Thu lời bất chính hàng tỷ đồng nhờ bán hàng giả qua Shopee

TPO - Lưu Phát Thuận bị cáo buộc tiêu thụ hàng ngàn sản phẩm giày dép giả mạo các thương hiệu nổi tiếng qua Shopee và mạng xã hội, thu lợi bất chính hơn 3,5 tỷ đồng trong gần 3 năm hoạt động.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (PC03) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Phát Thuận (SN 1991, ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi “Xâm phạm sở hữu công nghiệp” theo Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Lưu Phát Thuận tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 14/5, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì phối hợp Đội Quản lý thị trường số 3 và Công an phường Long Trường kiểm tra trụ sở Công ty TNHH Thale Group tại số 42 đường Đ7, khu nhà ở thấp tầng, phường Long Trường, TPHCM. Công ty này do Lưu Phát Thuận làm đại diện pháp luật.

Cơ quan chức năng kiểm tra cửa hàng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng ngàn đôi giày, dép, vớ giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas, Converse cùng nhiều thương hiệu của Mỹ và các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu. Toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Các nhãn hàng nổi tiếng bị phát hiện giả tại cửa hàng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ khoảng tháng 6/2023 đến thời điểm bị phát hiện, Thuận đã tổ chức hoạt động mua bán giày dép giả mạo nhãn hiệu thông qua các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội nhằm thu lợi bất chính.

Để thực hiện hành vi, Thuận lập và sử dụng nhiều tài khoản trên Shopee, Facebook, Instagram, TikTok với tên “thanhstore” để quảng cáo, giới thiệu và bán sản phẩm. Nguồn hàng được đối tượng tìm mua trôi nổi trên mạng và các sàn thương mại điện tử, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp. Sau đó, Thuận bán lẻ lại cho khách hàng thông qua Shopee để hưởng chênh lệch.

Việc kinh doanh qua mạng khiến chủ doanh nghiệp thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định trong khoảng thời gian từ tháng 6/2023 đến ngày 30/4/2026, hoạt động kinh doanh hàng giả của Lưu Phát Thuận đã mang lại khoản thu lợi bất chính hơn 3,5 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.