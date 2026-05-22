Chị Thị Phương Hồng làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh An Giang khóa I

TPO - Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2029 đã hiệp thương cử 50 anh, chị tham gia Ủy ban Hội. Chị Thị Phương Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn An Giang giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh An Giang khóa I.

Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, chuyển đổi số



Ngày 22/5, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2029 diễn ra phiên trọng thể, với khẩu hiệu hành động “Thanh niên An Giang khát vọng - đoàn kết - hội nhập - phát triển”.

Dự đại hội có anh Nguyễn Kim Quy - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; bà Trần Thị Thanh Hương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang; anh Phan Duy Bằng - Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang cùng 254 đại biểu đại diện hơn 183.000 hội viên, thanh niên toàn tỉnh.

Đại biểu tham dự Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ.

Phát biểu tại phiên trọng thể Đại hội, chị Thị Phương Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh An Giang cho biết, thời gian qua công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh An Giang có nhiều chuyển biến tích cực nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương Hội, Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng sự đồng hành của các cấp, ngành và xã hội.

Theo chị Hồng, các cấp bộ Hội đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; đồng hành cùng thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, chuyển đổi số và phát huy vai trò xung kích tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Chị Thị Phương Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh An Giang phát biểu.

Nhiệm kỳ 2026 - 2029, Hội LHTN Việt Nam tỉnh An Giang xác định mục tiêu xây dựng lớp thanh niên có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu khát vọng cống hiến, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đại hội đề ra nhiều chỉ tiêu trọng tâm như: 800.000 lượt thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện; 200.000 lượt thanh niên được hỗ trợ nâng cao năng lực số; 78.000 lượt thanh niên được tư vấn hướng nghiệp, trong đó có 21.000 thanh niên được giới thiệu việc làm.

Các cấp Hội tiếp tục triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, tập trung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế; đồng thời mở rộng tập hợp thanh niên tại doanh nghiệp ngoài nhà nước, khu công nghiệp và khu nhà trọ công nhân.

Anh Nguyễn Kim Quy - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu.

Không để thanh niên nào đứng ngoài tổ chức Đoàn, Hội

Phát biểu tại Đại hội, anh Nguyễn Kim Quy - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam đánh giá, công tác Hội và phong trào thanh niên An Giang thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện; các chỉ tiêu của hai tỉnh An Giang và Kiên Giang trước khi sáp nhập cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, anh Quy cho rằng, hoạt động Hội ở một số nơi còn chậm đổi mới, chưa theo kịp nhu cầu của thanh niên; công tác tập hợp thanh niên trong khu công nghiệp, doanh nghiệp ngoài nhà nước còn khó khăn.

Theo anh Quy, An Giang đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển về nông nghiệp, du lịch, kinh tế biển, thương mại biên giới, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Vì vậy, tổ chức Hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và phát huy vai trò tiên phong trong phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam đề nghị, các cấp Hội tập trung cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; đẩy mạnh giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh niên; phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng cống hiến.

Đồng thời, thanh niên cần trở thành lực lượng tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh. Các cấp Hội cần nhân rộng mô hình “Bình dân học vụ số”, tổ công nghệ số cộng đồng; hỗ trợ thanh niên tiếp cận khoa học công nghệ, thương mại điện tử và các mô hình kinh tế mới.

Anh Quy cũng đề nghị tổ chức Hội tăng cường hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; quan tâm thanh niên yếu thế, thanh niên dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; đồng thời mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên trên không gian mạng.

“Không để thanh niên nào đứng ngoài tổ chức Đoàn, tổ chức Hội”, anh Quy nhấn mạnh.

Bà Trần Thị Thanh Hương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang phát biểu.

Phát biểu tại Đại hội, bà Trần Thị Thanh Hương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang cho rằng, đại hội diễn ra trong bối cảnh An Giang sau sắp xếp đơn vị hành chính đang mở ra không gian phát triển mới.

Sau hợp nhất, An Giang trở thành tỉnh có quy mô dân số và diện tích lớn nhất khu vực ĐBSCL, sở hữu nhiều tiềm năng về nông nghiệp, kinh tế biển, thương mại biên mậu, du lịch văn hóa - tâm linh và logistics liên vùng, hướng tới Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc.

Theo bà Hương, hơn 539.000 thanh niên An Giang là nguồn lực quan trọng, lực lượng tiên phong mang trong mình khát vọng đổi mới và tinh thần cống hiến vì quê hương, đất nước.

Ủy ban Hội LHTN tỉnh An Giang khóa I ra mắt và phát biểu trước Đại hội.

Lãnh đạo Tỉnh ủy An Giang đề nghị các cấp Hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao chất lượng các chương trình đồng hành cùng thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tặng đại hội bức khánh với thông điệp: “Thanh niên An Giang - Khát vọng - Đoàn kết - Hội nhập - Phát triển”.

Tại đại hội, các đại biểu đã hiệp thương chọn cử 50 anh, chị tham gia Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh An Giang khóa I, nhiệm kỳ 2026-2029; 17 anh, chị tham gia Ban Thư ký Ủy ban Hội. Chị Thị Phương Hồng giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh An Giang khóa I, nhiệm kỳ 2026-2029.

