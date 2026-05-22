KetoVie – Dinh dưỡng cho trẻ động kinh kháng thuốc

Với những gia đình có con mắc động kinh kháng thuốc, hành trình chữa trị đôi khi không chỉ là cuộc chiến y khoa, mà còn là hành trình níu giữ hy vọng trong tuyệt vọng. Thế nhưng, trong hành trình đầy thử thách ấy, y học vẫn còn một hướng tiếp cận đặc biệt: chế độ ăn Keto.

Khác với những xu hướng ăn kiêng phổ biến, Keto trong hỗ trợ điều trị động kinh là một phác đồ dinh dưỡng mang tính y khoa nghiêm ngặt. Cơ chế của phương pháp này là chuyển nguồn năng lượng chính của cơ thể từ đường sang chất béo, từ đó tạo ra thể ceton – hợp chất được cho là có vai trò hỗ trợ bảo vệ não bộ và góp phần giảm tần suất co giật. Để não bộ được bảo vệ, khẩu phần ăn của trẻ phải chứa đến 90% chất béo, hay theo tỷ lệ chuẩn là 4 phần béo - 1 phần đạm và bột đường.

Các nguyên liệu chất béo thường dùng trong thực đơn keto hỗ trợ điều trị động kinh kháng thuốc

Với nhiều gia đình, khó khăn không chỉ nằm ở việc chuẩn bị thực đơn mà còn ở hành trình duy trì chế độ ăn này mỗi ngày. Những bữa ăn giàu béo thường khó tiêu, dễ gây buồn nôn, khiến trẻ sợ ăn hoặc chống đối. Trong khi đó, phụ huynh luôn phải căng thẳng cân đo từng nguyên liệu, lo lắng trước nguy cơ cơn co giật quay trở lại nếu chế độ ăn không được tuân thủ tuyệt đối.

Xuất phát từ thực tế đó, Ajinomoto Việt Nam đã triển khai hoạt động hỗ trợ bệnh nhân động kinh kháng thuốc tiếp cận chế độ ăn Keto thuận tiện hơn trong đời sống hằng ngày. Một trong những giải pháp được đưa về Việt Nam là sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng y học KetoVie® 4:1 – Hương Vani, do Ajinomoto Cambrooke (Massachusetts, Mỹ) sản xuất.

Công thức được phát triển từ triết lý “Dinh dưỡng không thỏa hiệp”

Sự khác biệt của KetoVie® 4:1 nằm ở nền tảng nghiên cứu chuyên sâu về “Khoa học về Axit amin” của Ajinomoto. Sản phẩm được phát triển theo định hướng vừa hỗ trợ tuân thủ phác đồ Keto, vừa chú trọng khả năng dung nạp, sự ngon miệng và tính tiện lợi cho người sử dụng đúng với triết lý "Dinh dưỡng không thỏa hiệp" mà Tập đoàn Ajinomoto không ngừng hướng đến.

Thực phẩm dinh dưỡng y học KetoVie® 4:1 – Hương Vani đang được sử dụng trong hỗ trợ điều trị động kinh kháng thuốc tại Mỹ.

Công thức của sản phẩm bao gồm nhiều thành phần được thiết kế phù hợp với đặc thù của chế độ ăn Keto hỗ trợ điều trị động kinh kháng thuốc:

­ Sử dụng 100% đạm whey bao gồm đạm whey cô đặc và đạm whey thủy phân: Đạm whey hỗ trợ cải thiện các vấn đề về tiêu hóa, như cải thiện vấn đề làm rỗng dạ dày chậm và trào ngược.

­ Công thức có sử dụng Chất béo tryglyceride chuỗi trung bình (MCT): MCT giúp hỗ trợ các triệu chứng sinh ra từ chế độ ăn keto. MCT được khuyến nghị bổ sung trong chế độ ăn keto.

­ Công thức bổ sung chất xơ: Táo bón là triệu chứng thường gặp ở trẻ điều trị bằng chế độ keto cổ điển. Bổ sung chất xơ có thể hỗ trợ cải thiện tình trạng táo bón.

­ Công thức bổ sung carnitine: Carnitine hỗ trợ quá trình sinh ceton, từ đó, đóng góp vào việc chống co giật; đồng thời có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cải thiện nhu động dạ dày và tăng tần suất đại tiện.

­ Công thức bổ sung Vitamin & Khoáng chất tốt cho xương: D, Canxi, K, Phospho: Trẻ động kinh kháng thuốc có nguy cơ sức khỏe xương kém do tiếp xúc kéo dài với thuốc chống động kinh. Chế độ ăn keto không cung cấp đủ vitamin D và Canxi và hạn chế rau, trái cây. Vitamin D và Canxi được khuyến nghị bổ sung trong chế độ ăn keto, cùng các vitamin và khoáng chất khác.

­ Công thức bổ sung 28 vitamin và khoáng chất: Chế độ ăn keto có những hạn chế về lượng trái cây, rau củ. Các vitamin và khoáng chất được khuyến nghị bổ sung cho trẻ khi thực hiện chế độ ăn keto.

KetoVie® 4:1 là sản phẩm dạng lỏng, có thể sử dụng như một bữa ăn tiện lợi cho người bệnh với sự giám sát của nhân viên y tế. Với thiết kế bao bì thân thiện như một hộp sữa thông thường, sản phẩm giúp trút bỏ gánh nặng cân đong thực phẩm cho người mẹ, đồng thời giúp trẻ xóa bỏ mặc cảm bệnh tật để tự tin hòa nhập cùng bạn bè đồng trang lứa.

Không chỉ là sản phẩm, mà là sự kiên trì đồng hành cùng bệnh nhân động kinh

Kiên định với triết lý Tạo lập Giá trị Chung (ASV), chiến lược của Ajinomoto Việt Nam đối với KetoVie® không chỉ dừng lại ở góc độ cung ứng thương mại, mà là hướng đến xây dựng một hệ sinh thái đồng hành cùng bệnh nhân. Ajinomoto Việt Nam đã phối hợp với các chuyên gia dinh dưỡng và Khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Nhi Đồng 2 phát triển Bộ Thực đơn keto dành cho bệnh nhân động kinh kháng thuốc. Trong sự hợp tác này, Khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Nhi đồng 2 chịu trách nhiệm tư vấn, đánh giá và đảm bảo tính chuyên môn; còn Công ty Ajinomoto Việt Nam chịu trách nhiệm xây dựng công thức, hướng dẫn nấu chi tiết, nấu và thử vị để đảm bảo tính ngon miệng, dễ áp dụng.

Thực đơn keto dùng trong hỗ trợ điều trị động kinh kháng thuốc do Ajinomoto phối hợp chuyên gia dinh dưỡng phát triển

Bên cạnh đó, các lớp hướng dẫn nấu thực đơn keto miễn phí cũng được tổ chức định kỳ hàng tháng tại TP. HCM và Hà Nội với sự đồng hành của chuyên gia dinh dưỡng và đầu bếp Ajinomoto Việt Nam. Hoạt động này giúp phụ huynh hiểu rõ hơn về chế độ ăn điều trị, đồng thời có thêm kỹ năng để đồng hành cùng con trong quá trình điều trị lâu dài phía trước.

Lớp học hướng dẫn nấu thực đơn keto miễn phí do Ajinomoto tổ chức cho người nhà bệnh nhi

Khi nghiên cứu khoa học của Ajinomoto được dẫn dắt bởi tinh thần thấu cảm sâu sắc, sản phẩm của doanh nghiệp sẽ vượt xa giá trị vật chất thông thường để trở thành hiện thân của sự bình yên và hy vọng.

Sự đồng hành của KetoVie® 4:1 chính là lời khẳng định mạnh mẽ cho cam kết của Ajinomoto trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho những đối tượng yếu thế, chung tay kiến tạo một tương lai Việt Nam khỏe mạnh và hạnh phúc, đúng như mục đích tồn tại mà công ty luôn theo đuổi: “Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng “Khoa học về Axit amin” (“AminoScience”)”.

