Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Công an TPHCM bắt 35 đối tượng trong đường dây vận chuyển, mua bán Xyanua đặc biệt lớn

Nguyễn Dũng

TPO - Điều tra cái chết nghi do uống thuốc độc của một người đàn ông, Công an TPHCM lần ra đường dây mua bán trái phép Xyanua quy mô đặc biệt lớn từ Campuchia về Việt Nam và khởi tố 35 đối tượng, thu giữ hàng tấn chất cực độc.

Clip vụ án.

Ngày 23/5, Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất độc Xyanua quy mô đặc biệt lớn, hoạt động xuyên biên giới từ Campuchia về Việt Nam và đã khởi tố 35 đối tượng, thu giữ hơn 1,3 tấn Xyanua cùng nhiều tài sản liên quan.

Theo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (PC01), vụ án được phát hiện trong quá trình triển khai cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM.

Trước đó vào ngày 29/4, cơ quan điều tra tiếp nhận tin báo về việc anh T.N.T. (ngụ xã Bàu Bàng, TPHCM) tử vong, nghi do uống thuốc độc tự tử. Nhận thấy vụ việc có nhiều dấu hiệu bất thường, các trinh sát, điều tra viên nhanh chóng vào cuộc xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ.

1000004493.jpg
Từ các thông tin ban đầu, công an lần ra đường dây tội phạm xuyên biên giới.

Kết quả điều tra bước đầu xác định nạn nhân tử vong do ngộ độc Xyanua. Đáng chú ý, số chất độc này được anh T. đặt mua qua mạng xã hội Facebook từ đối tượng Diệp Thái Thanh Lâm.

Từ đầu mối trên, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra và phát hiện Lâm còn giao dịch mua bán Xyanua với nhiều đối tượng khác. Xác định tính chất đặc biệt nguy hiểm của vụ việc, PC01 đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Huy động 200 cảnh sát vào cuộc phá án

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ được huy động truy xét xuyên suốt 15 ngày đêm để bóc gỡ toàn bộ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép Xyanua từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

Qua điều tra, Công an xác định Nguyễn Văn Đỏ, đối tượng sinh sống chủ yếu tại Campuchia, là kẻ cầm đầu đường dây. Dưới sự điều hành của Đỏ, các đối tượng đã tổ chức vận chuyển nhiều tấn Xyanua qua biên giới vào Việt Nam.

xyanua.jpg
3.png
2-1.png
Tang vật thu được từ vụ án.

Riêng trong tháng 3 và tháng 4/2026, đường dây này đã vận chuyển hơn 2,4 tấn Xyanua; trong đó khoảng 1,7 tấn đã được bán ra thị trường cho nhiều đối tượng khác nhau.

Đến nay, PC01 phối hợp với Viện KSND TPHCM thống nhất khởi tố 35 đối tượng về các tội “Tàng trữ, mua bán trái phép chất độc”. Các quyết định tố tụng đã được phê chuẩn theo quy định.

Tang vật thu giữ gồm hơn 1,3 tấn Xyanua tại TPHCM và nhiều tỉnh, thành khác; hơn 2 tỷ đồng tiền mặt; nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng ô tô dùng để vận chuyển chất độc.

dsc01213.jpg
nguyen-van-do.png
Các đối tượng tại cơ quan công an.

Theo cơ quan điều tra, đây là đường dây mua bán trái phép chất độc có quy mô lớn, hoạt động tinh vi, lợi dụng không gian mạng để giao dịch và che giấu hành vi phạm tội.

Việc kịp thời triệt phá đường dây đã ngăn chặn nguy cơ phát tán lượng lớn chất cực độc ra xã hội, hạn chế những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng có thể xảy ra đối với cộng đồng.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, tàng trữ, vận chuyển hoặc sử dụng trái phép chất độc Xyanua dưới mọi hình thức. Mọi hành vi vi phạm liên quan đến chất độc này sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Dũng
#Xyanua #TPHCM #đường dây buôn bán #quốc tế #công an #Công an TPHCM triệt phá đường dây Xyanua xuyên biên giới lớn nhất #Công an TPHCM #Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (PC01)

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe