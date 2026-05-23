Người lính

Mỹ chuẩn bị các cuộc tấn công quân sự mới nhằm vào Iran?

Quỳnh Như

TPO - Mỹ đang chuẩn bị cho một đợt tấn công quân sự mới nhằm vào Iran, ngay cả khi các vòng đàm phán ngoại giao vẫn đang tiếp diễn, theo CBS News.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Trump chia sẻ rằng "những vấn đề liên quan đến chính phủ" là lý do khiến ông không tham dự đám cưới của con trai, Donald Trump Jr, vào cuối tuần này.

Ông cũng lên kế hoạch dành kỳ nghỉ cuối tuần tại khu nghỉ dưỡng golf ở New Jersey, nhưng cuối cùng ông đã hủy kế hoạch này và ở lại Nhà Trắng.

CBS News dẫn nguồn thạo tin cho biết, một số thành viên của quân đội và cộng đồng tình báo Mỹ cũng hủy bỏ kế hoạch cho kỳ nghỉ cuối tuần để đề phòng các cuộc tấn công có thể xảy ra.

Các quan chức quốc phòng và tình báo bắt đầu cập nhật danh sách triệu hồi cho các căn cứ quân sự của Mỹ ở nước ngoài, trong khi một phần lực lượng tại Trung Đông được rút bớt để giảm nguy cơ thương vong nếu Iran trả đũa.

Kể từ khi lệnh ngừng bắn tạm thời có hiệu lực vào đầu tháng 4, Mỹ và Iran phần lớn tránh tấn công trực tiếp lẫn nhau, tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán gián tiếp về một thỏa thuận dài hạn hơn.

Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly khẳng định lập trường của Washington rằng Iran "không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân" và không thể tiếp tục duy trì kho uranium làm giàu.

Bà nhấn mạnh Tổng thống Trump luôn để ngỏ mọi lựa chọn và Lầu Năm Góc sẵn sàng thực thi bất kỳ quyết định nào từ Tổng tư lệnh.

"Tổng thống luôn giữ mọi lựa chọn trong mọi thời điểm, và nhiệm vụ của Lầu Năm Góc là sẵn sàng thực thi bất kỳ quyết định nào mà Tổng tư lệnh có thể đưa ra... Tổng thống đã nói rõ về hậu quả nếu Iran không đạt được thỏa thuận", bà nói.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hôm thứ Tư (21/5) cảnh báo, rằng bất kỳ cuộc tấn công nào khác nhằm vào nước này từ phía Mỹ hoặc Israel đều có thể làm leo thang xung đột ra ngoài khu vực Trung Đông, đồng thời hứa hẹn sẽ giáng "những đòn chí mạng ở những nơi mà đối phương thậm chí không thể tưởng tượng nổi".

Tehran đang xem xét đề xuất mới nhất của Mỹ về một thỏa thuận khả thi để chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần ba tháng, vốn đã làm rung chuyển thị trường năng lượng và dẫn đến giá nhiên liệu tăng vọt.

Theo nguồn tin của CBS News, đề xuất này đã được chuyển đến Iran vào thứ Tư, kèm theo đó là lời cảnh báo rằng nếu Iran từ chối "đề nghị cuối cùng" này, các cuộc tấn công quân sự sẽ tiếp diễn.

Tổng thống Mỹ hôm thứ Tư cho biết ông sẵn sàng cho Tehran "vài ngày" để trả lời đề nghị mới nhất của Washington. Ông nói thêm rằng nhóm trợ lý của ông "khá ấn tượng" với các nhà đàm phán của Iran, nhưng cảnh báo rằng chính quyền cần những đảm bảo đủ mạnh mẽ để ngăn chặn xung đột bùng phát trở lại.

Phản hồi của Iran dự kiến sẽ được chuyển thông qua Pakistan, quốc gia đang đóng vai trò trung gian liên lạc giữa hai bên. Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Washington kỳ vọng sớm nhận được phản hồi từ Tehran và khẳng định ông Trump vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao hơn là leo thang quân sự.

