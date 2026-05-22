Hà Nội rà soát, hoàn thiện chính sách chung về bồi thường, tái định cư

Trần Hoàng

TPO - Lãnh đạo Hà Nội cho biết, trong thời gian tới, UBND thành phố sẽ rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách chung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo Luật Thủ đô năm 2026 nhằm thống nhất áp dụng trên toàn thành phố, hạn chế xử lý trường hợp cá biệt.

Ngày 22/5, Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội làm việc với các sở, ngành, địa phương liên quan, nhằm rà soát tiến độ triển khai các dự án trọng điểm và tình hình giải phóng mặt bằng (GPMB) trên địa bàn.

Theo báo cáo, nhiều dự án hạ tầng giao thông quan trọng đã hoàn thành GPMB hoặc đạt tỷ lệ GPMB cao, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công. Trong đó, 4/7 dự án cầu vượt sông Hồng gồm: Hồng Hà, Mễ Sở, Vân Phúc và Ngọc Hồi đã hoàn thành công tác GPMB. Dự án cầu Tứ Liên đã GPMB được 61,48/62,51ha, đạt khoảng 98,4% khối lượng; dự án cầu Trần Hưng Đạo đạt hơn 96% khối lượng...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông phát biểu tại buổi họp.

Đối với các tuyến giao thông trọng điểm: Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, dự án đường Tam Trinh và dự án tuyến giao thông quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An cũng đã hoàn thành GPMB. Nút giao Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long đạt 99,8% khối lượng...

Thành phố cũng đã chủ động chuẩn bị quỹ tái định cư quy mô lớn cho người dân diện thu hồi đất. Theo đó, thành phố bố trí hàng nghìn căn hộ và bố trí đất tái định cư tại các xã Thư Lâm, Đông Anh, Thiên Lộc, các phường Thượng Cát, Lĩnh Nam, các khu đô thị Kiều Mai, Nam Trung Yên… Phần lớn dự án hiện không có vướng mắc về chính sách GPMB và tái định cư.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường đề nghị các đơn vị chủ động khắc phục những điểm còn hạn chế. Với những vấn đề khó khăn phát sinh khi triển khai, các sở, ngành sẽ trực tiếp xuống cơ sở để hướng dẫn, xử lý.

Ông Bùi Duy Cường cho biết, trong thời gian tới, UBND thành phố sẽ rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách chung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo Luật Thủ đô năm 2026 nhằm thống nhất áp dụng trên toàn thành phố, hạn chế xử lý trường hợp cá biệt.

Về nhiệm vụ cụ thể, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông yêu cầu 4 địa phương liên quan đến các dự án cầu vượt sông Hồng hoàn thành dứt điểm công tác GPMB trước ngày 30/5.

Đối với một số tuyến giao thông trọng điểm, ông Nguyễn Trọng Đông đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc, khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường, bố trí tái định cư và hoàn thành theo đúng mốc tiến độ thành phố giao.

#Chính sách bồi thường và tái định cư #Giải phóng mặt bằng các dự án giao thông #Tiến độ và hoàn thành dự án hạ tầng #Quản lý và hoàn thiện chính sách đô thị #Chuẩn bị quỹ tái định cư lớn

