Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Công an thông báo khẩn về 2 nghi phạm giết người ở TPHCM lẩn trốn về Tây Ninh

Hữu Huy

TPO - Ngày 22/5, Công an phường Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) phát thông báo khẩn truy tìm 2 nghi phạm người nước ngoài được xác định có liên quan đến vụ án giết người xảy ra tại TPHCM và đi taxi về Tây Ninh.

Theo thông tin từ cơ quan công an, hai nghi phạm gồm Lang Kenny Trong Minh Do (SN 1993, Việt kiều Úc) và White Justin John (SN 1987, quốc tịch Úc).

Qua xác minh ban đầu, sau khi gây án tại TPHCM, cả hai đã đón taxi di chuyển về khu vực siêu thị Co.opmart Trảng Bàng (Tây Ninh) rồi xuống xe.

z7854077625587ead056d48748006474e0d9c2753e3ab2-17794455111191352161234.png
Hình ảnh 2 nghi phạm. Ảnh: CA

Cơ quan công an nhận định đây là những đối tượng đặc biệt nguy hiểm nên đang tập trung lực lượng khẩn trương truy xét, truy tìm tung tích.

Công an cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác. Khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến hai nghi phạm trên, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý kịp thời.

Lực lượng chức năng lưu ý người dân tuyệt đối không tự ý tiếp cận các nghi phạm nhằm đảm bảo an toàn.

Hữu Huy
#nghi phạm #giết người #TPHCM #Tây Ninh #Úc

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe