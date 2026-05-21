Điều tra nguyên nhân người đàn ông đột tử trên vỉa hè Quốc lộ 60

TPO - Đang dừng xe nói chuyện trên vỉa hè Quốc lộ 60 đoạn qua phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp, người đàn ông khoảng 67 tuổi bất ngờ ngã quỵ rồi tử vong tại chỗ.

Chiều 21/5, Công an phường Trung An (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đang phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân một người đàn ông tử vong trên vỉa hè.

Hiện trường người đàn ông tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, một người đàn ông khoảng 67 tuổi điều khiển xe máy, chở theo người đàn ông khác (khoảng 40 tuổi), lưu thông trên Quốc lộ 60. Khi vừa qua cầu Trung Lương (thuộc địa bàn phường Trung An), người lái xe tấp vào vỉa hè để nói chuyện với người đi cùng.

Tuy nhiên, trong lúc hai người đang trò chuyện, người đàn ông khoảng 67 tuổi bất ngờ ngã quỵ xuống đất và nằm bất động. Người đi cùng và người dân xung quanh đến kiểm tra thì nạn nhân đã tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Trung An đã có mặt điều tra.