Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu tham gia Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

TPO - Trên hành trình đổi mới sáng tạo với những giải pháp công nghệ hữu ích đóng góp cho doanh nghiệp, cộng đồng và đất nước, anh Vũ Gia Luyện – Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2021, ghi thêm dấu mốc đặc biệt khi tham gia Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Dấu mốc đặc biệt trên hành trình phụng sự

Mới đây, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã ký ban hành Quyết định số 01/QĐ-MTTW-UB về việc công nhận Ủy viên Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Quyết định công nhận 397 vị là ủy viên Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam khóa XI, kể từ ngày 12/5/2026

Trong số những cá nhân tiêu biểu là trí thức, chuyên gia trên các lĩnh vực là Ủy viên Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, có anh Vũ Gia Luyện.

Anh Vũ Gia Luyện (SN 1987) là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Giải pháp Công nghệ thông tin Quốc tế (ITS), Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân trẻ HBA, Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân trẻ VACOD toàn quốc.

Anh Luyện là đại biểu Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Anh Vũ Gia Luyện tại Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Với doanh nhân trẻ Vũ Gia Luyện, tham gia Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam là dấu mốc đặc biệt trên hành trình phụng sự cộng đồng, doanh nghiệp và đất nước.

“Từ một người trẻ khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, hôm nay được đứng trong hàng ngũ Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam là niềm vinh dự lớn lao và cũng là lời nhắc nhở phải tiếp tục hành động mạnh mẽ hơn, trách nhiệm hơn, bản lĩnh hơn”, anh Luyện bày tỏ.

Anh cũng xác định: “Hành trình phía trước là của đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, kết nối doanh nhân Việt, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, chung tay vì một Việt Nam phát triển hùng cường”.

Với tinh thần hành động và trách nhiệm ấy, tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, anh Luyện cũng đã tham góp ý kiến góp phần đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận gần dân, sát dân, đồng hành với Nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Doanh nhân trẻ Vũ Gia Luyện đang dẫn dắt tập thể công ty ITS - một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Anh cũng đề xuất giải pháp xây dựng hệ sinh thái dữ liệu, nâng cao kỹ năng số, AI, cơ chế đặt hàng doanh nghiệp Việt là phát huy đội ngũ trí thức trẻ, doanh nhân trẻ, chuyên gia công nghệ tham gia các chương trình cộng đồng, chuyển đổi số, phản biện chính sách.

Đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới với khát vọng hùng cường. Là một người trẻ, tôi nguyện đồng hành với hệ thống Mặt trận, đem tri thức công nghệ và nhiệt huyết để cùng xây dựng một nền quản trị hiện đại, nơi Mặt trận thực sự là nhịp cầu bền vững, đồng hành với Nhân dân trên mọi nẻo đường của sự phát triển", anh Vũ Gia Luyện.

Thành công khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Anh Vũ Gia Luyện từng tốt nghiệp Trường ĐH Công nghệ - ĐHQG Hà Nội và có thời gian đầu quân cho những tập đoàn lớn về công nghệ trong nước.

Năm 2015, anh quyết định khởi nghiệp và thành lập ITS. Với tư duy nhạy bén, anh đã dẫn dắt công ty phát triển, chuyển trọng tâm từ dịch vụ viễn thông sang các công nghệ mũi nhọn, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI).

ITS từ một start-up nhỏ đã vươn mình trở thành doanh nghiệp đi đầu về giải pháp viễn thông doanh nghiệp và AI. Sản phẩm của công ty nhận được nhiều giải thưởng, như giải Chuyển đổi số VDA, giải Sao Khuê và giải Smart City.

Bên cạnh đó, anh còn đóng góp nhiều giải pháp về công nghệ giúp ích cộng đồng. Trong đó có xây dựng và phát triển hệ thống Tổng đài ảo Callbot cho riêng nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 năm 2021, qua đó đã thực hiện hàng triệu cuộc gọi nhắc nhở, khảo sát và lấy thông tin của người dân trong vùng dịch.

Anh Vũ Gia Luyện (hàng đứng, thứ 8 từ trái qua) tham gia các hoạt động cùng đoàn công tác của HĐND TP Hà Nội tại Liên bang Nga tháng 5/2026.

Không chỉ đảm đương tốt nhiệm vụ lãnh đạo doanh nghiệp, anh còn tích cực hỗ trợ các quỹ khuyến học, giúp đỡ cư dân tại địa phương sinh sống, thúc đẩy các hoạt động phòng chống cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo và góp phần tham gia kết nối các doanh nghiệp tại Hà Nội với những đối tác ở Nga, Trung Quốc hay Trung Đông.

Với những thành tích trong kinh doanh khởi nghiệp và đóng góp cộng đồng, anh Luyện đã nhận được nhiều giải thưởng. Trong đó, có Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2021, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021.