Người phụ nữ bán vé số tử vong dưới bánh xe tải ở TPHCM

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, xe tải mang biển kiểm soát 92C-064.60 lưu thông trên đường Nguyễn Ảnh Thủ theo hướng từ quốc lộ 22 đi vào. Khi đến giao lộ với đường Tô Ký (phường Trung Mỹ Tây), tài xế điều khiển phương tiện chuyển làn, rẽ phải hướng về cầu vượt Quang Trung.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trong lúc "ôm cua", xe tải va chạm với xe đạp do bà N.T.B. (SN 1966, quê Thanh Hóa) điều khiển, đang lưu thông cùng chiều phía trước.

​Cú va chạm khiến người phụ nữ ngã xuống đường và bị bánh xe tải cán qua, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe đạp bị biến dạng, mắc kẹt dưới gầm xe tải. Nhiều xấp vé số trên giỏ xe văng tung tóe trên mặt đường.

​Vụ tai nạn xảy ra tại khu vực nút giao có mật độ phương tiện lưu thông đông đúc khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ kéo dài.

​Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

​Theo người dân địa phương, bà B. có hoàn cảnh khó khăn, từ quê Thanh Hóa vào TPHCM thuê trọ, mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo để gửi tiền về quê trang trải cuộc sống.

​Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

