Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ truy điệu, an táng 28 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện hy sinh tại Lào

Hoàng Nam

TPO - Sáng 23/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ viếng, truy điệu và an táng 28 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào trong thời kỳ chiến tranh.

Buổi lễ do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức trong không khí trang nghiêm, xúc động, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và lòng tri ân sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

img-1721.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ truy điệu, an táng 28 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào trong thời kỳ chiến tranh.

Cùng dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương; Bộ Quốc phòng; Quân khu 4; đoàn công tác đặc biệt hai tỉnh Savannakhet và Khammouane của Lào cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương.

Trong không gian linh thiêng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Thủ tướng cũng thực hiện nghi thức thỉnh 9 tiếng chuông cầu nguyện anh linh các Anh hùng liệt sĩ được yên nghỉ nơi đất mẹ.

img-1724.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Điếu văn do ông Lê Văn Bảo - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, trình bày nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, thể hiện sâu sắc truyền thống nhân văn, nghĩa tình của dân tộc Việt Nam.

Trong mùa khô 2025 - 2026, Đội Quy tập 584 và 589 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã vượt qua nhiều khó khăn, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân các bộ tộc Lào tìm kiếm, cất bốc, đưa được 28 hài cốt liệt sĩ trở về Tổ quốc sau nhiều năm nằm lại nơi đất bạn.

img-1725.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng thành kính trước hương hồn các liệt sĩ.

“Các anh đã lên đường sang nước bạn Lào, mang theo nhiệt huyết tuổi trẻ, tình đồng chí, nghĩa anh em keo sơn gắn bó, cùng nhân dân các bộ tộc Lào chiến đấu vì độc lập, tự do và tình hữu nghị quốc tế trong sáng” - điếu văn nêu rõ.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, sự hy sinh của các liệt sĩ là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa Anh hùng cách mạng, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

img-1733.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng thắp hương viếng các linh hồn liệt sĩ.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Dịp này, Thủ tướng đã trao quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập 584 và 589 vì những nỗ lực không quản hiểm nguy trong hành trình tìm kiếm, đưa đồng đội trở về đất mẹ.

img-1732.jpg
Nghi lễ an táng hài cốt 28 liệt sĩ.

Ngay sau lễ truy điệu và an táng, Thủ tướng cùng đoàn công tác đã dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - nơi yên nghỉ của hơn 10.800 anh hùng liệt sĩ từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu và hy sinh trên chiến trường Đường 9, Quảng Trị và nước bạn Lào trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Hoàng Nam
#Quảng Trị #Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9.

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe