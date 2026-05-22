Chủ khu du lịch ở Lâm Đồng được tặng bằng khen vì kịp thời cứu nạn vụ lật xe khách

TPO - Ông Nguyễn Quả - chủ khu du lịch ở xã Hòa Thắng được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen vì kịp thời huy động xe cứu thương và phương tiện cứu người trong vụ lật xe khách gần đồi cát Bàu Trắng.

Ngày 22/5, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã ký quyết định tặng Bằng khen cho ông Nguyễn Quả (trú xã Hòa Thắng) về hành vi nhân ái tham gia cứu người trong vụ lật xe khách gần đồi cát Bàu Trắng.

Theo quyết định, ông Nguyễn Quả được khen thưởng vì tham gia cứu nạn trong vụ lật xe khách xảy ra ngày 6/4 tại Km16+300 tuyến ĐT715, thuộc thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng.

Ông Nguyễn Quả, người có tấm lòng nhân ái khi tích cực hỗ trợ cứu giúp các nạn nhân trong vụ tai nạn.



Trước đó, khoảng 15h30 ngày 6/4, xe khách biển số 86H-045.xx do tài xế Trần Thanh Sơn điều khiển lưu thông theo hướng Mũi Né - Phan Rí. Khi đến khu vực thôn Hồng Lâm, xe bất ngờ chuyển hướng rồi lao xuống vực ven đường. Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, 10 người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Ngay sau khi nhận tin báo, ông Nguyễn Quả cùng nhân viên công ty đã điều động 2 xe cứu thương đến hiện trường hỗ trợ cứu nạn. Trước tình huống nhiều nạn nhân bị thương nặng, hoảng loạn, ông tiếp tục huy động thêm ô tô cá nhân để đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Cùng với lực lượng chức năng và người dân địa phương, ông Quả hỗ trợ đưa các nạn nhân về trạm y tế xã sơ cứu ban đầu, sau đó chuyển các trường hợp nặng đến bệnh viện điều trị.

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra vào chiều 6/4.

Theo lãnh đạo UBND xã Hòa Thắng, hành động kịp thời của ông Nguyễn Quả đã góp phần hỗ trợ công tác cứu hộ, hạn chế thiệt hại về người trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Được biết, ông Nguyễn Quả là chủ một khu du lịch trên địa bàn xã Hòa Thắng. Thời gian qua, ông nhiều lần sử dụng xe cứu thương 0 đồng hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông và người dân gặp khó khăn.

Trong đợt mưa lũ cuối năm 2025, ông cùng nhân viên còn điều khiển mô tô nước tham gia đưa người dân vùng ngập lũ đến nơi an toàn.