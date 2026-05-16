Chính quyền làm gì khi ‘vị khách quý’ xuất hiện ở Cồn Chim

Trương Định

TPO - Trước thông tin phản ánh việc cò nhạn xuất hiện tại khu sinh thái Cồn Chim - đầm Thị Nại, các ngành chức năng tỉnh Gia Lai đã phát động đợt cao điểm tuyên truyền, tăng cường bảo vệ hệ sinh thái đất ngập nước, rừng ngập mặn và các loài chim hoang dã di cư.

Cò nhạn trú ngụ ở khu sinh thái Cồn Chim.

Ngày 16/5, ông Dương Minh Tân - Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai cho biết: Địa phương đã phát đi thông báo phối hợp tuyên truyền bảo vệ hệ sinh thái đất ngập nước, động vật hoang dã tại khu sinh thái Cồn Chim - đầm Thị Nại và khu vực xung quanh, trước thông tin phản ánh việc xuất hiện đàn cò nhạn.

Đầm Thị Nại có diện tích khoảng 5.060 ha mặt nước là một trong những đầm nước mặn lớn nhất tỉnh Gia Lai, gắn liền với cuộc sống sinh kế của hàng chục vạn dân cư ven đầm thuộc các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông và phường Quy Nhơn Đông.

Biển báo cấm khu sinh thái Cồn Chim.

Trong đó, khu phục hồi sinh thái Cồn Chim có diện tích khoảng 480 ha bao gồm Cồn Chim, Cồn Trạng, Cồn Giá và một phần thủy vực tự nhiên ở phía Nam và Tây Nam Cồn Chim, thuộc xã Tuy Phước Đông, Tuy Phước. Nơi đây có tính đa dạng sinh học cao, nguồn lợi thủy sản phong phú với nhiều loại cây như: đước đôi, đưng, vẹt dù, mắm trắng, bần trắng và sinh vật như: cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước... sinh sống.

Đáng chú ý, thời gian gần đây tại khu vực Cồn Chim xuất hiện nhiều cá thể cò nhạn, hay còn gọi là cò ốc - loài chim thuộc họ Hạc di cư đến sinh sống và kiếm ăn. Đây là loài chim quý hiếm cần được bảo vệ.

Cò nhạn xuất hiện ở khu sinh thái Cồn Chim.

Để bảo vệ hệ sinh thái đất ngập nước và các loài chim hoang dã, UBND xã Tuy Phước Đông yêu cầu các cơ quan, đoàn thể, địa phương và người dân tăng cường tham gia bảo vệ diện tích rừng ngập mặn, các vùng đất ngập nước, vườn chim, sân chim tự nhiên. Không mua bán, sử dụng, tiêu thụ, trưng bày, quảng cáo mẫu vật động vật hoang dã không đảm bảo nguồn gốc hợp pháp. Chủ động đấu tranh, tố giác các đối tượng vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ các loài chim hoang dã, di cư.

UBND xã Tuy Phước Đông giao Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp xây dựng các chuyên mục tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ hệ sinh thái Cồn Chim - đầm Thị Nại. Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động săn bắn chim hoang dã và chặt phá rừng ngập mặn tại khu vực này.

Những đàn cò trắng bay về khu sinh thái Cồn Chim trú ngụ.

Như Tiền Phong đã đưa tin, tại khu sinh thái Cồn Chim xuất hiện loài chim "lạ", nghi là cò nhạn quý hiếm. Qua quan sát, loài chim này có hình dáng và một số đặc điểm tương đồng với cò nhạn - loài quý hiếm, nằm trong Sách đỏ Việt Nam, từng xuất hiện ở tỉnh Quảng Trị. Sự xuất hiện của loài chim này tại Cồn Chim không phải là mới, song số lượng tăng đáng kể trong năm nay. Nếu như 1 - 2 năm trước chỉ ghi nhận vài cá thể lẻ tẻ thì hiện đàn chim đã tăng lên hàng trăm cá thể.

Trương Định
#Gia Lai #Cồn Chim #chim quý hiếm #cò nhạn #đa dạng hệ sinh thái #tăng cường bảo vệ #Tuy Phước Đông

