Công an TPHCM bắt 35 đối tượng trong đường dây vận chuyển, mua bán Xyanua đặc biệt lớn

TPO - Điều tra cái chết nghi do uống thuốc độc của một người đàn ông, Công an TPHCM lần ra đường dây mua bán trái phép Xyanua quy mô đặc biệt lớn từ Campuchia về Việt Nam và khởi tố 35 đối tượng, thu giữ hàng tấn chất cực độc.

Clip vụ án.

Ngày 23/5, Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất độc Xyanua quy mô đặc biệt lớn, hoạt động xuyên biên giới từ Campuchia về Việt Nam và đã khởi tố 35 đối tượng, thu giữ hơn 1,3 tấn Xyanua cùng nhiều tài sản liên quan.

Theo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (PC01), vụ án được phát hiện trong quá trình triển khai cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM.

Trước đó vào ngày 29/4, cơ quan điều tra tiếp nhận tin báo về việc anh T.N.T. (ngụ xã Bàu Bàng, TPHCM) tử vong, nghi do uống thuốc độc tự tử. Nhận thấy vụ việc có nhiều dấu hiệu bất thường, các trinh sát, điều tra viên nhanh chóng vào cuộc xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ.

Từ các thông tin ban đầu, công an lần ra đường dây tội phạm xuyên biên giới.

Kết quả điều tra bước đầu xác định nạn nhân tử vong do ngộ độc Xyanua. Đáng chú ý, số chất độc này được anh T. đặt mua qua mạng xã hội Facebook từ đối tượng Diệp Thái Thanh Lâm.

Từ đầu mối trên, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra và phát hiện Lâm còn giao dịch mua bán Xyanua với nhiều đối tượng khác. Xác định tính chất đặc biệt nguy hiểm của vụ việc, PC01 đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Huy động 200 cảnh sát vào cuộc phá án

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ được huy động truy xét xuyên suốt 15 ngày đêm để bóc gỡ toàn bộ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép Xyanua từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

Qua điều tra, Công an xác định Nguyễn Văn Đỏ, đối tượng sinh sống chủ yếu tại Campuchia, là kẻ cầm đầu đường dây. Dưới sự điều hành của Đỏ, các đối tượng đã tổ chức vận chuyển nhiều tấn Xyanua qua biên giới vào Việt Nam.

Tang vật thu được từ vụ án.

Riêng trong tháng 3 và tháng 4/2026, đường dây này đã vận chuyển hơn 2,4 tấn Xyanua; trong đó khoảng 1,7 tấn đã được bán ra thị trường cho nhiều đối tượng khác nhau.

Đến nay, PC01 phối hợp với Viện KSND TPHCM thống nhất khởi tố 35 đối tượng về các tội “Tàng trữ, mua bán trái phép chất độc”. Các quyết định tố tụng đã được phê chuẩn theo quy định.

Tang vật thu giữ gồm hơn 1,3 tấn Xyanua tại TPHCM và nhiều tỉnh, thành khác; hơn 2 tỷ đồng tiền mặt; nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng ô tô dùng để vận chuyển chất độc.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Theo cơ quan điều tra, đây là đường dây mua bán trái phép chất độc có quy mô lớn, hoạt động tinh vi, lợi dụng không gian mạng để giao dịch và che giấu hành vi phạm tội.

Việc kịp thời triệt phá đường dây đã ngăn chặn nguy cơ phát tán lượng lớn chất cực độc ra xã hội, hạn chế những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng có thể xảy ra đối với cộng đồng.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, tàng trữ, vận chuyển hoặc sử dụng trái phép chất độc Xyanua dưới mọi hình thức. Mọi hành vi vi phạm liên quan đến chất độc này sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.