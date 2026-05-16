Ghi nhận loại thú cổ quý hiếm bậc nhất thế giới tại Quảng Trị

Hoàng Nam

TPO - Những hình ảnh quý hiếm từ hệ thống bẫy ảnh đặt sâu trong rừng phòng hộ Tuyên Hóa đã ghi nhận sự xuất hiện của hàng loạt động vật nguy cấp, quý hiếm như Thỏ vằn Trường Sơn, Tê tê Java, Cầy gấm, Gà lôi trắng… cho thấy giá trị đa dạng sinh học đặc biệt của khu rừng nằm giữa đại ngàn Trường Sơn.

Ngày 16/5, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tuyên Hóa cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Trung tâm Môi trường và Phát triển nguồn lực cộng đồng triển khai khảo sát đa dạng sinh học nhóm thú mặt đất bằng phương pháp bẫy ảnh tại khu vực rừng phòng hộ Tuyên Hóa.

Cầy gấm - loại động vật quý hiếm được bẫy ảnh ghi nhận tại rừng phòng hộ Tuyên Hoá.

Rừng phòng hộ Tuyên Hóa nằm trong vùng sinh cảnh rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới đặc trưng của dãy Trường Sơn, có vị trí kết nối với nhiều khu bảo tồn và vườn quốc gia quan trọng như Vườn quốc gia Vũ Quang, Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Đây được xem là một trong những khu vực có giá trị đa dạng sinh học cao ở Bắc Trung Bộ.

Trong đợt khảo sát, đoàn công tác đã đặt bẫy ảnh tại 53 vị trí khác nhau. Tất cả các điểm đặt bẫy đều ghi nhận dấu vết hoạt động của động vật hoang dã. Kết quả khảo sát đã ghi nhận nhiều loài động vật nguy cấp, quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và Danh lục đỏ của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN).

Đáng chú ý, hệ thống bẫy ảnh đã ghi nhận sự xuất hiện của nhiều loài quý hiếm như Thỏ vằn Trường Sơn (Nesolagus timminsi), Tê tê Java (Manis javanica), Cầy gấm (Prionodon pardicolor), Khỉ vàng, Khỉ đuôi lợn, Cầy vòi hương, Cheo cheo và Gà lôi trắng.

Thỏ vằn Trường Sơn được giới bảo tồn đánh giá là một trong những loài thú cổ hiếm có và bí ẩn nhất thế giới.

Trong đó, Thỏ vằn Trường Sơn được giới bảo tồn đánh giá là một trong những loài thú cổ hiếm có và bí ẩn nhất thế giới. Đây là loài đặc hữu chỉ phân bố chủ yếu ở khu vực phía Bắc và Trung dãy Trường Sơn cùng vùng biên giới Việt - Lào.

Loài thỏ này có chiều dài cơ thể khoảng 35–40 cm, nặng khoảng 5 kg, hoạt động chủ yếu về đêm và thường trú ẩn trong các hang do động vật khác đào sẵn. Theo IUCN, Thỏ vằn Trường Sơn đang ở cấp độ Nguy cấp, đối mặt với nguy cơ suy giảm quần thể nghiêm trọng ngoài tự nhiên.

Bên cạnh đó, Tê tê Java, loài động vật thuộc nhóm IB, cấm khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại cũng được ghi nhận qua bẫy ảnh. Đây là loài đang ở mức “Cực kỳ nguy cấp” theo Sách đỏ IUCN do nạn săn bắt trái phép và mất môi trường sống.

Tê tê Java sinh sống chủ yếu tại các quốc gia Đông Nam Á. Cơ thể loài này được bao phủ bởi lớp vảy keratin hình lục giác đặc trưng, vừa là “áo giáp” tự vệ vừa khiến chúng trở thành mục tiêu săn bắt của các đường dây buôn bán động vật hoang dã.

Tê tê Java sinh sống chủ yếu tại các quốc gia Đông Nam Á cũng được bẫy ảnh ghi nhận tại rừng phòng hộ Tuyên Hoá.

Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ Tuyên Hóa, kết quả khảo sát cho thấy khu vực này đang lưu giữ hệ sinh thái rừng có giá trị bảo tồn rất cao, là nơi cư trú của nhiều loài động vật quý hiếm cần được ưu tiên bảo vệ trong thời gian tới.

#bẫy ảnh #rừng phòng hộ Tuyên Hoá #Quảng Trị #động vật nguy cấp #Thỏ vằn Trường Sơn #Tê tê Java #Cầy gấm #Gà lôi trắng

