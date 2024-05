Xung đột Nga - Ukraine ngày 2/5: Lửa lớn nhấn chìm kho đạn dược của Ukraine ở Odessa

TPO - Truyền thông Nga đưa tin đám cháy lớn đã bùng phát tại cảng Odessa của Ukraine do một cuộc tấn công bằng tên lửa. Theo dữ liệu sơ bộ, cuộc tấn công được lực lượng Nga thực hiện nhằm vào các nhà kho - nơi cất giữ đạn dược và thiết bị quân sự mà Ukraine mới tiếp nhận từ các đối tác phương Tây.

Tối 1/5, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại khu vực cảng Odessa, Ukraine. Ngọn lửa đã nhấn chìm một số nhà kho, được cho là chứa đạn dược và các thiết bị quân sự do Mỹ và các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cung cấp.

Hiện, Ukraine chưa thông tin chính xác về số người thương vong do vụ hoả hoạn gây ra.

Nga triển lãm hàng loạt khí tài NATO thu được ở Ukraine

Hơn 30 loại khí tài của 12 quốc gia, như: Mỹ, Anh, Pháp, Thụy Điển, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ, Úc và Đức... được Nga mang ra trưng bày ở triển lãm mở cửa cho công chúng từ ngày 1/5.

Tại triển lãm diễn ra ở Bảo tàng Chiến thắng ở Đồi Poklonnaya thuộc thủ đô Mátxcơva, người dân Nga được xem tận mắt chiếc xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất, xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất, xe chiến đấu Bradley và các xe bọc thép M113 và MaxxPro do Mỹ sản xuất, một chiếc BMC Kirpi do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, xe Mastiff của Anh và xe chiến đấu CV90 của Thụy Điển, cùng những khí tài khác.

Ở triển lãm còn trưng bày các loại vũ khí cầm tay, tài liệu, bản đồ, bộ điều khiển và máy bay không người lái.

Tình báo Ukraine tiết lộ tốc độ sản xuất tên lửa của Nga

Tờ Pravda hôm 1/5 dẫn nguồn tin từ Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine cho biết, tính đến cuối tháng 4/2024, quân đội Nga có khoảng 40 tên lửa chống hạm siêu thanh 3M22 Zircon, 400 tên lửa hành trình Oniks/Oniks-M đang có trong biên chế. Tốc độ sản xuất lên tới 10 tên lửa mỗi tháng.

Trong khi đó, số lượng tên lửa hành trình Kalibr là 270 và tốc độ sản xuất đạt 30-40 tên lửa mỗi tháng. Ngoài ra, Nga cũng sở hữu 45 tên lửa Kh-69, với tốc độ sản xuất là 1-3 tên lửa mỗi tháng.

Ấn phẩm lưu ý rằng, vào đầu tháng 4 năm nay, Tình báo Quốc phòng Ukraine ước tính Nga có khoảng 950 tên lửa chiến lược - chiến thuật với tầm bắn hơn 350 km. Nga có thể sẽ tiến hành một số cuộc tấn công quy mô lớn cho đến khi cần tạm dừng để tích lũy nguồn lực.

Ukraine tung video tập kích cứ điểm của Nga bằng tên lửa tầm xa ATACMS

Truyền thông Ukraine vừa công bố một đoạn video ghi lại khoảnh khắc lực lượng quân đội nước này dùng 3 tên lửa tầm xa ATACMS để tấn công các vị trí tập kết binh sĩ của Nga ở khu vực Luhansk. Được biết, khu vực bị tấn công là một trung tâm huấn luyện binh sĩ của Nga, cách tiền tuyến khoảng 80 km.

Quan sát đoạn video được máy bay không người lái ghi lại cho thấy, lực lượng Ukraine đã sử dụng tên lửa tác chiến chiến thuật tầm xa ATACMS được trang bị đầu đạn chùm để tấn công vào vị trí này.

Theo đó, tên lửa đầu tiên đã được Ukraine triển khai để nhắm vào nơi tập kết binh sĩ và trang thiết bị quân sự của quân đội Nga. ATACMS đánh trúng vị trí này, tạo ra các đám khói nhỏ đặc trưng khi đạn chùm cùng hàng trăm quả đạn con bên trong phát nổ. Tên lửa thứ hai lao xuống vị trí cách đó không xa. Tên lửa thứ ba được ghi nhận nhắm mục tiêu vào những chiếc xe quân sự ở gần bìa rừng.

Các nhà phân tích quân sự đánh giá, Nga đã hứng chịu tổn thất đáng kể về nhân lực và thiết bị quân quân sự tại khu vực này.

Hiện, giới chức Nga vẫn chưa bình luận về các thông tin trên.

Quỳnh Như