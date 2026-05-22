Phó Chủ tịch nước mang Tết sớm đến với thiếu nhi đang giành giật sự sống ở TPHCM

TPO - Chiều 22/5, tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM), Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm, trao quà cho trẻ mắc bệnh hiểm nghèo. Những lời thăm hỏi ân cần của bà đã mang đến món quà tinh thần đặc biệt cho các gia đình đang kiệt sức trong hành trình giành giật sự sống cho con.

Khoa Tim mạch, Bệnh viện Nhi Đồng 1 đang điều trị cho nhiều trẻ bị bệnh tim bẩm sinh trong tình trạng rất nặng

Chiều muộn, tại Bệnh viện Nhi đồng 1, hành lang các khoa bệnh vẫn đặc quánh mùi thuốc sát khuẩn. Tiếng máy monitor đều đều vang lên sau những cánh cửa phòng cấp cứu, hồi sức. Tuổi thơ của nhiều đứa trẻ được đếm bằng những đợt truyền hóa chất, những ca phẫu thuật kéo dài và những tháng ngày sự sống gắn liền với kim tiêm, dây truyền dịch...

Giữa không gian nặng trĩu ấy, sự xuất hiện của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mang đến bầu không khí ấm áp khác thường. Không dừng lại ở những cái bắt tay mang tính nghi thức, bà cúi xuống từng giường bệnh, hỏi han từng em nhỏ, trò chuyện với phụ huynh như một người thân trong gia đình đang sẻ chia với nỗi đau của họ.

Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Ánh Xuân ân cần thăm hỏi động viên bệnh nhi cùng phụ huynh

Tại một phòng bệnh tim mạch, Phó Chủ tịch nước dừng lại khá lâu trước bé gái hơn 2 tuổi nhưng chỉ nặng khoảng 7kg. Đứa trẻ mắc hội chứng Down, tăng áp phổi và suy tim nặng. Cơ thể nhỏ xíu của bé gần như lọt thỏm trong vòng tay người mẹ gầy gò đã nhiều tháng ăn ngủ cùng con ở bệnh viện.

Người mẹ quê Long An nghẹn giọng kể con đã nằm viện hơn nửa năm. Vì hoàn cảnh quá khó khăn nên gia đình chưa thể phẫu thuật cho bé. Chồng chị bỏ đi từ khi chị mang thai bé được hơn hai tháng, để lại một mình chị xoay xở nuôi ba con nhỏ trong cảnh thiếu trước, hụt sau.

Những món quà mừng ngày Tết Thiếu nhi được Phó Chủ tịch nước tận tay trao cho các bé ngay trên giường bệnh trong sự xúc động của thân nhân

Lắng nghe câu chuyện ấy, Phó Chủ tịch nước nhẹ nhàng trao món quà cho bé nhân hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và Tết Thiếu nhi (1/6). Bà nhẹ nhàng nắm tay người mẹ, động viên chị cố gắng đồng hành cùng con, an tâm điều trị và tin tưởng vào đội ngũ y bác sĩ. Những lời hỏi han chân thành khiến người mẹ nhiều lần nghẹn lại vì xúc động.

“Tôi không ngờ có ngày mình lại được gặp và trò chuyện với Phó Chủ tịch nước. Tôi quá bất ngờ trước sự thân thiện, gần gũi và chân thành như người thân trong gia đình từ lãnh đạo cao cấp của nhà nước” - chị chia sẻ sau buổi gặp.

Với người mẹ ấy, điều khiến chị xúc động không chỉ là phần quà hỗ trợ mà là cảm giác được lắng nghe và thấu hiểu sau chuỗi ngày gần như kiệt sức vì bệnh tình của con.

Phó Chủ tịch nước ân cần quan tâm đến từng nỗi đau của bệnh nhi và những khó khăn của gia đình

Ở một giường bệnh khác, Phó Chủ tịch nước ân cần hỏi thăm bé gái mới hơn 4 tháng tuổi mắc dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một bên phổi và hẹp eo động mạch chủ. Bé vừa trải qua ca phẫu thuật lớn, nằm viện suốt 2 tháng rồi lại phải nhập viện trở lại chỉ sau chưa đầy ba tuần được về nhà.

Người mẹ cho biết, suốt thai kỳ chị vẫn khám định kỳ nhưng không phát hiện bất thường. Chỉ đến khi sinh con ra, gia đình mới bàng hoàng biết bé chỉ có một bên phổi.

“Em đang cố hết sức để giữ con” - người phụ nữ trẻ nói nhỏ rồi quay mặt đi, lau vội nước mắt.

Người mẹ có con bị tim bẩm sinh và Hội chứng Down xúc động trước sự chân thành và gần gũi của Phó Chủ tịch nước

Trong chuyến thăm, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu đã trao hỗ trợ cho 300 trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Mỗi em nhận 2 triệu đồng, tổng kinh phí 600 triệu đồng được trích từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Bộ Y tế).

Sau hơn 34 năm hoạt động, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã huy động gần 8.800 tỷ đồng, cùng hàng trăm nghìn tấn hàng hóa, hiện vật, hỗ trợ hơn 36 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên cả nước.

Sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo Nhà nước đã mang đến liều thuốc tinh thần quý giá cho trẻ cùng gia đình trên hành trình giành giật sự sống

Hiện nay, trong tổng số hơn 25 triệu trẻ em dưới 16 tuổi vẫn còn trên 800.000 em có hoàn cảnh đặc biệt (chiếm 3,2%) và trên 2 triệu trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt (chiếm 8%, chủ yếu sống trong các gia đình nghèo và cận nghèo) rất cần sự quan tâm hơn nữa của toàn xã hội.