày 18/5, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Gia Lai cho biết, ghi nhận sự xuất hiện của nhiều loài chim di cư, trong đó cò ốc (cò nhạn, tên khoa học Anastomus oscitans) tại khu vực Cồn Chim - đầm Thị Nại.

Loài cò ốc hiện nay thuộc Danh lục đỏ của Tổ chức Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế IUCN, được xếp ở cấp độ ít nguy cấp (Least Concern - LC).

Đây là loài chim di cư theo mùa, có vai trò quan trọng đối với hệ sinh thái đất ngập nước, thường xuất hiện từ tháng 4 đến tháng 8 hằng năm tại các vùng đất ngập nước nội địa, bãi bồi ven sông để kiếm ăn và trú ngụ. Thời gian qua, loài chim này cũng được ghi nhận xuất hiện ở một số khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai, như: Ayun Pa, Ia Pa, Phú Thiện...

Cò nhạn xuất hiện ở Cồn Chim.

Theo Sở NN&MT tỉnh Gia Lai, loài cò ốc có khối lượng trung bình từ 1-1,5kg, chiều cao từ 50-90cm, sải cánh hơn 1m. Đặc trưng bởi mỏ màu xám dài, nhọn, có khe hở giữa hai hàm không khép kín hoàn toàn giúp thích nghi với việc bắt và ăn các loài động vật thân mềm như ốc, cua, ếch nhái.

Bộ lông chim thay đổi theo mùa; chim trưởng thành thường có lông màu trắng, cánh đen bóng, đuôi ánh lục hoặc tía; vào mùa đông, phần lưng chuyển xám nhạt. Chim non có đầu, cổ và ngực màu nâu xám nhạt. Chân có màu từ hồng, vàng nhạt đến nâu nhạt tùy theo độ tuổi và giai đoạn sinh trưởng.

Để tăng cường công tác bảo vệ đa dạng sinh học, bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, Sở NN&MT tỉnh Gia Lai đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04 ngày 17/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam; trong đó nghiêm cấm các hành vi săn, bắn, bẫy, bắt, nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển, kinh doanh, tàng trữ, tiêu thụ trái phép các loài chim hoang dã, di cư.

Các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ thiên nhiên, đa dạng sinh học và động vật hoang dã. Ở địa phương, chỉ đạo lực lượng kiểm lâm, công an tăng cường tuần tra tại các khu vực trọng điểm, qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn, thu hồi dụng cụ săn bắt trái phép, xóa bỏ các điểm mua bán chim hoang dã tự phát; vận động người dân không tham gia các hành vi vi phạm; chủ động phát hiện, tố giác hành vi xâm hại động vật hoang dã cho cơ quan chức năng.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, tại khu sinh thái Cồn Chim xuất hiện loài chim "lạ", nghi là cò nhạn. Theo ngành chức năng, sự xuất hiện của loài chim này tại Cồn Chim không phải là mới, song số lượng tăng đáng kể trong năm nay. Nếu như 1-2 năm trước chỉ ghi nhận vài cá thể lẻ tẻ thì hiện đàn chim đã tăng lên hàng trăm cá thể

Đầm Thị Nại có diện tích khoảng 5.060 ha mặt nước là một trong những đầm nước mặn lớn nhất tỉnh Gia Lai, gắn liền với cuộc sống sinh kế của hàng chục vạn dân cư ven đầm thuộc các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông và phường Quy Nhơn Đông.

Những đàn cò trắng bay về trú ngụ ở Cồn Chim.

Trong đó, khu phục hồi sinh thái Cồn Chim có diện tích khoảng 480ha bao gồm Cồn Chim, Cồn Trạng, Cồn Giá và một phần thủy vực tự nhiên ở phía Nam và Tây Nam Cồn Chim, thuộc xã Tuy Phước Đông, Tuy Phước. Nơi đây có tính đa dạng sinh học cao, nguồn lợi thủy sản phong phú với nhiều loại cây như: đước đôi, đưng, vẹt dù, mắm trắng, bần trắng và sinh vật như: cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước... sinh sống.

Trước thông tin phản ánh việc cò nhạn xuất hiện tại khu sinh thái Cồn Chim - đầm Thị Nại, chính quyền địa phương cũng phát động đợt cao điểm tuyên truyền, tăng cường bảo vệ hệ sinh thái đất ngập nước, rừng ngập mặn và các loài chim hoang dã di cư.

