Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Vào cửa hàng cướp 40 điện thoại, ép bà bầu chuyển tiền qua tài khoản

Thanh Hiếu

TPO - Đối tượng Nguyễn Văn Tiến cầm dao bầu đe dọa, cướp 40 điện thoại và buộc chị Trần Thanh Thảo chuyển 15 triệu đồng vào tài khoản của mình rồi bỏ trốn. Sau 7 tiếng gây án, đối tượng đã bị Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ.

Ngày 22/5, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh) phối hợp với các lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tiến (SN 2003, trú tại xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 18h40 ngày 21/5, Công an phường Gia Sàng (tỉnh Thái Nguyên) nhận được tin báo xảy ra vụ cướp tài sản tại cửa hàng điện thoại Sang Store (tổ dân phố Hương Sơn 5, phường Gia Sàng) nên nhanh chóng xác minh.

Theo trình báo của anh Nguyễn Văn Sang (chủ cửa hàng), khoảng 17h55, chị Trần Thanh Thảo (mang thai 7 tháng, vợ anh Sang) đang ở cửa hàng thì một nam thanh niên vào quán. Đối tượng đã dùng dao bầu nhọn đe dọa, rồi dùng hai tay bóp cổ khiến chị Thảo bất tỉnh.

Sau đó, đối tượng lấy khoảng 40 điện thoại nhãn hiệu iphone trong cửa hàng cùng 20 triệu đồng trong két sắt với tổng giá trị khoảng 700 triệu đồng.

705178255-1019496663742470-860463542270416226-n.jpg
Đối tượng Nguyễn Văn Tiến tại cơ quan công an (ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên)

Khi chị Thảo tỉnh dậy, đối tượng tiếp tục đe dọa, yêu cầu chị Thảo chuyển 15 triệu đồng vào tài khoản của mình rồi lên xe máy bỏ trốn.

Xác định đây là một vụ cướp tài sản vô cùng manh động, táo tợn, Thiếu tướng Bùi Đức Hải - Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương truy bắt đối tượng gây án.

Các tổ công tác của cơ quan điều tra đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, truy xét nóng đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các đơn vị đã xác định đối tượng gây án là Nguyễn Văn Tiến.

704732405-1019496697075800-2484850157914925554-n.jpg
Tang vật của vụ án (ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên)

Một tổ công tác nhanh chóng có mặt tại gia đình đối tượng để làm việc. Gia đình cho biết, đối tượng vừa trở về nhà, để lại xe máy và 3 điện thoại Iphone rồi bỏ trốn. Cơ quan công an đã thu giữ 3 điện thoại và nhận định đối tượng có khả năng lẩn trốn ra nước ngoài.

Các tổ công tác đã rà soát và xác định đối tượng sẽ di chuyển theo hướng Hà Nội – Điện Biên để ra nước ngoài nên đề nghị Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La hỗ trợ.

Đến 1h ngày 22/5, khi đối tượng Tiến đang di chuyển bằng xe khách từ Hà Nội đến địa bàn xã Vân Hồ (tỉnh Sơn La) thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Tiến khai nhận, do chơi bời nên hiện nợ khoảng 30 triệu đồng nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Chiều 21/5 đối tượng đã đem dao bầu đến cửa hàng điện thoại Sang Store để thực hiện hành vi phạm tội.

Như vậy, chỉ sau gần 7 tiếng gây án, đối tượng Nguyễn Văn Tiến đã bị bắt giữ. Hiện tại, cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

Thanh Hiếu
#Công an tỉnh Thái Nguyên #Bà bầu #Điện thoại #Cướp tài sản

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe