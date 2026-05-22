Trung ương Đoàn trao tặng sân chơi cho trẻ em khuyết tật

TPO - Trung ương Đoàn đã trao tặng sân chơi thiếu nhi cho Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Thái Nguyên. Đây là nơi chăm sóc, hướng nghiệp cho khoảng 270 trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.
Sáng ngày 22/5, Đoàn công tác của Quân khu 1, Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn Thái Nguyên cùng đại diện các cơ quan, đơn vị tỉnh Thái Nguyên đã thăm, tặng quà cho các em học sinh khuyết tật tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Thái Nguyên. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ phát động chiến dịch "Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026" do Tỉnh Đoàn Thái Nguyên phối hợp tổ chức sáng 22/5.
Cô Nguyễn Thị Kim Nhung - Phó Giám đốc Trung tâm cho biết, hiện trung tâm có khoảng 270 học sinh bị khuyết tật đang theo học. Nhiều em bị khuyết tật tay, chân, hoặc trí tuệ... có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Ngoài việc chăm sóc cho các em, các thầy cô còn hướng dẫn, hướng nghiệp để sau này các em có nghề để tự nuôi sống mình và giúp đỡ gia đình.
Ngoài phần quà của Trung ương Đoàn, nhiều cơ quan, đơn vị cũng trao tặng các phần quà cho các em học sinh và trung tâm.