Thế giới

Số người thiệt mạng trong vụ nổ mỏ than tăng lên 90, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ra chỉ đạo khẩn

Quỳnh Như

TPO - Truyền thông Trung Quốc đưa tin, số người thiệt mạng trong vụ nổ khí gas tại một mỏ than ở tỉnh Sơn Tây đã tăng lên 90 người, trở thành thảm họa khai thác mỏ nghiêm trọng nhất tại nước này trong hơn một thập kỷ qua.

Theo Tân Hoa Xã, vào khoảng 19h30 tối 22/5, một vụ nổ khí gas đã xảy ra tại mỏ than Lưu Thần Dụ, ở huyện Tẩm Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Thời điểm đó có 247 công nhân đang làm việc dưới lòng đất.

Ban đầu, Cơ quan quản lý khẩn cấp địa phương thông báo, tính đến 6 giờ sáng thứ Bảy (23/5), 201 người đã được đưa lên mặt đất an toàn, trong khi 8 khác người thiệt mạng và 38 người vẫn đang mắc kẹt dưới lòng đất sau vụ tai nạn mỏ.

Tuy nhiên, sau quá trình rà soát và cứu hộ kéo dài, con số thương vong được ghi nhận tăng lên rất nhiều, trong đó có tới 90 người thiệt mạng.

Theo thông tin từ Cục Quản lý, một đội gồm 400 đến 500 người vẫn đang tiến hành công tác cứu hộ dưới lòng đất. Lãnh đạo tỉnh cũng đã có mặt tại hiện trường.

Công tác cứu hộ cứu nạn vẫn đang diễn ra. Nguồn: Tân Hoa Xã

Ngay sau vụ việc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ đạo các lực lượng cứu hộ dốc toàn lực tìm kiếm người mất tích, điều trị cho người bị thương và khắc phục hậu quả. Ông đồng thời yêu cầu tiến hành điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân sự cố và xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân, tổ chức liên quan.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng nhấn mạnh, các địa phương và cơ quan quản lý cần rút kinh nghiệm sâu sắc từ vụ việc, tăng cường giám sát an toàn lao động, rà soát các nguy cơ tiềm ẩn và ngăn chặn các tai nạn nghiêm trọng tái diễn.

Thủ tướng Lý Cường sau đó yêu cầu huy động tối đa nguồn lực cứu hộ, điều trị cho người bị thương, xử lý hậu quả thỏa đáng và nhanh chóng công bố thông tin chính xác tới công chúng, điều tra nguyên nhân tai nạn càng sớm càng tốt và truy cứu trách nhiệm theo pháp luật.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Trương Quốc Thanh đã dẫn đầu các quan chức từ các bộ phận liên quan đến hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ và cứu trợ.

Sơn Tây là một trong những trung tâm khai thác than lớn nhất Trung Quốc, đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm nguồn cung năng lượng. Dù Bắc Kinh đã siết chặt các quy định an toàn trong nhiều năm qua, những vụ nổ khí gas và tai nạn hầm mỏ nghiêm trọng vẫn tiếp tục là thách thức lớn đối với ngành khai thác than của nước này.

Quỳnh Như
Global Times, CNN
