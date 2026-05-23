Tế bào gốc và gen trị liệu định hình xu hướng y học hiện đại

TPO - Xu hướng điều trị bằng tế bào gốc hiện tập trung vào các bệnh lý cơ xương khớp, hô hấp, miễn dịch, tim mạch, thần kinh, trong đó có bệnh Parkinson’s disease.

Hội nghị Khoa học vệ tinh được tổ chức trong 2 ngày 22-23/5 đã cập nhật nhiều xu hướng tiên tiến của y học hiện đại và quản trị bệnh viện quốc tế.

Hội nghị quy tụ đông đảo chuyên gia đầu ngành, nhà khoa học và nhà quản lý y tế trong nước, quốc tế cùng chia sẻ những thành tựu mới trong các lĩnh vực như công nghệ tế bào gốc, gen trị liệu và y học chính xác, phẫu thuật robot, ghép đa tạng, trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán và điều trị, in 3D trong y học cá thể hóa...

Chia sẻ bên lề hội nghị, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc bệnh viện Bạch Mai cho rằng các chuyên đề về tế bào gốc, gen trị liệu và liệu pháp tế bào đều là những lĩnh vực tiên tiến mà thế giới đang tập trung phát triển.

Theo các chuyên gia, đây đều là những lĩnh vực đang định hình tương lai của y học thế giới và cũng là định hướng chiến lược mà hệ thống bệnh viện Việt Nam cần tiếp cận, từng bước làm chủ để hội nhập sâu rộng với nền y học hiện đại.

PGS.TS Đào Xuân Cơ và các đại biểu thăm gian hàng tại hội nghị.



Điểm nhấn của hội nghị là phiên chuyên đề về công nghệ tế bào gốc diễn. Tại đây, GS.TS Ryo Konno, đại diện dự án hợp tác giữa Mescells và Mt. Fuji GX Holdings, đã trình bày báo cáo khoa học với chủ đề “Tế bào gốc từ nghiên cứu đến ứng dụng, cập nhật những xu hướng của toàn cầu”.

Báo cáo nhấn mạnh bước ngoặt khi liệu pháp tế bào gốc trung mô (MSCs) đã được U.S. Food and Drug Administration cùng nhiều tổ chức quản lý quốc tế công nhận, đánh dấu sự chuyển dịch của y học tái tạo từ giai đoạn nghiên cứu tiềm năng sang ứng dụng điều trị dựa trên bằng chứng lâm sàng.

GS.TS Ryo Konno, đại diện dự án hợp tác giữa Mescells và Mt. Fuji GX Holdings trình bày báo cáo khoa học

Theo các chuyên gia, xu hướng điều trị bằng tế bào gốc hiện tập trung vào các bệnh lý cơ xương khớp, hô hấp, miễn dịch, tim mạch, thần kinh, trong đó có bệnh Parkinson’s disease. Tư duy điều trị cũng đang thay đổi từ “thay thế tế bào” sang “điều hòa môi trường tái tạo”, nhằm tối ưu hiệu quả điều trị và mở rộng khả năng ứng dụng lâm sàng.

Thông tin tại hội nghị cho biết, Quyết định 1131/QĐ-TTg ngày 12/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ đã xác định liệu pháp tế bào, bao gồm tế bào gốc và tế bào miễn dịch, là nhóm công nghệ mũi nhọn mang tính chiến lược quốc gia.

Triển khai định hướng này, tháng 1/2026, Mescells đã ký kết hợp tác toàn diện với Mt. Fuji GX Holdings nhằm chuyển giao công nghệ sản xuất tế bào gốc và tế bào miễn dịch theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Hai bên hướng tới xây dựng hệ thống sản xuất và quản lý tế bào đạt chuẩn trong nước, phục vụ nghiên cứu khoa học và ứng dụng lâm sàng.

Theo thỏa thuận hợp tác, các bên sẽ tập trung tiếp nhận và làm chủ công nghệ sản xuất tế bào, nâng cao năng lực tự chủ khoa học công nghệ trong lĩnh vực y học tái tạo, đồng thời từng bước mở rộng cơ hội tiếp cận các tiến bộ y học hiện đại cho người dân với chi phí hợp lý.

Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, dù Việt Nam đi sau nhưng nhiều bệnh viện và trung tâm nghiên cứu trong nước đã bắt đầu đồng hành cùng thế giới để người dân được tiếp cận các thành tựu y học hiện đại. Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh việc phát triển các kỹ thuật mới như tế bào gốc hay gen trị liệu đòi hỏi sự liên kết chặt chẽ giữa các bệnh viện nhằm xây dựng hệ thống dữ liệu lớn, thúc đẩy các công bố khoa học quy mô và hoàn thiện phác đồ điều trị hiệu quả hơn.

Ông cho biết các bệnh viện đã đạt được sự đồng thuận cao trong thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, ứng dụng các phương pháp điều trị mới và sẽ sớm đề xuất với Bộ Y tế cùng Chính phủ các cơ chế phù hợp nhằm đưa những thành tựu khoa học công nghệ hiện đại vào phục vụ người bệnh ngay tại Việt Nam.

​