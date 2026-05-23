Nghệ sĩ 'dính' ma túy: Khoảng trống sau những cú trượt ngã

TP - Danh sách nghệ sĩ “dính” ma túy nối dài nhanh chóng chỉ trong một thời gian ngắn. Ồn ào của diễn viên Thiên thần áo trắng chưa kịp tan thì giọng ca Mấy nhịp cầu tre đã chiếm sóng. Long Nhật thản nhiên khai: “Chơi xíu xíu thôi mà” khiến khán giả chỉ biết lắc đầu. Từ những thần tượng được suy tôn, những hình ảnh được thương yêu, mến mộ, nhiều khán giả hiện dè dặt, thậm chí quay lưng với nghệ sĩ.

Nối dài danh sách sa ngã

Trước hiện tượng nhiều nghệ sĩ bị phát hiện lối sống lệch chuẩn (sử dụng ma túy), một nhà nghiên cứu văn hóa nói: “Ông cha ta có câu: Con sâu làm rầu nồi canh. Nhưng ở trường hợp này cần chỉnh lại: Bầy sâu làm rầu nồi canh”.

Danh sách nghệ sĩ “dính” ma túy có lẽ vẫn chưa dừng lại ở Miu Lê, Long Nhật... Ngay lúc này, người ta soi được dòng bình luận của một nghệ sĩ có tiếng trên trang chính thức của Công an TPHCM về Phòng, chống ma túy: “Phải hiểu, ai cũng nhận mình liêm. Cho đến ngày bị Phòng, chống ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh phỏng vấn”.

Cùng bị đưa ra ánh sáng với Long Nhật còn có Sơn Ngọc Minh, cựu thành viên nhóm nhạc V.Music. Nếu từng ấn tượng với MV Xinh tươi Việt Nam của V.Music, khán giả khó quên Sơn Ngọc Minh, người từng được mệnh danh là “hot boy Vpop”. Nhưng so với một nghệ sĩ có thâm niên, sở hữu giọng ca ngọt ngào với những ca khúc đóng đinh tên tuổi như Long Nhật thì Sơn Ngọc Minh chỉ đóng “vai phụ”.

Khi thông tin Long Nhật “dính” ma túy loang ra, nhiều khán giả gọi tên những ca khúc “tủ” của anh: Tóc em đuôi gà, Mấy nhịp cầu tre, Về quê ngoại, Gần lắm Trường Sa… Một tài khoản tổng kết bằng thơ trước cú ngã của giọng ca Tóc em đuôi gà: “Thanh danh xây dựng cả đời/Một chút ma mộng phải rời cuộc chơi”. Một số tài khoản nhắc lại những câu thành ngữ quen thuộc của người Việt: “Mua danh ba vạn bán danh ba đồng”; “Kiếm củi ba năm thiêu rụi một giờ”… Diễn viên, người mẫu Phi Thanh Vân lại bày tỏ nỗi buồn và sự tiếc nuối trên trang cá nhân về người anh, nghệ sĩ được nhiều người thương quý. Trên mạng xã hội, có những tài khoản chia sẻ, họ ở gần nhà Long Nhật thấy anh rất hiền lành, ăn nói nhẹ nhàng, từ tốn, nên họ bị “sốc” khi hay tin anh “dính” vào chất cấm.

“Chơi xíu xíu thôi” như Long Nhật tự nhận để lại hậu quả khôn lường. Hình như anh cũng lường trước cái giá phải trả song đã lỡ “đâm lao phải theo lao”. Long Nhật nói: “Trong canh bạc của cuộc đời, thua thì phải chung thôi”. Cách nói của nghệ sĩ khi đã sa chân vào vũng lầy ở tuổi 59 khác hẳn phát ngôn trước đây của anh. Long Nhật từng chia sẻ để cha yên tâm nên anh rất giữ mình, đi hát xong về nhà, không đàn đúm, la cà. Khi giọng ca Mấy nhịp cầu tre vấp ngã, phát ngôn của anh lại thành trò cười để dư luận mỉa mai.

Nhìn lại những nghệ sĩ sa lầy vì liên quan ma túy đều thấy họ ít nhiều ghi được dấu ấn với khán giả. Người mẫu Andrea Aybar (An Tây) từng là gương mặt tiềm năng ở làng mẫu phía Bắc, có lấn sân phim ảnh. Nguyễn Trung Hiếu, tức ca sĩ Chi Dân, từng là chủ nhân của một số bản hit Mất trí nhớ, Người tôi yêu, Sự thật sau một lời hứa, Điều anh biết, Làm vợ anh nhé… Anh còn có khả năng sáng tác, ca khúc Anh muốn em sống sao từng góp phần làm nên tên tuổi của Bảo Anh, giúp cái tên Minh Tuyết mới hơn, gần hơn với khán giả trẻ.

Miu Lê hay Long Nhật cũng có những dấu ấn riêng trên con đường của họ. Cú trượt ngã của họ cảnh tỉnh những người nổi tiếng về mặt trái của hào quang, của vật chất. Long Nhật từng có lần chia sẻ về số tiền lớn nhận được sau khi hát đám cưới ở một tỉnh miền núi: “Sau khi hát xong, một chị fan mời tôi lên lầu rồi đưa nguyên túi tiền. Khi về tôi mới biết là 500 triệu đồng”. Có người nói Long Nhật xạo nhưng chắc do họ quên thời vàng son của Long Nhật giữa thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Anh từng sở hữu lượng fan đông đảo trải khắp cả nước, từng tất bật chạy sô, từng kiếm tiền dễ dàng…

Nhà thiết kế Công Trí, người được mệnh danh “anh cả làng mốt Việt” khiêm tốn khi đề cập chuyện tiền bạc. Nhưng thiết kế của người chinh phục biết bao ngôi sao trong nước và quốc tế, giá cả không vừa. Cách đây hơn 5 năm, một tạp chí ở Mỹ đã công khai bóc giá thiết kế của Công Trí, du di từ 6.500 USD đến 15.800 USD. Sự trượt ngã của các nghệ sĩ nổi tiếng, có điều kiện sống tốt khiến những khán giả “chạy ăn từng bữa toát mồ hôi” trách nhẹ: “Đúng là những kẻ không biết hưởng”.

Long Nhật bị bắt vì ma túy, khi thời vàng son đã qua. Ảnh: Trang Phòng, chống ma túy - Công an TPHCM

Cú ngã của “hot boy Vpop” Sơn Ngọc Minh. Ảnh: Trang Phòng, chống ma túy - Công an TPHCM

Thuyết phục bằng tài năng và sự hướng thiện

Khi Long Nhật trượt ngã, người ta đua nhau ngược về quá khứ tìm dấu vết đáng ngờ của anh (giống như khi Miu Lê vấp ngã). Và họ tìm được những video Long Nhật hát, cười, nói một mình vô thức trên taxi. “Bão” Miu Lê chưa tan, “bão” Long Nhật đã ập tới khiến khán giả hoang mang. Họ nhìn đâu cũng thấy dấu hiệu nghệ sĩ “dính” ma túy.

Một nam ca sĩ khác đi làm đẹp, cười thoải mái trong cửa hàng cũng bị quay lại và đưa lên mạng xã hội làm “món nhắm”. Một loạt ca sĩ, diễn viên, người đẹp đang bị cộng đồng mạng réo tên, dù chưa có thông tin chính thức nào về họ được đăng tải.

“Cầm đèn chạy trước ô tô” không phải việc nên làm, vì “án” ma túy gần như án tử với tương lai của nghệ sĩ. Đừng hồ đồ đoán bừa trước khi cơ quan chức năng lên tiếng. Lại có những nỗi đau của người theo nghiệp hát trong quá khứ đến nay được nhiều người “bới” lên để dùng. Họ miệt thị ca sĩ là “xướng ca vô loài”. Có người lại gọi nghệ sĩ là “nghẹo sĩ”. Tâm lý khán giả nghi ngờ nghệ sĩ sau chuỗi ồn ào hoàn toàn dễ hiểu. Song nhân việc hàng loạt nghệ sĩ trượt ngã để “té nước” lên họ và những đồng nghiệp vô tội của họ là ứng xử kém văn minh.

Trang mạng xã hội Phòng chống ma túy - Công an TPHCM đang “nóng”. Không đăng tải thông tin hay tuyên truyền theo lối cũ, trang dùng ngôn ngữ, tạo dựng hình ảnh, video trẻ trung, bắt trend, khiến giới trẻ và cả những người không còn trẻ thích thú. Đây cũng là một cách tuyên truyền phòng, chống ma túy hữu hiệu. “Lần theo dòng chảy của ma túy”, từ 1 đối tượng nghiện, đến 11h30 ngày 22/5/2026, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an TPHCM đã bắt thêm 139 đối tượng, nâng tổng số lên 140. Không có thống kê nào cho thấy, người sáng tác và biểu diễn nghệ thuật “dính” ma túy nhiều hơn các ngành, nghề khác. Tuy nhiên, những người nổi tiếng thường lôi kéo sự chú ý của công chúng cao hơn. Trên thế giới đã có những nghệ sĩ lấy lại hào quang đã mất sau vết trượt ma túy. Những khán giả công tâm đều mong muốn không đánh kẻ chạy lại, nếu nghệ sĩ cải tạo tốt và giữ được lửa nghề. Diễn viên Lệ Hằng, vai Hoài Thatcher trong phim truyền hình Xin hãy tin em từng vấp ngã mới đây xin lỗi người hâm mộ và hứa sẽ sống khỏe, sống tốt, sống ý nghĩa. Nhưng có lẽ chị sẽ không bao giờ trở lại với phim ảnh.

Giữa lúc bão tố nổ ra liên tiếp, vẫn có những nghệ sĩ miệt mài với công tác thiện nguyện. Hà Anh Tuấn đang thực hiện dự án Chồi Việt Nam, tiếp sức cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được khỏe mạnh, có cơ hội đến trường.

Mới đây, Hà Anh Tuấn đã đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 thăm bệnh nhi ghép gan 2 tuổi. Chồi Việt Nam tài trợ hoàn toàn chi phí phẫu thuật ghép gan cho bệnh nhi này và hỗ trợ chi phí sinh hoạt trong 6 tháng hồi phục cho người cha đã cho con gái một phần gan.

Trong đại dịch hay trong thiên tai, nhiều nghệ sĩ tên tuổi đều chứng tỏ họ là những công dân gương mẫu, tích cực cống hiến cho cộng đồng. Dù nhiều nghệ sĩ bị phanh phui “dính” ma túy thì vẫn còn đó những nghệ sĩ giữ được hình ảnh đẹp từ sân khấu đến đời thường. Nhà thơ, nhà báo Hồng Thanh Quang cho rằng: “Showbiz là một thế giới luôn luôn phức tạp, hào quang và bóng tối đan xen. Ở đâu cũng vậy, không chỉ ở showbiz Việt. Thông thường, khán giả luôn có lý khi hoài nghi. Nhưng những nghệ sĩ thực sự tài năng, hướng thiện luôn đủ sức thuyết phục được công chúng”.