Trung Quốc xét xử trùm lừa đảo thuộc ‘tứ đại gia tộc’ Myanmar

TPO - Trung Quốc vừa xét xử 1 trùm tội phạm người Myanmar và các thành viên trong cùng đường dây, tiếp tục nỗ lực trấn áp nạn lừa đảo xuyên biên giới.

Trung Quốc tập trung triệt phá các mạng lưới lừa đảo ở khu vực biên giới Myanmar.

Nguỵ Huệ Nhân (Wei Huairen) bị truy tố với các tội danh lừa đảo, giết người, tống tiền và tổ chức vượt biên trái phép, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin ngày 22/5.

Theo cơ quan công tố, từ năm 2019, đường dây lừa đảo này đã lợi dụng ảnh hưởng quân sự và chính trị của gia tộc Nguỵ ở khu vực Kokang của Myanmar để vận hành nhiều “khu tổ hợp lừa đảo”, chiếm đoạt hơn 24 tỷ nhân dân tệ (3,5 tỷ USD) của các nạn nhân ở Trung Quốc. Hai công dân Trung Quốc bị chúng sát hại.

Băng đảng này còn bảo kê cho các “nhà đầu tư” vào hoạt động lừa đảo viễn thông trong những khu tổ hợp nói trên.

Các công tố viên cáo buộc Trần Đại Vĩ (Chen Dawei) liên quan đến 2 vụ giết người và nhiều tội danh khác. Ba nghi phạm khác gồm Liêu Kính Phương (Liao Jingfang), Khang Mẫn (Kang Min) và Hùng Hằng Hưng (Xiong Hengxing) cũng bị truy tố với hàng loạt tội danh.

Phiên xét xử tại Toà án trung thẩm Tuyền Châu thuộc tỉnh Phúc Kiến diễn ra từ ngày 19-22/5, nhưng phán quyết chưa được công bố.

Đây là nỗ lực mới nhất của Bắc Kinh nhằm triệt phá các “đế chế tội phạm” từng hoạt động gần như miễn nhiễm với pháp luật ở khu vực dọc biên giới Myanmar.

Gia tộc Nguỵ là một trong “tứ đại gia tộc” khét tiếng một thời thống trị Kokang - vùng bán tự trị ở miền bắc Myanmar giáp tỉnh Vân Nam của Trung Quốc.

Bốn gia tộc Nguỵ, Bạch, Lưu và Minh kiểm soát nền kinh tế địa phương, với các hoạt động như khai khoáng, sòng bạc, bất động sản và đặc biệt sinh lợi là các khu lừa đảo viễn thông.

Các gia tộc này hoạt động nhiều năm mà gần như không bị trừng phạt, sử dụng lực lượng vũ trang riêng và các mối quan hệ chính trị để điều hành những khu tổ hợp nơi sử dụng lao động cưỡng ép để lừa đảo trực tuyến.

Những người không đạt chỉ tiêu hoặc tìm cách bỏ trốn đã bị đánh đập, tra tấn, thậm chí sát hại.

Tình hình bắt đầu thay đổi từ cuối năm 2023, khi giới chức Trung Quốc phối hợp với chính quyền địa phương phát động chiến dịch truy bắt và dẫn độ các nhân vật chủ chốt.

Chiến dịch này đến nay đã bắt giữ hơn 57.000 công dân Trung Quốc liên quan tới các hoạt động lừa đảo.

Tháng 3 năm nay, tòa án tối cao và cơ quan công tố hàng đầu của Trung Quốc đều nhấn mạnh chiến dịch truy quét “tứ đại gia tộc” trong báo cáo công tác thường niên, cho biết đã có 16 đối tượng bị tuyên án tử hình, 39 đối tượng khác bị kết án tù chung thân hoặc án tử hình.

Tháng 10/2025, CCTV phát sóng lời thú tội của Nguỵ Huệ Nhân, cho rằng gia tộc Nguỵ khác với các băng nhóm Kokang vì người đứng đầu trực tiếp chỉ huy một lực lượng vũ trang, trong khi các nhóm khác thuê lực lượng dân quân.

Tháng 1 năm nay, 11 thành viên gia tộc Minh bị xử tử với các tội danh gồm lừa đảo, buôn ma túy và giết người. Năm người khác bị tòa án ở Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, tuyên án tử hình.

Tháng 11 năm ngoái, tòa án ở TP. Thâm Quyến tuyên án tử hình 5 thành viên gia tộc họ Bạch, trong đó có thủ lĩnh Bạch Sở Thành (Bai Suocheng) và con trai Bạch Ứng Thương (Bai Yingcang). Bạch Sở Thành chết trong trại giam trước khi bản án được thi hành, 4 người còn lại bị xử tử vào tháng 2 năm nay.

Tháng 10/2025, nhiều thành viên gia tộc Lưu cũng bị truy tố tại tòa án ở TP. Long Nham, tỉnh Phúc Kiến.