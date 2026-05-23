Thế giới

Tổng thống Mỹ Trump sẽ không dự đám cưới của con trai?

Minh Hạnh

TPO - Con trai cả của Tổng thống Mỹ Donald Trump - Donald Trump Jr. - sẽ kết hôn với hôn thê Bettina Anderson trên một hòn đảo nhỏ ở Bahamas vào cuối tuần này, hai nguồn thạo tin tiết lộ với CNN. Tuy nhiên, Tổng thống Trump được cho là sẽ không tham dự buổi lễ.

gettyimages-2240667756.jpg
Ông Donald Trump Jr. và hôn thê Bettina Anderson. (Ảnh: Getty Images)

Theo nguồn tin, danh sách khách mời sẽ được hạn chế. Chỉ có gia đình và những người bạn thân thiết của cặp đôi tham dự lễ cưới, với tổng số khách mời khoảng dưới 50 người.

Trả lời báo giới tại Phòng Bầu dục, khi được hỏi về đám cưới của con trai, Tổng thống Trump tỏ ra chưa chắc chắn.

“Con trai muốn tôi đến, nhưng đó sẽ chỉ là một buổi lễ nhỏ riêng tư, và tôi sẽ cố gắng tham dự”, Tổng thống Trump nói với các phóng viên. “Đây không phải là thời điểm phù hợp”, ông nói thêm. “Những chuyện liên quan đến Iran và những thứ khác”.

Một nguồn tin nói với CNN, rằng ông Trump từ lâu đã được dự đoán là sẽ không tham dự sự kiện, một phần vì vợ chồng con trai ông muốn có một buổi lễ thực sự riêng tư. Lịch trình công khai của Tổng thống Trump cũng không cho thấy ông sẽ có mặt tại đám cưới.

“Đó là điều tôi không thể kiểm soát. Nếu tôi tham dự, tôi sẽ bị chỉ trích dữ dội. Nếu tôi không tham dự, tôi cũng sẽ bị chỉ trích dữ dội”, tổng thống Mỹ nói, ám chỉ đến khả năng bị báo chí đưa tin tiêu cực.

gettyimages-2268171570.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump và vợ chồng con trai. (Ảnh: Getty Images)

Theo các nguồn tin, ông Trump Jr. và vợ Anderson muốn giữ kín các chi tiết về đám cưới để đảm bảo sự riêng tư và kín đáo. Điều này sẽ giúp xoa dịu bất kỳ lo ngại nào về an ninh, và cho phép khách mời tránh được sự bất tiện khi tham dự một sự kiện được bảo vệ nghiêm ngặt vì có sự góp mặt của tổng thống.

Các anh chị em của ông Trump Jr. dự kiến ​​cũng sẽ có mặt, các nguồn tin cho biết.

Đây là cuộc hôn nhân thứ hai của Trump Jr. Trước đó, ông từng có cuộc hôn nhân kéo dài 12 năm với Vanessa Trump, trước khi ly hôn vào năm 2018.

Ông Trump Jr. cũng từng đính hôn với Kimberly Guilfoyle, hiện là đại sứ Mỹ tại Hy Lạp và là vợ cũ của Thống đốc California Gavin Newsom.

Minh Hạnh
CNN
