3 thiếu nữ được thuê phục vụ nhóm khách 'bay lắc' trong quán karaoke

Phùng Quang

TPO - Liên quan vụ nhiều đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán karaoke ở xã Tân Định, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 thiếu nữ.

Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Ngọc Ánh (SN 1999), Hồ Thị Oanh (SN 2004) và Phan Lê Minh Hạnh (SN 2003, cùng trú phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

anh-man-hinh-2026-05-22-luc-171742.png
Ánh, Oanh và Hạnh tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 16/7/2025, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp Công an xã Tân Định kiểm tra một quán karaoke trên địa bàn, phát hiện nhiều đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Ánh, Oanh và Hạnh được nhóm khách thuê đến tổ chức, phục vụ trong quá trình sử dụng ma túy, “bay lắc” tại quán karaoke.

Liên quan vụ án này, trước đó cơ quan công an đã khởi tố 4 đối tượng về cùng hành vi. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Phùng Quang
#Công an tỉnh Khánh Hòa #bắt tạm giam #sử dụng trái phép chất ma túy #bay lắc

