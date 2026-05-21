Diễn biến mới vụ chủ đầu tư 'lật kèo', đòi thanh lý hợp đồng sau 6 năm 'ôm' đất không triển khai

TPO - Từ năm 2020, chủ đầu tư đã ký hợp đồng với 74 khách hàng để đăng ký mua căn hộ tại dự án 88 Central ở Long Biên (Hà Nội), nhưng đến nay dự án vẫn chưa triển khai. Từ tháng 12/2025, chủ đầu tư đã gửi văn bản đề nghị thanh lý hợp đồng đăng ký đặt mua căn hộ đối với toàn bộ khách hàng.

Đảng ủy phường Long Biên vừa có báo cáo kiểm tra, xử lý các nội dung báo chí phản ánh trên địa bàn phường Long Biên, trong đó có dự án thành phần 88 Central (thuộc tổng thể Dự án Khu dân cư và thương mại Berjaya - Handico 12).

Theo báo cáo, công ty Cổ phần Berjaya - Handico 12 (tiền thân là Công ty TNHH Berjaya - Handico 12) là chủ đầu tư triển khai Dự án Khu dân cư và thương mại Berjaya - Handico 12.

Dự án gồm nhà ở thấp tầng, chung cư cao tầng, khách sạn, cao ốc văn phòng, bãi đỗ xe... với tổng diện tích 315.430 m2 tại phường Long Biên. Dự án có quy mô khoảng 8.612 người với tổng vốn đầu tư 8.515,3 tỷ đồng.

Từ năm 2007 đến hết quý IV/2024, dự án đã hoàn thành khoảng 60% khối lượng xây dựng cơ bản. Từ quý IV/2024 đến hết quý I/2030, chủ đầu tư dự kiến tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại.

Dự án thành phần 88 Central được nghiên cứu triển khai trên cơ sở điều chỉnh quy hoạch các ô đất CT6 và CT7. Theo đó, chức năng sử dụng đất tại các ô CT6, CT7 được chuyển từ đất ở cao tầng sang đất ở thấp tầng.

Từ năm 2020, chủ đầu tư đã ký hợp đồng với 74 khách hàng (khoảng 70 tỷ đồng) để đăng ký mua căn hộ tại dự án 88 Central.

Một số ô đất trong đó có phân khu 88 Central thuộc dự án Khu dân cư và Thương mại Berjaya – Handico12 (phường Long Biên, Hà Nội) bỏ hoang, quây tôn "trồng cỏ" nhiều năm. Tiến độ dự án lại được gia hạn đến quý II/2030.

Tuy nhiên đến nay, dự án chưa được triển khai do chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị điều chỉnh quyết định cho thuê đất. Bên cạnh đó, một số khách hàng đã tập trung đông người, phát trực tiếp trên mạng xã hội phản ánh, kiến nghị đối với chủ đầu tư làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Từ tháng 12/2025, công ty đã gửi văn bản đề nghị thanh lý hợp đồng đăng ký đặt mua căn hộ đối với toàn bộ khách hàng. Theo phương án này, công ty hoàn trả toàn bộ tiền đặt cọc và hỗ trợ 6%/năm tính trên số tiền đã nộp. Đến nay, đã có 4 khách hàng hoàn tất thanh lý hợp đồng, 3 khách hàng thống nhất chủ trương.

UBND phường Long Biên cho biết đã làm việc với chủ đầu tư và các khách hàng. Phường cũng rà soát toàn diện tình trạng pháp lý, tiến độ triển khai dự án, xác định dự án có thuộc diện chậm triển khai hay không. Trên cơ sở đó, tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, kiểm tra, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Khách hàng bức xúc

Như Tiền Phong đã thông tin, từ nhiều năm trước dự án phân khu 88 Central được quảng bá rầm rộ với quy mô hơn 13.000m2 gồm 86 lô shophouse. Khi đặt mua, khách hàng phải thanh toán 200 triệu đồng đặt chỗ và 10% tổng giá mua bất động sản. Khi đó, chủ đầu tư dự kiến phát hành thông báo ký hợp đồng mua bán bất động sản vào tháng 9/2020.

Đến tháng 6/2022, doanh nghiệp cho rằng, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên sẽ ký hợp đồng mua bán chính thức vào quý I/2023. Tuy nhiên, sau đó dự án vẫn “giậm chân tại chỗ”.

Đến tháng 7/2025, trong văn bản phản hồi khách hàng, đại diện doanh nghiệp tiếp tục viện dẫn việc thay đổi quy định pháp luật khiến phải rà soát lại dự án.

Cuối năm 2025, công ty đã gửi thư tới khách hàng, đề nghị thanh lý hợp đồng với lý do điều chỉnh lại kế hoạch và mô hình phát triển dự án.

Trao đổi với Tiền Phong, anh Ngô Thanh P, một khách hàng cho biết, tin tưởng với lời hứa của chủ đầu tư, giữa năm 2020, anh đã ký hợp đồng đăng ký đặt mua nhà tại dự án. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa triển khai.

"Chúng tôi đã bỏ số tiền tích cóp cả đời hoặc vay mượn để đặt cọc mua nhà nhưng đã gần 6 năm chẳng thấy nhà đâu. Như thế, chúng tôi vừa bị chôn vốn, vừa không có chỗ ở, rồi rơi vào tâm lý bất an, lo lắng", anh P chia sẻ.

Bức xúc với hành xử của chủ đầu tư, từ tháng 3/2026 đến nay nhiều lần khách hàng tập trung tại dự án, căng băng rôn yêu cầu chủ đầu tư thực hiện mua bán, bàn giao nhà theo quy định.

