Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Khởi tố nhóm lừa đảo hàng trăm người bằng chiêu trò livestream ‘đổ thạch’

Thành Đạt - Văn Đức

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức livestream “đổ thạch” trên nền tảng YouTube.

Theo điều tra ban đầu, nhóm đối tượng này từng hoạt động tại Campuchia. Sau khi về nước, các đối tượng này đã cấu kết với các đối tượng trong nước để tổ chức các phiên livestream “đổ thạch” nhằm lừa người mua đá.

Các đối tượng tạo lập hoặc mua lại nhiều kênh Youtube, thuê địa điểm, chuẩn bị công cụ, phương tiện để phát trực tiếp cảnh “đập đá tìm ngọc”. Trong các buổi livestream, nhóm này quảng bá những viên đất, đá được giới thiệu là có chứa đá quý Ruby bên trong, đồng thời cam kết nếu “đổ thạch” ra đá quý đủ trọng lượng sẽ được mua lại với giá cao.

34463.jpg
Hiện trường các đối tượng livestream "đổ thạch". Ảnh: CACC.

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, các viên đất đá này thực tế không có giá trị, không chứa đá quý như quảng cáo. Để tạo lòng tin và kích thích người xem tham gia, các đối tượng còn sử dụng nhiều tài khoản ảo vào bình luận, chuyển khoản giả, liên tục đặt mua đá trong các phiên livestream nhằm tạo cảm giác giao dịch sôi động.

Khi có người thật chuyển tiền mua đá, nhóm livestream sẽ tiến hành “đổ thạch”, nhưng chỉ cài những viên đá Ruby giả có trọng lượng nhỏ, không đủ điều kiện để mua lại như cam kết ban đầu, qua đó chiếm đoạt tiền của bị hại.

34462.jpg
34464-614.jpg
Tang vật vụ án. Ảnh: CACC.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, trong các ngày 13 và 14/5, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an tỉnh Hưng Yên thành lập 6 tổ công tác với khoảng 50 cán bộ, chiến sĩ để tổ chức đấu tranh, triệt phá đường dây.

Lực lượng chức năng đã kiểm tra, bắt giữ, triệu tập làm việc 14 đối tượng liên quan tại Lào Cai và Hưng Yên, trong đó có các đối tượng được xác định giữ vai trò cầm đầu, điều hành hoạt động của đường dây.

Tang vật thu giữ gồm 3 máy tính, 24 điện thoại di động, 3 ô tô; đồng thời phong tỏa, tạm dừng giao dịch đối với 8 tài khoản ngân hàng. Tổng giá trị tài sản bị tạm giữ, phong tỏa khoảng 2,5 tỷ đồng.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, từ đầu năm 2026 đến nay đã thực hiện nhiều phiên livestream “đổ thạch” trên Youtube, lừa đảo hàng trăm bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 5 tỷ đồng.

34468.jpg
11 đối tượng bị khởi tố. Ảnh: CACC.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, dữ liệu điện tử thu thập được, đến ngày 21/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình livestream "đổ thạch" trên mạng xã hội Youtube.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng chuyên án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Thành Đạt - Văn Đức
#Lừa đảo qua livestream đổ thạch #Chiếm đoạt tài sản trực tuyến #Hoạt động giả mạo đá quý #Phá đường dây lừa đảo YouTube #Xử lý hình sự tội lừa đảo #Lừa đảo #Livestream #YouTube #Đổ thạch #Lào Cai #Bắt giữ #Tội phạm

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe