Cầu Háng Gàng - Vì Tầm Vóc Việt: Đưa bà con gần hơn cơ hội đổi đời

Những ngày này, trên cây cầu mới bắc qua con suối vào thôn Háng Gàng (xã Lao Chải, tỉnh Lào Cai), các em nhỏ người Mông chạy qua chạy lại không biết chán. Nhiều người lớn đứng tựa lan can nhìn dòng nước phía dưới, như để chắc rằng cây cầu mà họ chờ suốt gần 10 năm nay cuối cùng đã thành sự thật.

Phá thế "bập bùng" của những cây cầu gỗ

Ông Giàng Sùng Páo vẫn nhớ như in trận lũ năm 2017 cuốn trôi cây cầu gỗ duy nhất dẫn vào thôn. “Trời mưa to mấy hôm, đến khoảng 5 giờ sáng hôm đó, lũ ầm ầm đổ về. Mọi người chạy ra suối thì thấy cây cầu bị cuốn đi mất”, ông kể, rồi đưa ánh mắt xuống dòng suối đang chảy hiền hòa dưới chân cầu mới.

Ông Giàng Sùng Páo (góc bên phải ảnh) nhớ lại trận lũ và cây cầu cũ 10 năm của người dân thôn Háng Gàng

Vài ngày sau khi mưa ngớt, người dân trong thôn đã cùng nhau dựng lại cây cầu tạm bằng những tấm ván ghép sơ sài trên các trụ đá đơn giản. Mùa khô, xe máy còn có thể đi qua dè dặt vì, khi xe qua, cầu nhún nhảy bập bùng, các tấm gỗ kêu lên như pháo.

Nhưng cứ đến mùa mưa, cả thôn lại thấp thỏm, vì chỉ cần nước lũ tràn về là cây cầu có thể bị cuốn đi bất cứ lúc nào. “Nước to có hôm đến gần sát cầu, nhiều lúc đi qua cầu mà trong lòng đầy lo lắng. Trẻ con đi học phải chờ người lớn đưa qua. Người già thì gần như không dám đi”, ông Páo nói.

Thôn Háng Gàng hiện có 122 hộ với 576 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông. Sinh kế của bà con phụ thuộc vào nương rẫy, trồng su su, táo mèo và chăn nuôi nhỏ lẻ. Cây cầu tạm dù đã không còn chắc chắn nhưng cũng là lối đi duy nhất để người dân trong thôn đi giao thương và cho con đi học. Đến mùa thu hoạch, nhiều hôm nước lớn nhưng bà con vẫn phải liều chở hàng ra ngoài vì xe của thương lái không thể vào thôn. “Vất vả nhưng bà con vẫn phải đi”, ông Páo nói.

Không chỉ chuyện làm ăn bị ảnh hưởng mà việc học hành của lũ trẻ cũng gian nan. Có hôm nước lớn, các bố mẹ xếp xe thành hàng và phải chờ cả tiếng bên đầu cầu mới dám chở con đi học.

Hôm 17/5- ngày khánh thành cầu mới được xây bằng đá, bê tông cốt thép, dù ở tận cuối thôn, chị Sùng Thị Sắng cũng dắt hai con đi xem lễ khánh thành trong niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt. Chị cười nói với mấy chị hàng xóm: “Cây cầu mới to, đẹp quá”. Bốn con nhỏ của chị đều đang học tiểu học và THCS bên kia cầu.

Mấy năm qua, việc đưa đón con vào mùa mưa luôn là chuyện khiến chị bất an nhất. “Có hôm mưa cả đêm, sáng ra nước to lắm, tràn nước lên cả cầu, trơn lắm, mấy mẹ con vừa đi vừa sợ,” chị Sắng kể.

Mong mỏi ấy giờ đã thành hiện thực. Cây cầu mới rộng 4,5 m, đủ để ô tô chở hàng vào tận thôn - điều trước đây người dân Háng Gàng gần như không dám nghĩ tới.

Mẹ con chị Sắng bên cây cầu mới

Cầu Háng Gàng – Vì Tầm Vóc Việt được xây dựng với tổng kinh phí hơn 1,173 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tài trợ 780 triệu đồng; phần còn lại do địa phương đối ứng cùng sự đóng góp ngày công, vật liệu của người dân và đoàn viên thanh niên.

Điểm đặc biệt của công trình là thiết kế theo dạng cầu đá mái vòm, giúp cây cầu tăng khả năng chịu lực, hạn chế tác động trực tiếp của dòng chảy, giảm nguy cơ xói lở và nâng cao tuổi thọ công trình.

Khoảng thông dòng bên dưới cầu cũng giúp nước và đất đá lưu thông thuận lợi hơn trong mùa lũ, bảo đảm an toàn đi lại lâu dài cho người dân.

Đứng trên cây cầu mới sáng nay, nhiều người dân trong thôn vẫn chưa hết cảm giác lạ lẫm. “Trước đây chỉ mong đi được thôi. Giờ có cầu rộng thế này, xe ô tô cũng vào được rồi. Trẻ con vui lắm, về bảo bố mẹ là chưa bao giờ con thấy cây cầu nào đẹp thế,” chị Sắng cười.

Cây cầu không chỉ nối hai bờ suối

Tại lễ khánh thành, bà Trần Thị Như Trang - Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Vì Tầm Vóc Việt cho biết, năm 2025, trong chuyến khảo sát đầu tiên tới Lao Chải, đoàn công tác của Quỹ, báo Tiền Phong, Tỉnh đoàn Lào Cai đã trực tiếp đi qua con suối để vào thôn, bên cạnh là cây cầu gỗ chông chênh, xuống cấp. “Điều khiến chúng tôi suy nghĩ nhiều nhất không chỉ là sự bất tiện trong đi lại, mà còn là cảm giác bà con nơi đây vẫn thiếu một nhịp cầu để đến gần hơn với những cơ hội đổi thay cuộc sống,” bà chia sẻ.

Bà Trần Thị Như Trang (mặc áo hồng) hòa với niềm vui của người dân trong lễ khánh thành

Theo bà Như Trang, những công trình như Cầu Háng Gàng – Vì Tầm Vóc Việt cũng là cách Quỹ Vì Tầm Vóc Việt theo đuổi hành trình phát triển con người một cách bền vững, đặc biệt với trẻ em tại những địa bàn còn nhiều khó khăn. “Đôi khi để một đứa trẻ có thể đi xa hơn trong tương lai, điều cần bắt đầu lại rất giản dị: một cây cầu an toàn để đến trường”, bà nói.

Bà cũng nhấn mạnh: “Cây cầu hôm nay không chỉ được xây bằng đá, bằng xi măng hay thép, mà còn được xây bằng niềm tin và tinh thần sẻ chia của rất nhiều con người. Chúng tôi tin rằng, từ hôm nay, hành trình đến trường của các em nhỏ sẽ an toàn hơn; việc đi lại, giao thương của bà con sẽ thuận lợi hơn; và những mùa mưa lũ tới đây sẽ bớt đi phần nào nỗi lo bị cô lập. Nhưng hơn cả một công trình giao thông, chúng tôi hy vọng cây cầu này sẽ trở thành một “cây cầu kết nối” - kết nối người dân với cơ hội phát triển, kết nối trẻ em với con đường học tập, kết nối sự quan tâm của cộng đồng xã hội với những vùng còn nhiều khó khăn.”

Nhân dịp này Quỹ Vì Tầm Vóc Việt còn trao tặng hệ thống dẫn nước lên Trường Mầm non Háng Gàng trị giá 5,6 triệu đồng; 31 suất học bổng - mỗi suất trị giá 1 triệu đồng - cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong thôn; và 1.056 ly sữa TH true MILK cho người dân tham dự chương trình.

Nhịp cầu sẽ góp phần mang đến những cơ hội mới như nụ cười của các em nhỏ ngày khánh thành

Ông Sùng A Lù - Phó Chủ tịch xã Lao Chải phát biểu cảm ơn Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, các đơn vị kết nối và cho biết: “Việc xây dựng cầu Háng Gàng - Vì tầm vóc Việt không chỉ đáp ứng mong mỏi bấy lâu của bà con nhân dân mà còn mở ra điều kiện thuận lợi hơn cho phát triển kinh tế, giao thương hàng hóa, đảm bảo an toàn đi lại và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương”.

Ông Sùng A Lù phát biểu trong lễ khánh thành

Ông Lù cho biết, cây cầu mới có ý nghĩa đặc biệt với địa phương vì đây là tuyến kết nối duy nhất dẫn vào thôn Háng Gàng. “Người dân đã chờ cây cầu suốt 10 năm nay. Trong những năm qua, việc đi lại của bà con tại khu vực Háng Gàng, đặc biệt vào mùa mưa lũ, luôn là nỗi trăn trở đối với cấp ủy, chính quyền địa phương. Những con suối dâng cao, những lối đi tạm bợ đã gây không ít khó khăn, nguy hiểm cho nhân dân, nhất là cho các em học sinh mỗi ngày đến trường.” ông nói.

Theo ông Lù, điều đáng quý nhất không chỉ là nguồn kinh phí hỗ trợ từ Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, mà còn là sự chung tay của người dân địa phương trong suốt quá trình xây dựng. Mỗi gia đình trong thôn đều cử một người ra hỗ trợ quá trình thi công suốt nhiều tháng. “Bà con coi cây cầu như việc của chính nhà mình, người lớn, trẻ nhỏ mỗi ngày đều ra xem cây cầu được làm đến đâu”, ông Lù nói.

Đại diện các đơn vị kết nối, tham gia thực hiện cây cầu, nhà báo Trần Công Hùng, Uỷ viên Ban Biên tập, Tổng thư ký toà soạn báo Tiền Phong cho biết, báo Tiền Phong, Tỉnh Đoàn Lào Cai rất vinh dự khi tham gia vào việc kết nối, thực hiện cây cầu ý nghĩa này.

Nhà báo Trần Công Hùng phát biểu tại lễ khánh thành

"Tôi tin rằng từ hôm nay, cây cầu Háng Gàng sẽ không chỉ giúp những chuyến xe chở nông sản vào bản thuận lợi hơn; không chỉ giúp bà con yên tâm hơn mỗi mùa mưa lũ; mà còn giúp những bước chân đến trường của các em nhỏ được an toàn hơn, vững vàng hơn trên hành trình chinh phục tri thức. Một cây cầu nhỏ giữa vùng núi non khó khăn này nhưng có thể mở ra những con đường rất lớn cho tương lai", nhà báo Trần Công Hùng nói.

Buổi trưa, sau khi lễ khánh thành kết thúc, hình ảnh làm các đại biểu phương xa xúc động nhất là những đứa trẻ chạy qua chạy lại lại trên cầu với vẻ mặt thích thú. Dòng suối dưới chân cầu vẫn chảy như bao năm nay. Chỉ khác là từ mùa mưa này, người dân Háng Gàng đã có thể đi qua con suối ấy bằng một cây cầu vững chãi hơn rất nhiều.