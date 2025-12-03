Phá 'thiên la địa võng', bảo vệ chim trời

TPO - Việc triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, tuần tra, kiểm tra và xử lý đã giúp người dân có ý thức hơn, hạn chế tình trạng bẫy bắt chim hoang dã, chim di cư và khai thác thủy sản trái phép.
Tại các khu vực đồng ruộng, tổ công tác đã phát hiện nhiều dụng cụ bẫy chim trời trái phép.
Trong tháng 11, Công an xã phối hợp lực lượng Kiểm lâm, Tổ ANTT tiến hành 4 đợt tuần tra, rà soát. Qua đó, thu giữ 3 bộ kích âm, 22 loa phát tiếng chim, 5 bình ắc quy; tháo dỡ 1 lán trại dùng để canh trực bẫy bắt chim; tiêu hủy 20 con cò tạc (bằng xốp), 140 cọc tre nứa và 2.700m lưới dùng để đánh bắt chim trái phép. Lực lượng chức năng cũng thả về môi trường tự nhiên 9 cá thể chim còn khỏe mạnh.
Tại xã Vĩnh Tường (Nghệ An), những ngày qua các lực lượng chức năng, công an, kiểm lâm cũng trực tiếp xuống lội ruộng tháo dỡ hàng loạt bẫy lưới do người dân đặt ra để đánh bắt chim trời.
Những chú chim dính bẫy được các cán bộ công an giải cứu.
Tại xã Quỳnh Phú, lực lượng chức năng đã tổ chức ra quân tháo dỡ, thu gom các dụng cụ bẫy, lưới, bẫy dính được người dân giăng đặt để bắt chim trời.