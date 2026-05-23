Toàn cảnh Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026

TPO - Sáng 23/5, tại xã Ba Chúc, tỉnh An Giang, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026.
Trước khi diễn ra lễ ra quân, đoàn đại biểu đã đến dâng hương tại Công viên văn hóa Võ Văn Kiệt bên bờ kênh T5 (kênh Võ Văn Kiệt).
Tiếp đó, đoàn đến dự khánh thành, trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” trị giá 250 triệu đồng tại Trường Tiểu học Lạc Quới, xã Ba Chúc.
Đoàn đến viếng Khu di tích lịch sử - Nhà mồ Ba Chúc, nơi lưu giữ 1.159 bộ hài cốt của đồng bào vô tội bị sát hại. Cách đây 48 năm, vào cuối tháng 4/1978, cao điểm là ngày 22/4/1978, tại xã Ba Chúc, bọn Pôn Pốt đã nhẫn tâm sát hại 3.157 nạn nhân vô tội, trong đó có những gia đình, thân tộc không còn ai sống sót.
Trồng hàng cây kèn hồng trước Trường THCS Lạc Quới, xã Ba Chúc.
Trao tặng "Ngôi nhà hạnh phúc" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.
Tại phum người Khmer, ấp An Bình, xã Ba Chúc, diễn ra lễ khánh thành công trình “Thắp sáng vùng biên” do Vietcombank tài trợ. Công trình gồm thi công, lắp đặt 60 bộ đèn năng lượng mặt trời thông minh, có khả năng cảm biến bật/tắt theo ánh sáng tự nhiên và chịu được thời tiết khắc nghiệt vùng biên giới.
Hệ thống đèn đường năng lượng mặt trời này do chính tay các chiến sĩ tình nguyện hè phối hợp cùng đoàn viên thanh niên địa phương thi công, lắp đặt nhằm mang lại sự an toàn, thuận tiện cho bà con nhân dân tại phum sóc khi sinh hoạt vào ban đêm. Công trình hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng kỹ thuật là sự nỗ lực phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng thanh niên và chính quyền địa phương...
Đoàn công tác do anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam làm trưởng đoàn dự khánh thành công trình “Không gian Thể thao Thanh niên - Tiếp năng lượng, bừng sức trẻ” tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Ba Chúc.
Đoàn cũng dự khai giảng lớp dạy bơi miễn phí, trao tặng trang thiết bị học bơi cho thiếu nhi; đồng thời tổ chức khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân tại Trạm Y tế xã Ba Chúc.
Chị Thị Phương Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh An Giang cho biết, công trình không chỉ tạo thêm không gian sinh hoạt, rèn luyện thể dục thể thao cho đoàn viên, thanh niên mà còn góp phần nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần, xây dựng môi trường sinh hoạt lành mạnh tại địa phương. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo địa phương, tổ chức Đoàn cơ sở tiếp tục quan tâm quản lý, duy tu, bảo quản công trình, phát huy hiệu quả sử dụng lâu dài; qua đó góp phần lan tỏa phong trào văn hóa, thể dục thể thao và thu hút thanh niên tham gia các hoạt động Đoàn.
Anh Nguyễn Kim Quy - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà Đồn biên phòng Lạc Quới, xã Ba Chúc.