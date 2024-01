10 người chết, 6 người mất tích trong vụ nổ mỏ than ở Trung Quốc

TPO - Một vụ tai nạn hầm mỏ đã xảy ra tại Hà Nam, Trung Quốc khiến ít nhất 10 người chết và 6 người mất tích.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, vào khoảng 14h55 ngày 13/1 (theo giờ địa phương), một vụ tai nạn hầm mỏ đã xảy ra tại Công ty TNHH khai thác than tại Bình Đỉnh Sơn, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Được biết, thời điểm trước khi xảy ra vụ tai nạn, có khoảng 425 người đang làm việc trong hầm mỏ.

Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ cứu nạn khẩn cấp, dịch vụ y tế, phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Báo cáo ban đầu cho biết 10 người chết và 6 người mất tích, những người còn lại đều đã được sơ tán đến nơi an toàn. Công tác cứu nạn cứu hộ vẫn đang được tiến hành.

Giới chức địa phương cho biết tai nạn xảy ra do vụ nổ khí do áp suất động trong mỏ than. Hiện, nguyên nhân của vụ việc vẫn tiếp tục được mở rộng điều tra và làm rõ.

Được biết, những năm trở lại đây, việc khai thác than ở Trung Quốc thường xuyên gặp phải các sự cố lớn. Hồi tháng 9/2023, một vụ tai nạn đã xảy ra tại mỏ than ở thành phố Bàn Châu, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc khiến 16 người chết.

Trước đó, vào tháng 2/2023, một vụ sập hầm mỏ ở khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc đã khiến hàng chục người và phương tiện bị vùi lấp. Giới chức nước này sau đó xác nhận 53 người thiệt mạng trong vụ tai nạn này.

Quỳnh Như