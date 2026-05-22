Pháp luật

Cô gái trẻ giúp tội pham 'rửa tiền' xuyên biên giới

Hoài Nam

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia. Cô gái 27 tuổi được xác định là đối tượng cầm đầu.

Ngày 21/5, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa khởi tố Lê Việt Trinh (SN 1999, trú tại tỉnh Ninh Bình) và 6 bị can về các tội "Rửa tiền và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", liên quan đường dây rửa tiền xuyên quốc gia hoạt động tại Hà Nội. Trong đó, Lê Việt Trinh được xác định là đối tượng cầm đầu.

Theo cơ quan điều tra, đầu tháng 2, Trinh thông qua mạng xã hội kết nối với một tài khoản sử dụng chữ Trung Quốc. Để hoạt động đường dây, Trinh giới thiệu đang vận hành sòng bạc tại Campuchia và có nhu cầu chuyển tiền thu lợi bất hợp pháp sang tiền điện tử để hợp thức hóa dòng tiền.

Lê Việt Trinh tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Dù Trinh biết rõ đây là hành vi phạm tội, Trinh vẫn tổ chức, điều hành đường dây với sự tham gia của nhiều đối tượng quê tại nhiều tỉnh, thành. Các nhóm đối tượng mở hàng loạt tài khoản ngân hàng chính chủ, sau đó đăng tải lên các hội nhóm chuyên rửa tiền trên mạng xã hội. Tiền từ các vụ lừa đảo được các đối tượng thực hiện giao dịch qua nhiều tài khoản trung gian nhằm che giấu nguồn gốc trước khi quy đổi sang tiền điện tử hoặc chuyển lại cho nhóm phía sau.

Quá trình điều tra, công an xác định đường dây liên quan nhiều vụ lừa đảo trên không gian mạng với các thủ đoạn như đầu tư online, mua thuốc, mua hàng qua mạng…

Một cô gái trẻ khác trong đường dây này (Ảnh: Công an cung cấp).

Để điều hành đường dây, Trinh đã trả lương cho các "nhân viên" từ 12-17 triệu đồng/tháng, cùng 2,5 triệu đồng cho mỗi tài khoản dùng nhận tiền lừa đảo này.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 2 đến thời điểm bị triệt phá, nhóm đối tượng đã rửa thành công hơn 50 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra vụ án này, cảnh sát còn làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của một số đối tượng nằm trong đường dây.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

