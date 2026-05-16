Khi Gen Z, Gen Y nối trọn vòng tay chăm sóc gia đình bằng công nghệ 4.0

Sự xuất hiện của trợ lý AI Kolia đang định nghĩa lại cách mà những người trẻ tuổi lập nghiệp phương xa chăm sóc người thân: theo dõi sát sao từng chỉ số huyết áp, giúp nối trọn vòng tay chăm sóc và mang giải pháp y khoa số đến gần hơn với mỗi gia đình Việt.

Với Gen Z hay Gen Y đang "vẫy vùng" ở các thành phố lớn, kịch bản chung mỗi tối thường là cuộc gọi video ngắn ngủi về nhà. Câu trả lời quen thuộc của phụ huynh luôn là: "Bố mẹ ở nhà vẫn ổn, con đừng lo". Thế nhưng, có bao giờ bạn tự hỏi phía sau sự "vẫn ổn" đó là gì?

Đó có thể là những lúc chỉ số huyết áp tăng cao đột ngột mà cha mẹ không nhận ra, là những liều thuốc nằm quên trên kệ hay chế độ ăn chưa thực sự phù hợp với người có bệnh mạn tính. Tăng huyết áp được ví như "kẻ giết người thầm lặng", và sự bận rộn đôi khi khiến chúng ta vô tình để lại những "điểm mù" trong việc chăm sóc đấng sinh thành.

Thấu hiểu người trẻ cần một giải pháp thực tế hơn trong vấn đề này, OSP Group đã ra mắt trợ lý sức khỏe số Kolia. Với tinh thần "Nối trọn vòng tay chăm sóc", Kolia đóng vai trò là một "lớp đồng hành số", giúp kết nối các thành viên trong gia đình thông qua dữ liệu sức khỏe thực tế.

Không cần phải là một chuyên gia y khoa, các bạn trẻ vẫn có thể giúp cha mẹ quản lý sức khỏe cực kỳ đơn giản nhờ sự hỗ trợ của kiến trúc Multi-agent AI (AI đa tác nhân):

Ông Lê Quang Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD tập đoàn Công nghệ OSP phát biểu tại sự kiện

Số hóa dữ liệu tức thời: Chỉ cần chụp ảnh máy đo huyết áp, đơn thuốc hay phiếu khám, Kolia sẽ tự động số hóa và lưu trữ gọn gàng. Việc lưu lại lịch sử sức khỏe chưa bao giờ dễ dàng hơn thế, ngay cả với phụ huynh không rành công nghệ.

Nhắc nhở theo lịch cá thể hoá: Hệ thống sẽ đóng vai một "trợ lý tận tâm" nhắc nhở cha mẹ đo huyết áp, uống thuốc đúng giờ hay lịch tái khám định kỳ theo đúng phác đồ.

Ông Nguyễn Huy Dũng - Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Uỷ viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phát biểu tại sự kiện

Cảnh báo kịp thời: Khi phát hiện chỉ số bất thường, ứng dụng sẽ gửi thông báo tức thời đến điện thoại của bạn, giúp chúng ta chủ động hỗ trợ người thân ngay lập tức thay vì rơi vào thế bị động.

Ưu tiên tính bảo mật: Kolia hướng đến việc bảo vệ quyền riêng tư và an toàn thông tin cá nhân của người dùng. Dữ liệu sức khỏe được xem là dữ liệu nhạy cảm và cần được xử lý theo các nguyên tắc bảo mật, minh bạch, đúng mục đích và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Báo hiếu thời công nghệ

Quá trình phát triển Kolia có sự tham gia cố vấn chuyên môn của PGS.TS.BS Đỗ Văn Chiến cùng đội ngũ bác sĩ tim mạch, giúp các bạn trẻ hoàn toàn yên tâm khi chọn đây là người bạn đồng hành cùng cha mẹ. Những thông tin phân tích tham khảo dễ hiểu và báo cáo định kỳ từ ứng dụng giúp mỗi lần trao đổi giữa bạn, cha mẹ và bác sĩ trở nên khoa học, chính xác hơn.

Ông Lê Quang Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc OSP Group chia sẻ: "Kolia được tạo ra để đồng hành cùng người dùng trong những việc rất đời thường: nhớ đo huyết áp, uống thuốc đúng hướng dẫn, theo dõi thay đổi của cơ thể và kết nối với người thân. Khi mỗi người chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe hằng ngày, gia đình cũng yên tâm hơn và bác sĩ có thêm dữ liệu tham khảo khi cần".

Làm tròn chữ hiếu ngày nay không nhất thiết phải thực hiện những điều lớn lao. Đôi khi, đó chỉ là việc đảm bảo cha mẹ luôn có một trợ lý AI nhắc uống thuốc đúng giờ hay nắm rõ tình trạng huyết áp của đấng sinh thành mỗi tuần. Với Kolia, công nghệ chăm sóc sức khỏe giờ đây đâu không còn quá khô khan mà trở thành sợi dây kết nối tình thân, giúp giải tỏa áp lực cho người trẻ và mang đến sự an tâm cho mỗi gia đình Việt trên hành trình sống khỏe mỗi ngày.