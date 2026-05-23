Triệt phá đường dây chế tạo vũ khí quân dụng liên tỉnh

Ngày 23/5, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã triệt phá đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh với phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Trong đó bắt giữ 3 đối tượng cầm đầu gồm: Nguyễn Đức Hiệp (SN 1990), Sầm Văn Thuyên (SN 1985), cùng trú tại tỉnh Lào Cai và Phạm Văn Tuấn (SN 1990, trú tại tỉnh Ninh Bình).

Cơ quan điều tra xác định, để hình thành đường dây này, các đối tượng đã làm quy trình khép kín từ khâu chế tạo, lắp ráp đến tiêu thụ súng. Đặc biệt, để tránh bị phát hiện, nhóm này sử dụng nhiều tài khoản không chính chủ trên các ứng dụng Telegram, Viber nhằm liên lạc, giao dịch.

Trong ngày 18/4, Công an tỉnh Hà Tĩnh huy động 50 cán bộ, chiến sĩ chia thành nhiều tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 3 đối tượng cầm đầu.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 65 thân súng tự chế; 6 khẩu súng hơi nén PCP; một khẩu súng bắn đạn ghém cùng 20 viên đạn; hơn 30kg chì và đạn chì; máy ép, bộ khuôn chế tạo đạn, máy tiện mini cùng nhiều thiết bị, linh kiện phục vụ sản xuất súng như ống giảm thanh, báng súng, hộp tiếp đạn...

Công an Hà Tĩnh đánh giá, các đối tượng đã xây dựng quy trình chế tạo súng tương đối hoàn chỉnh, quy mô lớn, có khả năng phát tán nhiều vũ khí nguy hiểm ra ngoài xã hội.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm 2 khẩu súng hơi PCP, 10kg đạn chì, 60 ống giảm thanh cùng nhiều tang vật liên quan.

Cơ quan công an cũng triệu tập, áp dụng biện pháp tố tụng đối với 6 đối tượng khác ở Ninh Bình, Phú Thọ, Hưng Yên và Hà Tĩnh.

Hiện Công an Hà Tĩnh đã khởi tố 3 đối tượng cầm đầu về tội "Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng" và 6 người liên quan về tội "Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng".