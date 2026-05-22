Bắt giữ đối tượng vận chuyển hàng nghìn bao thuốc lá lậu qua TP. Huế

Ngọc Văn

TPO - Từ việc phát hiện ô tô chở 3.000 bao thuốc lá nhập lậu trên Quốc lộ 1 qua địa bàn TP. Huế, lực lượng công an đã bắt tạm giam đối tượng liên quan trú tại tỉnh Quảng Trị về hành vi buôn bán hàng cấm.

Ngày 22/5, thông tin từ Công an TP. Huế cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Hữu Tảo (SN 1971) và Nguyễn Thị Phương (SN 1974, cùng trú tỉnh Quảng Trị) về hành vi buôn bán hàng cấm.

Hai đối tượng Nguyễn Thị Phương và Đặng Hữu Tảo (thứ hai và thứ tư từ trái sang) cùng tang vật là thuốc lá nhập lậu.

Theo điều tra, trước đó tại Km800+700 tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua phường Phong Thái, TP. Huế, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông và Công an phường Phong Thái (Công an TP. Huế) kiểm tra ô tô do Tảo điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 1.000 bao thuốc lá JET SPECIAL và 2.000 bao thuốc lá ESSE CHANGE nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận biết rõ thuốc lá nhập lậu là hàng cấm nhưng vẫn thu mua, vận chuyển để kiếm lời. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.

Công an TP. Huế đã áp dụng biện pháp tạm giam đối với Đặng Hữu Tảo, đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Phương để phục vụ điều tra.

