Quảng Ninh tìm cách đẩy mạnh cải cách chỉ số hành chính phục vụ

TPO - Các chuyên gia đến từ VCCI và Bộ Nội vụ đã chỉ ra những điểm mạnh cũng như hạn chế của tỉnh Quảng Ninh trong việc cải thiện chỉ số cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh thông qua điểm đánh giá mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Ngày 21/5, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị phân tích chuyên sâu chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PCI, BPI của tỉnh Quảng Ninh năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Dự hội nghị có ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ).

Các chuyên gia của VCCI và Bộ Nội vụ đã định hướng một số giải pháp nâng cao các chỉ số của tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm, tăng tốc tháo gỡ rào cản thể chế, đơn giản hóa thủ tục, bố trí nguồn lực để hoàn thiện tiêu chí trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Các chuyên gia đến từ VCCI, Bộ Nội vụ phân tích các chỉ số môi trường thu hút đầu tư kinh doanh và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp của tỉnh Quảng Ninh.

Các chuyên gia chỉ ra Quảng Ninh cần nâng cấp, phát triển chuyên trang về cải cách hành chính, tăng cường hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, tháo gỡ điểm nghẽn đất đai, tiếp tục đối thoại chính quyền và doanh nghiệp, nhất là về vốn, thị trường đầu ra, đẩy mạnh phát triển kinh tế biển xanh…

Chuyên gia cũng nêu ra những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PCI, BPI năm 2025 của tỉnh Quảng Ninh. Trong đó, một số cơ quan, đơn vị, địa phương, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh có thời điểm còn thiếu quyết liệt.

Từ những phân tích của các chuyên gia, ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu, các sở, ban, ngành và địa phương phải tiếp tục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. Trong đó, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm thực thi công vụ. Tập trung nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả thực chất của dịch vụ công trực tuyến, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Các đơn vị cần tăng cường công tác bồi dưỡng, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng điều hành kinh tế, tập trung phát triển kinh tế tư nhân, nâng cao chất lượng Chỉ số BPI, tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện.

Đồng thời, các sở, ngành liên quan theo dõi, đôn đốc các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PCI, BPI, chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến và việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Định kỳ rà soát, công khai kết quả, kịp thời chấn chỉnh những nơi triển khai chậm, đồng thời tăng cường giám sát, phản ánh kết quả để phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.

UBND tỉnh là đầu mối thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ số để lấy làm căn cứ quan trọng nhằm đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.