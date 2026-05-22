Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chủ khu du lịch ở Lâm Đồng được tặng bằng khen vì kịp thời cứu nạn vụ lật xe khách

Thái Lâm

TPO - Ông Nguyễn Quả - chủ khu du lịch ở xã Hòa Thắng được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen vì kịp thời huy động xe cứu thương và phương tiện cứu người trong vụ lật xe khách gần đồi cát Bàu Trắng.

Ngày 22/5, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã ký quyết định tặng Bằng khen cho ông Nguyễn Quả (trú xã Hòa Thắng) về hành vi nhân ái tham gia cứu người trong vụ lật xe khách gần đồi cát Bàu Trắng.

Theo quyết định, ông Nguyễn Quả được khen thưởng vì tham gia cứu nạn trong vụ lật xe khách xảy ra ngày 6/4 tại Km16+300 tuyến ĐT715, thuộc thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng.

img-4221.jpg
Ông Nguyễn Quả, người có tấm lòng nhân ái khi tích cực hỗ trợ cứu giúp các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 6/4, xe khách biển số 86H-045.xx do tài xế Trần Thanh Sơn điều khiển lưu thông theo hướng Mũi Né - Phan Rí. Khi đến khu vực thôn Hồng Lâm, xe bất ngờ chuyển hướng rồi lao xuống vực ven đường. Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, 10 người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Ngay sau khi nhận tin báo, ông Nguyễn Quả cùng nhân viên công ty đã điều động 2 xe cứu thương đến hiện trường hỗ trợ cứu nạn. Trước tình huống nhiều nạn nhân bị thương nặng, hoảng loạn, ông tiếp tục huy động thêm ô tô cá nhân để đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Cùng với lực lượng chức năng và người dân địa phương, ông Quả hỗ trợ đưa các nạn nhân về trạm y tế xã sơ cứu ban đầu, sau đó chuyển các trường hợp nặng đến bệnh viện điều trị.

img-1432.jpg
Hiện trường vụ tai nạn xảy ra vào chiều 6/4.

Theo lãnh đạo UBND xã Hòa Thắng, hành động kịp thời của ông Nguyễn Quả đã góp phần hỗ trợ công tác cứu hộ, hạn chế thiệt hại về người trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Được biết, ông Nguyễn Quả là chủ một khu du lịch trên địa bàn xã Hòa Thắng. Thời gian qua, ông nhiều lần sử dụng xe cứu thương 0 đồng hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông và người dân gặp khó khăn.

Trong đợt mưa lũ cuối năm 2025, ông cùng nhân viên còn điều khiển mô tô nước tham gia đưa người dân vùng ngập lũ đến nơi an toàn.

Thái Lâm
#Chủ khu du lịch ở Lâm Đồng #tặng bằng khen #kịp thời cứu nạn vụ lật xe khách #gần đồi cát Bàu Trắng #vụ xe khách lật

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe