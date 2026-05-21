Hơn 100 hộ dân chờ sổ đỏ suốt 27 năm dù chính quyền đã giao đất, thu tiền

TPO - Hoàn thành nghĩa vụ tài chính, xây nhà ở ổn định và không xảy ra tranh chấp, nhưng hơn 100 hộ dân tại khu Cầu Giữa (xã An Khánh, Hà Nội) phải mòn mỏi chờ đợi sổ đỏ suốt gần 27 năm qua do vướng mắc từ chính công tác quản lý, giao đất của địa phương.

Theo hồ sơ, ngày 20/6/1997, UBND huyện Hoài Đức có Công văn số 127-CV/UB phê duyệt kế hoạch sử dụng đất của các xã. Thực hiện chủ trương này, UBND xã La Phù (cũ, nay thuộc xã An Khánh) đã xét duyệt 110 hộ đủ điều kiện cấp đất giãn dân.

Sau 27 năm được giao đất giãn dân, đến nay hơn 100 hộ dân khu Cầu Giữa, xã An Khánh vẫn chưa được cấp sổ đỏ.

Đến ngày 11/12/2002, UBND huyện Hoài Đức ban hành Quyết định số 2514/QĐ-UB, chính thức thu hồi 12.588m2 đất nông nghiệp tại khu Cầu Giữa để giao cho 110 hộ dân làm nhà ở.

Tại thời điểm đó, hầu hết các gia đình đã nộp đủ tiền sử dụng đất vào ngân sách xã (có biên lai thu tiền). Đến nay, khu vực này đã trở thành khu dân cư ổn định, nhiều hộ xây dựng nhà kiên cố và không xảy ra tranh chấp. Tuy nhiên, 100% số hộ dân vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Để gỡ vướng thủ tục, từ cuối tháng 12/2025, công tác đo đạc, vẽ kỹ thuật khu đất đã được triển khai. Dù vậy, sau 6 tháng, tiến độ thực tế diễn ra chậm gây ảnh hưởng đến lộ trình hoàn thiện hồ sơ của người dân.

Đại diện các hộ được cấp đất giãn dân tại khu Cầu Giữa đã nhiều lần làm đơn đề nghị được cấp sổ đỏ nhưng đến nay vẫn chờ đợi trong vô vọng.

Việc thiếu hành lang pháp lý, chưa được cấp sổ đỏ khiến người dân gặp nhiều khó khăn kéo dài qua nhiều thế hệ. Ông Nguyễn Đức Tân (khu giãn dân thôn Đoàn Kết, xã An Khánh) cho biết: "Các hộ dân đã hoàn thiện thủ tục và nộp đủ tiền từ những năm 2003 - 2004. Giai đoạn 2010 - 2015, chúng tôi nhiều lần kiến nghị, được lãnh đạo huyện Hoài Đức cũ tiếp nhận và chỉ đạo giải quyết nhưng sự việc vẫn bị 'treo'. Sau 27 năm chờ đợi, vừa qua địa phương đã tổ chức đo đạc, xác minh lại nguồn gốc đất, song đến nay người dân vẫn chưa nhận được kết quả cuối cùng".

Cùng chung hoàn cảnh, ông Tạ Công Hạnh (khu dãn dân thôn Đoàn Kết, An Khánh) chia sẻ về các khó khăn trong các giao dịch dân sự cơ bản: “Không có sổ, nhiều gia đình không thể làm thủ tục cho tặng, chuyển nhượng; không thể thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng để đầu tư phát triển kinh tế,… ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của chúng tôi gần ba thập kỷ qua. Người dân mong mỏi hướng giải quyết để sớm hoàn thiện cấp sổ cho 110 hộ dân".

Điểm nghẽn pháp lý hàng chục năm

Trao đổi về nguyên nhân của việc chậm trễ, đại diện UBND xã An Khánh xác nhận, hồ sơ giao đất tại khu Cầu Giữa đang tồn tại những vướng mắc pháp lý kéo dài hàng chục năm. Trọng tâm của vấn đề nằm ở sự chênh lệch thời gian giữa việc bàn giao đất trên thực địa và thời điểm quyết định chính thức được ban hành.

Cụ thể, dựa trên quy hoạch từ năm 1997, UBND xã La Phù khi đó đã tiến hành bàn giao đất và thu tiền của người dân từ năm 1999. Tuy nhiên, phải đến năm 2002, UBND huyện Hoài Đức mới ban hành quyết định thu hồi và giao đất. Việc chính quyền cơ sở thực hiện giao đất trước khi có quyết định chính thức của cấp huyện cũ đã tạo ra rào cản pháp lý lớn đối với công tác quản lý hiện hành.

Hiện tại, UBND xã đang xác định tính chất pháp lý của quy trình này. Nếu xác định đây là việc giao đất không đúng thẩm quyền (do xã thực hiện trước khi huyện có quyết định), những hộ dân hiện nằm trong quy hoạch đường giao thông sẽ không đủ điều kiện cấp sổ đỏ. Ngược lại, nếu lấy mốc năm 2002 là giao đất đúng thẩm quyền, người dân sẽ được cấp giấy chứng nhận bình thường đối với cả những diện tích không còn phù hợp quy hoạch hiện tại.

Song song đó, việc giải quyết nghĩa vụ tài chính cũng gặp vướng mắc. Các hộ dân đã nộp tiền từ năm 1999 theo khung giá của thời điểm đó. Sự thiếu đồng bộ trong khâu thực thi của chính quyền cấp xã thời kỳ trước (chưa hoàn thành việc nộp đủ nguồn thu lên tuyến trên) khi quyết định chính thức của huyện ra đời muộn hơn 3 năm, khiến quy trình cấp sổ thêm vướng mắc.

Để giải quyết dứt điểm sự việc, đại diện UBND xã An Khánh cho biết địa phương sẽ sớm tổ chức cuộc họp chuyên đề nhằm rà soát toàn bộ hồ sơ. Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, xã sẽ lập báo cáo chi tiết, trình Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND TP Hà Nội để xin ý kiến chỉ đạo, sớm tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý và bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân.