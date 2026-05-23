Thế giới

Động thái bất ngờ của Qatar giữa lúc đàm phán Mỹ - Iran bế tắc

Minh Hạnh

TPO - Một nhóm đàm phán của Qatar đã đến Tehran để giúp Mỹ - Iran đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột và giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, một nguồn thạo tin nói với Reuters.

ctkgvoavqbncbjx3udb2vl73ja.jpg
(Ảnh: Reuters)

Qatar - quốc gia từng đóng vai trò trung gian hòa giải trong cuộc chiến ở Dải Gaza và các “điểm nóng” quốc tế khác - cho đến nay vẫn từ chối đảm nhiệm vai trò trung gian hòa giải trong xung đột Iran sau khi bị Tehran tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Nhưng theo thông tin mới nhất, một nhóm đàm phán ở Qatar đã đến Tehran vào ngày 22/5, phối hợp với Mỹ, để “giúp các bên đạt được một thỏa thuận cuối cùng nhằm chấm dứt chiến tranh và giải quyết các vấn đề còn tồn đọng với Iran”.

Bộ Ngoại giao Qatar chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận.

Qatar là một đồng minh quan trọng được chỉ định của Mỹ và là nơi đặt căn cứ không quân Al Udeid, cơ sở quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông.

Trong khi Pakistan đóng vai trò là trung gian hòa giải chính thức kể từ khi giao tranh bùng phát, thì việc Qatar tái tham gia quá trình đàm phán phản ánh vai trò lâu dài của nước này với tư cách là đồng minh của Mỹ trong khu vực, và là kênh liên lạc đáng tin cậy giữa Washington và Tehran.

Một thỏa thuận ngừng bắn mong manh đã được thiết lập giữa Mỹ và Iran, nhưng chưa có bước đột phá lớn nào, với việc Mỹ phong tỏa các cảng của Iran và Tehran đóng cửa eo biển Hormuz làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán.

Một nguồn tin cấp cao của Iran nói với Reuters hôm 21/5, rằng dù chưa có thỏa thuận nào đạt được nhưng những khác biệt đã dần thu hẹp, chủ yếu chỉ còn tranh cãi về việc Iran làm giàu uranium và kiểm soát eo biển Hormuz.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng đã ghi nhận một số tiến triển trong quá trình đàm phán: “Có một số dấu hiệu tốt. Tôi không muốn quá lạc quan… Vì vậy, hãy xem điều gì sẽ xảy ra trong vài ngày tới”.

Trước đó, để trả đũa cho các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, Iran đã tấn công Qatar bằng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái.

Cuộc tấn công của Iran vào cơ sở sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) quan trọng của Qatar tại Ras Laffan đã khiến Qatar sụt giảm khoảng 17% công suất xuất khẩu LNG.

Trước chiến tranh, khoảng 20% ​​lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu đi qua eo biển Hormuz, chủ yếu từ Qatar. Do đó, việc Iran đóng cửa eo biển này đã cắt đứt gần như toàn bộ năng lực xuất khẩu LNG của Qatar. Qatar đã ngừng sản xuất LNG vào ngày 2/3.

Minh Hạnh
Reuters
#Mỹ #Iran #Qatar #đàm phán hòa bình #Israel

