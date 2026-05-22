'Tấm vé' cuối vào công chức cho 9 trường hợp bị lỡ suất ở Đắk Lắk

TPO - 9 trường hợp hoạt động không chuyên trách tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk sắp tham gia kỳ sát hạch bổ sung để xét vào công chức. Trước đó, họ bị mất suất do địa phương chậm nộp hồ sơ.

Ngày 22/5, tin từ Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã có văn bản gửi các địa phương về việc đăng ký tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào làm công chức để tham gia kỳ sát hạch đợt 2. Kỳ sát hạch này được thực hiện theo chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy.

Sở Nội vụ đề nghị các địa phương căn cứ biên chế được giao, lộ trình tinh giản biên chế và nhu cầu vị trí việc làm còn thiếu để rà soát, đăng ký tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào làm công chức. Hồ sơ phải được gửi cả bản giấy và bản điện tử về Sở Nội vụ để tổng hợp.

Đơn vị này cũng lưu ý, sau thời hạn quy định, nếu chưa nhận được văn bản đề nghị từ các địa phương thì được xem là không có nhu cầu đăng ký tiếp nhận. Sở Nội vụ sẽ không tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ gửi bổ sung sau thời gian trên. Sở này đang xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ sát hạch bổ sung, dự kiến hoàn tất trước ngày 31/5.

Đắk Lắk sắp tổ chức sát hạch đợt 2 để tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào công chức.

Trước đó, từ ngày 5 đến 7/5, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức kỳ kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào làm công chức năm 2026 với 303 thí sinh tham gia. Tuy nhiên, trong danh sách này không có các cán bộ hoạt động không chuyên trách của UBND phường Buôn Ma Thuột.

Lý do, UBND phường Buôn Ma Thuột chậm nộp hồ sơ theo quy định. Cụ thể, ngày 26/3, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk có văn bản đề nghị các địa phương gửi hồ sơ đăng ký trước ngày 1/4 và cho phép rà soát, bổ sung đến hết ngày 10/4. Việc tiếp nhận không giới hạn số lượng đăng ký sát hạch mà căn cứ theo chỉ tiêu, vị trí việc làm.

Ngày 14/4, Sở Nội vụ ban hành kế hoạch kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận công chức năm 2026. Đến ngày 21/4, Hội đồng kiểm tra, sát hạch đã họp, thống nhất danh sách 303 người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia, gồm 222 người thuộc khối Nhà nước và 81 người thuộc khối Đảng, đoàn thể.

Tuy nhiên, đến ngày 22/4, Sở Nội vụ mới nhận được Tờ trình số 55 ký ngày 15/4 của UBND phường Buôn Ma Thuột đề xuất đăng ký bổ sung 2 vị trí còn thiếu gồm chuyên viên hành chính - văn phòng, quản trị công sở và chuyên viên lĩnh vực kiểm soát thủ tục hành chính; đồng thời đề nghị xem xét tiếp nhận thêm 8 trường hợp đủ điều kiện vào các đơn vị còn thiếu biên chế.

Ngày 23/4, Sở Nội vụ phản hồi rằng hồ sơ được gửi sau thời hạn quy định, trong khi Hội đồng kiểm tra, sát hạch đã họp và thống nhất danh sách từ trước nên đề xuất bổ sung không được chấp thuận.

Chính vì thế, 9 cá nhân hoạt động không chuyên trách tại phường Buôn Ma Thuột đã gửi đơn tập thể đến UBND tỉnh và các cơ quan chức năng, cho rằng bản thân đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn nhưng bị mất cơ hội tham gia kỳ sát hạch do địa phương chậm nộp danh sách đăng ký.

Đối với kỳ sát hạch lần 2 này, ông Hồ Trung Kiên - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Buôn Ma Thuột cho biết, đã gửi danh sách 9 trường hợp hoạt động không chuyên trách để đăng ký tiếp nhận vào làm công chức ở các vị trí còn thiếu.

Theo ông Kiên, trong số 9 trường hợp tham gia sát hạch sẽ lựa chọn 2 người phù hợp với vị trí việc làm, còn lại sẽ chấm dứt hoạt động theo quy định.