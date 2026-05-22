Công an thông báo khẩn về 2 nghi phạm giết người ở TPHCM lẩn trốn về Tây Ninh

TPO - Ngày 22/5, Công an phường Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) phát thông báo khẩn truy tìm 2 nghi phạm người nước ngoài được xác định có liên quan đến vụ án giết người xảy ra tại TPHCM và đi taxi về Tây Ninh.

Theo thông tin từ cơ quan công an, hai nghi phạm gồm Lang Kenny Trong Minh Do (SN 1993, Việt kiều Úc) và White Justin John (SN 1987, quốc tịch Úc).

Qua xác minh ban đầu, sau khi gây án tại TPHCM, cả hai đã đón taxi di chuyển về khu vực siêu thị Co.opmart Trảng Bàng (Tây Ninh) rồi xuống xe.

Cơ quan công an nhận định đây là những đối tượng đặc biệt nguy hiểm nên đang tập trung lực lượng khẩn trương truy xét, truy tìm tung tích.

Công an cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác. Khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến hai nghi phạm trên, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý kịp thời.

Lực lượng chức năng lưu ý người dân tuyệt đối không tự ý tiếp cận các nghi phạm nhằm đảm bảo an toàn.