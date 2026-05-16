Thanh tra dự án lò đốt rác tại khu xử lý chất thải rắn 3,4 triệu USD ở Huế

TPO - Thanh tra TP. Huế vừa quyết định thanh tra dự án lò đốt rác sinh hoạt tại khu xử lý chất thải rắn Lộc Thủy - công trình từng có trị giá đầu tư 3,4 triệu USD nhưng đã dừng hoạt động từ nhiều năm trước.

Thanh tra TP. Huế vừa ban hành Quyết định số 947/QĐ-TTr về thanh tra chuyên đề đối với các dự án gặp khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài trên địa bàn. Trong danh sách này có dự án lò đốt rác sinh hoạt tại khu xử lý chất thải rắn Lộc Thủy, thuộc xã Chân Mây - Lăng Cô, TP. Huế.

Khu xử lý chất thải rắn Lộc Thủy, thuộc xã Chân Mây - Lăng Cô, bị bỏ hoang nhiều năm.

Dự án có tổng mức vốn gần 10 tỷ đồng, do Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế làm chủ đầu tư. Dự án này nằm trong khu xử lý chất thải rắn Lộc Thủy từng được đầu tư khoảng 3,4 triệu USD, đưa vào vận hành từ năm 2012, công suất xử lý hơn 130 tấn rác/ngày, tiếp nhận rác thải của 18 xã, thị trấn thuộc huyện Phú Lộc cũ theo hình thức chôn lấp.

Theo quyết định thanh tra, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý đầu tư xây dựng dự án. Thời kỳ thanh tra được xác định từ khi triển khai dự án đến ngày 31/3/2026; trường hợp cần thiết sẽ xem xét thêm các nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ này. Thời hạn thanh tra kéo dài 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định.

Việc thanh tra được thực hiện căn cứ Luật Thanh tra năm 2025 và kế hoạch thanh tra chuyên đề của Thanh tra Chính phủ đối với các dự án tồn đọng, kéo dài.

Dự án lò đốt rác ở khu xử lý chất thải rắn Lộc Thủy dù đã xây dựng xong từ năm 2023, nhưng đến nay chưa thể đưa vào vận hành.

Như báo Tiền Phong từng thông tin, dự án lò đốt rác tại Lộc Thủy được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) thống nhất chủ trương đầu tư từ cuối năm 2017, sau khi khu xử lý rác cũ trị giá 3,4 triệu USD phải dừng hoạt động vì ô nhiễm môi trường, nhiều lần bị người dân phản đối xe chở rác vào nhà máy.

Lò đốt mới có công suất khoảng 20 tấn/ngày, hoàn thành xây dựng từ năm 2023 nhưng đến nay vẫn chưa thể vận hành do vướng các quy định về môi trường. Trong đó, hệ thống xử lý nước rỉ rác không đáp ứng yêu cầu theo quy định mới, khiến dự án chậm được cấp giấy phép môi trường để vận hành thử nghiệm.

Đầu năm nay, TP. Huế đã có chủ trương giao dự án lò đốt rác tại khu xử lý chất thải rắn Lộc Thủy cho đơn vị quản lý, khai thác hạ tầng đô thị tiếp nhận để vận hành. Tuy nhiên, dự án hiện vẫn phải chờ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ môi trường, phương án xử lý nước thải và các thủ tục liên quan - do Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế đảm trách - trước khi có thể đưa vào hoạt động chính thức.