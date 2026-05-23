Khởi tố nhóm lừa đảo hàng trăm người bằng chiêu trò livestream ‘đổ thạch’

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức livestream “đổ thạch” trên nền tảng YouTube.

Theo điều tra ban đầu, nhóm đối tượng này từng hoạt động tại Campuchia. Sau khi về nước, các đối tượng này đã cấu kết với các đối tượng trong nước để tổ chức các phiên livestream “đổ thạch” nhằm lừa người mua đá.

Các đối tượng tạo lập hoặc mua lại nhiều kênh Youtube, thuê địa điểm, chuẩn bị công cụ, phương tiện để phát trực tiếp cảnh “đập đá tìm ngọc”. Trong các buổi livestream, nhóm này quảng bá những viên đất, đá được giới thiệu là có chứa đá quý Ruby bên trong, đồng thời cam kết nếu “đổ thạch” ra đá quý đủ trọng lượng sẽ được mua lại với giá cao.

Hiện trường các đối tượng livestream "đổ thạch". Ảnh: CACC.

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, các viên đất đá này thực tế không có giá trị, không chứa đá quý như quảng cáo. Để tạo lòng tin và kích thích người xem tham gia, các đối tượng còn sử dụng nhiều tài khoản ảo vào bình luận, chuyển khoản giả, liên tục đặt mua đá trong các phiên livestream nhằm tạo cảm giác giao dịch sôi động.

Khi có người thật chuyển tiền mua đá, nhóm livestream sẽ tiến hành “đổ thạch”, nhưng chỉ cài những viên đá Ruby giả có trọng lượng nhỏ, không đủ điều kiện để mua lại như cam kết ban đầu, qua đó chiếm đoạt tiền của bị hại.

Tang vật vụ án. Ảnh: CACC.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, trong các ngày 13 và 14/5, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an tỉnh Hưng Yên thành lập 6 tổ công tác với khoảng 50 cán bộ, chiến sĩ để tổ chức đấu tranh, triệt phá đường dây.

Lực lượng chức năng đã kiểm tra, bắt giữ, triệu tập làm việc 14 đối tượng liên quan tại Lào Cai và Hưng Yên, trong đó có các đối tượng được xác định giữ vai trò cầm đầu, điều hành hoạt động của đường dây.

Tang vật thu giữ gồm 3 máy tính, 24 điện thoại di động, 3 ô tô; đồng thời phong tỏa, tạm dừng giao dịch đối với 8 tài khoản ngân hàng. Tổng giá trị tài sản bị tạm giữ, phong tỏa khoảng 2,5 tỷ đồng.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, từ đầu năm 2026 đến nay đã thực hiện nhiều phiên livestream “đổ thạch” trên Youtube, lừa đảo hàng trăm bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 5 tỷ đồng.

11 đối tượng bị khởi tố. Ảnh: CACC.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, dữ liệu điện tử thu thập được, đến ngày 21/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình livestream "đổ thạch" trên mạng xã hội Youtube.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng chuyên án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.