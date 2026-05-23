Giới trẻ

Toàn cảnh Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026

Hòa Hội - Nhật Huy - Cảnh Kỳ

TPO - Sáng 23/5, tại xã Ba Chúc, tỉnh An Giang, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026.

Clip ra quân Tình nguyện Hè 2026.
Trước khi diễn ra lễ ra quân, đoàn đại biểu đã đến dâng hương tại Công viên văn hóa Võ Văn Kiệt bên bờ kênh T5 (kênh Võ Văn Kiệt).
Tham dự chương trình có ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; bà Nguyễn Thị Quyên Thanh - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; bà Nguyễn Phạm Duy Trang - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang; bà Trần Thị Thanh Hương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang;
Về phía Trung ương Đoàn, có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; cùng lãnh đạo địa phương và đông đảo đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi…
Đại biểu dự lễ ra quân.
Văn nghệ chào mừng.
Ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương phát biểu tại lễ ra quân.
Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn phát động ra quân Chiến dịch tình nguyện hè﻿.
Ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tặng quà, học bổng cho học sinh theo Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030﻿”.

Trao 50 suất học bổng Vừ A Dính cho các em học sinh, thiếu nhi là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn vượt khó trong học tập.
Tặng quà 30 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Trung ương Đoàn cùng các đơn vị đồng hành hỗ trợ 3 tỉ đồng để Tỉnh Đoàn An Giang triển khai trong Chiến dịch Hè﻿ và các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026.
Ngay sau lễ ra quân, đã diễn ra hàng loạt hoạt động hưởng ứng trên khắp địa bàn xã Ba Chúc, An Giang. Trong ảnh: Ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị﻿, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đến thăm, động viên và tặng quà gia đình bà Lê Thị Hà tại ấp Lạc Quới, xã Ba Chúc.
Bà Lê Thị Hà tham gia hoạt động giao liên phục vụ kháng chiến. Năm 1970, bà bị địch bắt giam 18 tháng tại Khám Lớn Châu Đốc. Sau khi được trả tự do năm 1971, bà tiếp tục tham gia công tác giao liên cho cách mạng và sau đó tiếp tục bị bắt giam tại Tịnh Biên 5 tháng. Chồng bà là thương binh hạng 4/4.
Tiếp đó, đoàn đến dự khánh thành, trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” trị giá 250 triệu đồng tại Trường Tiểu học Lạc Quới, xã Ba Chúc.
Đoàn đến viếng Khu di tích lịch sử - Nhà mồ Ba Chúc, nơi lưu giữ 1.159 bộ hài cốt của đồng bào vô tội bị sát hại. Cách đây 48 năm, vào cuối tháng 4/1978, cao điểm là ngày 22/4/1978, tại xã Ba Chúc, bọn Pôn Pốt đã nhẫn tâm sát hại 3.157 nạn nhân vô tội, trong đó có những gia đình, thân tộc không còn ai sống sót.
Lễ kết nạp Đảng viên mới﻿ cho 9 chiến sĩ tình nguyện Hoa phượng đỏ có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, diễn ra tại Trường THPT Ba Chúc, tỉnh An Giang.
Bên cạnh đó, chương trình cũng tổ chức khánh thành công trình “Đường cờ Tổ quốc” với nghi thức kéo băng khánh thành, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và xây dựng mỹ quan đô thị.
Lễ khánh thành công trình “Số hóa di tích lịch sử” tại Di tích lịch sử cấp quốc gia Nhà mồ Ba Chúc. Ban Tổ chức cũng trao tặng 10 điểm phát wifi miễn phí cho địa phương, góp phần hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số gắn với phát huy giá trị di tích lịch sử.
Lễ trồng cây và gắn biển công trình “Hàng cây thanh niên” tại Trường THCS Lạc Quới, xã Ba Chúc.
Trồng hàng cây kèn hồng trước Trường THCS Lạc Quới, xã Ba Chúc.
Trao tặng "Ngôi nhà hạnh phúc" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.
Anh Nguyễn Kim Quy - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam cùng nhà tài trợ trao tặng mô hình sinh kế phát triển kinh tế cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình nhằm kịp thời hỗ trợ, tiếp sức cho lực lượng cán bộ Đoàn vững vàng kinh tế cơ sở, đồng thời giúp đỡ các hộ gia đình thanh niên, nhân dân vùng biên cương từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.
Tại phum người Khmer, ấp An Bình, xã Ba Chúc, diễn ra lễ khánh thành công trình “Thắp sáng vùng biên” do Vietcombank tài trợ. Công trình gồm thi công, lắp đặt 60 bộ đèn năng lượng mặt trời thông minh, có khả năng cảm biến bật/tắt theo ánh sáng tự nhiên và chịu được thời tiết khắc nghiệt vùng biên giới.
Hệ thống đèn đường năng lượng mặt trời này do chính tay các chiến sĩ tình nguyện hè phối hợp cùng đoàn viên thanh niên địa phương thi công, lắp đặt nhằm mang lại sự an toàn, thuận tiện cho bà con nhân dân tại phum sóc khi sinh hoạt vào ban đêm. Công trình hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng kỹ thuật là sự nỗ lực phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng thanh niên và chính quyền địa phương...
Đoàn công tác do anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam làm trưởng đoàn dự khánh thành công trình “Không gian Thể thao Thanh niên - Tiếp năng lượng, bừng sức trẻ” tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Ba Chúc.
Đoàn cũng dự khai giảng lớp dạy bơi miễn phí, trao tặng trang thiết bị học bơi cho thiếu nhi; đồng thời tổ chức khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân tại Trạm Y tế xã Ba Chúc.
Chị Thị Phương Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh An Giang cho biết, công trình không chỉ tạo thêm không gian sinh hoạt, rèn luyện thể dục thể thao cho đoàn viên, thanh niên mà còn góp phần nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần, xây dựng môi trường sinh hoạt lành mạnh tại địa phương. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo địa phương, tổ chức Đoàn cơ sở tiếp tục quan tâm quản lý, duy tu, bảo quản công trình, phát huy hiệu quả sử dụng lâu dài; qua đó góp phần lan tỏa phong trào văn hóa, thể dục thể thao và thu hút thanh niên tham gia các hoạt động Đoàn.
Anh Nguyễn Kim Quy - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà Đồn biên phòng Lạc Quới, xã Ba Chúc.
#Thanh niên tình nguyện #Hè 2026 #An Giang #Lễ ra quân #Thanh niên

