Vào cửa hàng cướp 40 điện thoại, ép bà bầu chuyển tiền qua tài khoản

TPO - Đối tượng Nguyễn Văn Tiến cầm dao bầu đe dọa, cướp 40 điện thoại và buộc chị Trần Thanh Thảo chuyển 15 triệu đồng vào tài khoản của mình rồi bỏ trốn. Sau 7 tiếng gây án, đối tượng đã bị Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ.

Ngày 22/5, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh) phối hợp với các lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tiến (SN 2003, trú tại xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 18h40 ngày 21/5, Công an phường Gia Sàng (tỉnh Thái Nguyên) nhận được tin báo xảy ra vụ cướp tài sản tại cửa hàng điện thoại Sang Store (tổ dân phố Hương Sơn 5, phường Gia Sàng) nên nhanh chóng xác minh.

Theo trình báo của anh Nguyễn Văn Sang (chủ cửa hàng), khoảng 17h55, chị Trần Thanh Thảo (mang thai 7 tháng, vợ anh Sang) đang ở cửa hàng thì một nam thanh niên vào quán. Đối tượng đã dùng dao bầu nhọn đe dọa, rồi dùng hai tay bóp cổ khiến chị Thảo bất tỉnh.

Sau đó, đối tượng lấy khoảng 40 điện thoại nhãn hiệu iphone trong cửa hàng cùng 20 triệu đồng trong két sắt với tổng giá trị khoảng 700 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Tiến tại cơ quan công an (ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên)

Khi chị Thảo tỉnh dậy, đối tượng tiếp tục đe dọa, yêu cầu chị Thảo chuyển 15 triệu đồng vào tài khoản của mình rồi lên xe máy bỏ trốn.

Xác định đây là một vụ cướp tài sản vô cùng manh động, táo tợn, Thiếu tướng Bùi Đức Hải - Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương truy bắt đối tượng gây án.

Các tổ công tác của cơ quan điều tra đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, truy xét nóng đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các đơn vị đã xác định đối tượng gây án là Nguyễn Văn Tiến.

Tang vật của vụ án (ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên)

Một tổ công tác nhanh chóng có mặt tại gia đình đối tượng để làm việc. Gia đình cho biết, đối tượng vừa trở về nhà, để lại xe máy và 3 điện thoại Iphone rồi bỏ trốn. Cơ quan công an đã thu giữ 3 điện thoại và nhận định đối tượng có khả năng lẩn trốn ra nước ngoài.

Các tổ công tác đã rà soát và xác định đối tượng sẽ di chuyển theo hướng Hà Nội – Điện Biên để ra nước ngoài nên đề nghị Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La hỗ trợ.

Đến 1h ngày 22/5, khi đối tượng Tiến đang di chuyển bằng xe khách từ Hà Nội đến địa bàn xã Vân Hồ (tỉnh Sơn La) thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Tiến khai nhận, do chơi bời nên hiện nợ khoảng 30 triệu đồng nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Chiều 21/5 đối tượng đã đem dao bầu đến cửa hàng điện thoại Sang Store để thực hiện hành vi phạm tội.

Như vậy, chỉ sau gần 7 tiếng gây án, đối tượng Nguyễn Văn Tiến đã bị bắt giữ. Hiện tại, cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

