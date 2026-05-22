Xúc động lễ hồi hương hài cốt liệt sĩ từ Campuchia về đất mẹ

Nguyễn Ngọc

TPO - Ngày 22/5, tại tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia), Ban Chuyên trách tỉnh Ratanakiri phối hợp cùng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ tiễn, bàn giao hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia về nước.

Từ rất sớm, hàng trăm người dân địa phương, đại diện chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh Ratanakiri đã có mặt tại khu vực tổ chức lễ và dọc các tuyến đường để tiễn đưa các liệt sĩ. Nhiều người đứng lặng, cúi đầu khi đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ lăn bánh hồi hương.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đưa hài cốt liệt sĩ hồi hương.

Ông Sok Khoern, người dân thành phố Ban Lung (tỉnh Ratanakiri) chia sẻ, nhân dân Campuchia luôn ghi nhớ sự hy sinh to lớn của các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh.

“Việc tìm kiếm, quy tập và đưa các liệt sĩ trở về quê hương không chỉ là trách nhiệm mà còn là biểu tượng của tình cảm thủy chung, gắn bó giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Campuchia”, ông Sok Khoern nói.

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi, trong mùa khô 2025-2026, nhờ sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của chính quyền, lực lượng chức năng và người dân Campuchia, Đội K53 (Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi) đã tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

Đội K53 (Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi) đã tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Y Ngọc – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh nhấn mạnh, trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã sát cánh cùng lực lượng cách mạng và nhân dân Campuchia chiến đấu chống chế độ diệt chủng, góp phần giúp đất nước Campuchia hồi sinh và phát triển.

“Nhiều cán bộ, chiến sĩ Việt Nam đã mãi mãi nằm lại trên đất nước bạn. Sự hy sinh ấy là biểu tượng cao đẹp của tinh thần quốc tế trong sáng, của tình đoàn kết chiến đấu keo sơn giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia”, bà Y Ngọc nói.

Đoàn xe đưa hài cốt các Anh hùng liệt sĩ về đất mẹ.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ từ chính quyền và nhân dân Campuchia trong công tác cung cấp thông tin, xác minh, tìm kiếm mộ liệt sĩ .

Đại tá Mai Kim Bình – Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh cho biết, sau lễ bàn giao, lực lượng làm nhiệm vụ sẽ tiếp tục ở lại Campuchia để rà soát, xác minh các nguồn tin liên quan đến mộ liệt sĩ; đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho đợt tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2026-2027 với quyết tâm đạt kết quả cao hơn.

Dự kiến ngày 5/6, tỉnh Quảng Ngãi sẽ tổ chức lễ truy điệu và an táng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi, sau khi hoàn tất việc hồi hương thêm 10 hài cốt liệt sĩ từ nước bạn Lào.

#Hồi hương hài cốt liệt sĩ #Tình đoàn kết Việt Nam - Campuchia #Nghĩa trang chiến sĩ hy sinh #Hợp tác tìm kiếm mộ liệt sĩ #Ý nghĩa lịch sử chiến tranh

