Hà Nội tổ chức cưỡng chế hàng chục công trình vi phạm

TPO - Qua vận động, tuyên truyền nhiều trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng đã tự giác tháo dỡ công trình. Tuy nhiên, nhiều gia đình không tự giác chấp hành tháo dỡ công trình vi phạm nên các địa phương đã tổ chức cưỡng chế theo quy định.

Ngày 22/5, UBND xã Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, trong các ngày 21-22/5, xã đã hoàn thành cưỡng chế đối với 21 trường hợp vi phạm đất đai, trật tự trên địa bàn.

Trước đó, qua rà soát, trên địa bàn xã có nhiều công trình vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, thuộc các xã Đại Đồng, Lại Thượng (cũ). Các công trình vi phạm chủ yếu là lán xưởng khung sắt thép, mái tôn, sân bê tông và hoạt động đổ đất trái phép làm thay đổi hiện trạng sử dụng đất.

Ngày 12/5, UBND xã đã ban hành kế hoạch tổ chức cưỡng chế, đồng thời vận động các hộ dân có công trình vi phạm tự giác tháo dỡ công trình vi phạm.

Được tuyên truyền, vận động nhiều hộ đã tự giác tháo dỡ công trình. Tuy nhiên, vẫn còn 21 trường hợp chưa tự giác tháo dỡ công trình vi phạm nên UBND xã đã quyết định tổ chức cưỡng chế.

Nhiều địa phương tổ chức cưỡng chế các công trình vi phạm

Từ sáng 21/5, lực lượng chức năng chia thành 4 đoàn và tổ chức cưỡng chế. Tại hiện trường, sau khi công bố các quyết định cưỡng chế, các lực lượng chức năng đã tiến hành khoanh vùng bảo vệ, di chuyển tài sản và tháo dỡ công trình vi phạm theo quy định. Tổ pháp lý và bộ phận chuyên môn thực hiện lập biên bản, ghi hình toàn bộ quá trình cưỡng chế nhằm bảo đảm tính khách quan, công khai, minh bạch.

Đến chiều 22/5, công tác tổ chức cưỡng chế các công trình vi phạm đã hoàn thành.

Tương tự, ngày 21/5, UBND xã Trung Giã (Hà Nội) đã tổ chức cưỡng chế đối với 10 trường hợp vi phạm đất đai trên địa bàn.

Theo đó, các hành vi vi phạm chủ yếu là xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp và lấn chiếm đất công. Đến cuối giờ chiều ngày 21/5, công tác cưỡng chế đã hoàn thành.

Tại xã Hồng Vân (Hà Nội), những ngày qua UBND xã đã làm việc với chủ 109 công trình xây dựng không phép, trái phép và vi phạm quy định về PCCC. Đến ngày 22/5, đã có một số trường hợp tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm.

Xã Hồng Vân đặt mục tiêu đến 30/6 sẽ hoàn thành việc xử lý các công trình vi phạm. Trường hợp không chấp hành, xã sẽ thực hiện cưỡng chế theo quy định.

