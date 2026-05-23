Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thu lời bất chính hàng tỷ đồng nhờ bán hàng giả qua Shopee

Nguyễn Dũng

TPO - Lưu Phát Thuận bị cáo buộc tiêu thụ hàng ngàn sản phẩm giày dép giả mạo các thương hiệu nổi tiếng qua Shopee và mạng xã hội, thu lợi bất chính hơn 3,5 tỷ đồng trong gần 3 năm hoạt động.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (PC03) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Phát Thuận (SN 1991, ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi “Xâm phạm sở hữu công nghiệp” theo Điều 226 Bộ luật Hình sự.

img-8991.jpg
Lưu Phát Thuận tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 14/5, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì phối hợp Đội Quản lý thị trường số 3 và Công an phường Long Trường kiểm tra trụ sở Công ty TNHH Thale Group tại số 42 đường Đ7, khu nhà ở thấp tầng, phường Long Trường, TPHCM. Công ty này do Lưu Phát Thuận làm đại diện pháp luật.

img-8987.jpg
img-8985.jpg
Cơ quan chức năng kiểm tra cửa hàng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng ngàn đôi giày, dép, vớ giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas, Converse cùng nhiều thương hiệu của Mỹ và các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu. Toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

img-8990.jpg
img-8989.jpg
Các nhãn hàng nổi tiếng bị phát hiện giả tại cửa hàng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ khoảng tháng 6/2023 đến thời điểm bị phát hiện, Thuận đã tổ chức hoạt động mua bán giày dép giả mạo nhãn hiệu thông qua các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội nhằm thu lợi bất chính.

Để thực hiện hành vi, Thuận lập và sử dụng nhiều tài khoản trên Shopee, Facebook, Instagram, TikTok với tên “thanhstore” để quảng cáo, giới thiệu và bán sản phẩm. Nguồn hàng được đối tượng tìm mua trôi nổi trên mạng và các sàn thương mại điện tử, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp. Sau đó, Thuận bán lẻ lại cho khách hàng thông qua Shopee để hưởng chênh lệch.

img-8992.jpg
Việc kinh doanh qua mạng khiến chủ doanh nghiệp thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định trong khoảng thời gian từ tháng 6/2023 đến ngày 30/4/2026, hoạt động kinh doanh hàng giả của Lưu Phát Thuận đã mang lại khoản thu lợi bất chính hơn 3,5 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Nguyễn Dũng
#khởi tố buôn bán hàng cấm #Khởi tố buôn bán hàng giả #Sở hữu trí tuệ #Công an TPHCM #Phòng Cảnh sát kinh tế #Cơ quan cảnh sát điều tra #Nike #Giày giả

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe